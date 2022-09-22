Командир Азову Редіс (Денис Прокопенко) та морпіхів Сергій Волинський (Волина) визволені з російського полону. ФОТО
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Ввечері 21 вересня відбувся обмін полоненими, внаслідок чого з російського полону були визволені Командир Азову Редіс (Денис Прокопенко) та морпіхів Сергій Волинський (Волина).
Як інформує Цензор.НЕТ, фото звільнених українських захисників потрапило у соцмережі.
Також серед звільнених і Святослав Паламар (Калина).
Топ коментарі
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Дякую тiльки ЗСУ!!!
Медведчука мы могли обменять на одного нашего азовца; но то, что получилось на такое количество - это повод выпить всей стране, - цитируют Зеленского ВВС
І, до речі, нині вона воює за Україну. Де, в якій бригаді - не кажуть. Так що може, і не завербували. Вона, можливо, авантюрист по натурі.
І як круто нас всіх росія намахала!! Бо то з самого початку було сплановано! Від її захоплення в російський полон до звільнення.
Героям-азовцям безсмертна слава!👍
Знаю що в Оленівці дівчина вагітна сидить ,медік Азова,їй народжувати скоро.Так хочеться щоб вони дитину дома народила. Нічого не чутно про неї
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.
Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...
А "матеріалу" на обмін - бракує, можете самі переконатись... Отже, радуватись рано...
не будет фуйла, капец и медведчуку.