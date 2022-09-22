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Росія бажає війни, але не зможе зупинити перебіг історії, - Зеленський на Генасамблеї ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, оголошуючи мобілізацію та псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України, бажає війни, однак вона не зможе зупинити хід історії, в якому вона слабша за міжнародне право.

"Що стосується переговорів між Україною та Росією. Напевно, ви чули різні слова з Москви про переговори. Начебто вони до них готові. Але: вони говорять про переговори, але оголошують мобілізацію. Вони говорять про переговори, але оголошують псевдореферендуми на окупованих територіях України ", - заявив Зеленський, виступаючи на ГА ООН у середу, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Правда полягає в тому, наголосив президент, що Росія бажає війни.

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"Але Росія не зможе зупинити хід історії. Людство і міжнародне право сильніше за одну державу-терориста. Росії доведеться закінчувати цю війну. Війну, яку вона почала", - сказав він.

При цьому, за словами Зеленського, врегулювання може відбуватися не лише в рамках "української формули світу", а на будь-якій іншій основі, оскільки, як він зазначив: "що далі заходить російський терор, тим менша ймовірність, що взагалі хтось у світі сідатиме за один стіл переговорів з Росією".

"І якщо російською відповіддю на мої слова зараз будуть нові ракети та теракти, то це буде лише слабкістю. Слабкістю Росії. Її нездатністю переважити нас, її нездатністю переважити світ", - сказав президент.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
А знаєте , що на росіі всі воєнні комісаріати взяті під посилену охорону. Бояться напливу бажаючих ? 😂😂😂
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22.09.2022 01:19
+5
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22.09.2022 01:21
+5
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22.09.2022 01:40
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Кум ***** «писсдець» вже в раші , іконки їм вже не допоможуть
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22.09.2022 01:18 Відповісти
А знаєте , що на росіі всі воєнні комісаріати взяті під посилену охорону. Бояться напливу бажаючих ? 😂😂😂
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22.09.2022 01:19 Відповісти
Колючка по периметру обов'язкова та й під струмом , а то моло що ! Бажаючих потрапити до периметру - мілліони
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22.09.2022 01:22 Відповісти
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22.09.2022 01:40 Відповісти
- Куме! Ви новину чули?

- Яку?

- В Росії формат паспорта змінять будуть!

- Як саме?

Там додадуть подвійний відривний вкладиш : на одній сторінці буде повістка у військкомат, а на другій - «похоронка» ...
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22.09.2022 05:49 Відповісти
Росія бажає війни, але не зможе зупинити перебіг історії, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3368766
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22.09.2022 01:20 Відповісти
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22.09.2022 01:21 Відповісти
Ар'єв: У бюджеті 2023 є мільярди на дороги, але немає на виплати родинам загиблих
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22.09.2022 01:48 Відповісти
Я не сторонник "слуг" но должен отметить, что выплаты за погибших закладываются не в общий бюджет, а в бюджет на оборону, потому тут ты не прав!
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22.09.2022 08:50 Відповісти
Верная заява.
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22.09.2022 03:38 Відповісти
все хорошо сказано, только бы еще у нас нашелся тот кто изменит историю и выйдет к людям со словами "все ******* я больше не хочу врать" и ...
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24.09.2022 03:55 Відповісти
 
 