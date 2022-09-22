Командир Азову Редіс (Денис Прокопенко) та морпіхів Сергій Волинський (Волина) визволені з російського полону. ФОТО

Ввечері 21 вересня відбувся обмін полоненими, внаслідок чого з російського полону були визволені Командир Азову Редіс (Денис Прокопенко) та морпіхів Сергій Волинський (Волина).

Як інформує Цензор.НЕТ, фото звільнених українських захисників потрапило у соцмережі.

Також серед звільнених і Святослав Паламар (Калина).

Читайте на "Цензор.НЕТ": З полону визволили кількох захисників Азовсталі, в тому числі керівника патрульної поліції Маріуполя Вершиніна та Пташку (Катерину Поліщук). ФОТО