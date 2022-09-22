Нам вдалося повернути 5 командирів та віддати 55 тих, хто воював проти України, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося повернути п’ятеро своїх військових командирів в обмін на 55 із тих, хто воював проти Української держави та тих, хто зрадив Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
"Крім 200 воїнів ми повернули ще п'ятьох бойових командирів. За них довелося боротися найбільше. І найскладніше. Їм загрожували найстрашніше. П'ятеро супергероїв – в обмін на них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ні на жаль, ні на співчуття, ні на сльози. тих, хто воював проти України та тих, хто зрадив Україну, тих, хто нам з вами точно не потрібний", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+20 Юра Малко
показати весь коментар22.09.2022 02:14
+15 Алексей Осипов 03be6077
показати весь коментар22.09.2022 02:05
+13 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар22.09.2022 02:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ще була справа Нейланда - це підліток, якого розстріляли за вбивство жінки та її маленького сина (зарубав топором). Хлопцю було, якщо не помиляюсь, 15 років, і під нього за вимогою Хрущова, прийняли чи то закон, чи то окремий указ, про застосування вищої міри.
Захисник "Азовсталі" Олег Мудрак після 100 днів у полоні російських окупантів.
Олег Мудрак є капітаном та командиром 1-го батальйону ОЗСП "АЗОВ". Джерело: https://censor.net/ua/p3364289
На першому фото - кадр з відео під час так званої "екстрадикції" українських захисників з "Азовсталі".
Ти шукаєшь сварки ,чи бану, вже не стидайся - допоможемо.
Из той колонны насколько я знаю вышли всего 60 человек
Не тре нам тут очі замилювати чужими перемогами!
Що характерно, навіть не згадують про те, що обміняли на своїх. Їм якось пох.
Проходять якісь таємні переговори за участі Саудівської Аравії, яку хтось долучив (пригадаємо, що саме туди літав Байден).
І тут, коли вже все сталося, пішла хвиля піару ЗЄ від СБУ. Пригадали навіть Ердогана, хоча він тут ніяким боком.
Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука.
Решта 15 обміняли на цих тварин
https://t.me/dobrik_live/3610
https://t.me/dobrik_live/3611
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.
Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...
Такую птицу точно можно хорошо обменять
22.09.2022
в обмін на них ми віддали 55 тих, хто нам з вами точно не потрібний", Джерело: https://censor.net/ua/n3368770
30.04.2022
Позиція України абсолютно чітка - кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були та де б вони не ховалися, ми всіх їх знайдемо й примусимо відповідати", - зауважує глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3337936