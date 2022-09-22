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На південному напрямку ЗСУ знищили 41 росіянина, 4 танки та гелікоптер Мі-24, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,техніка

ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24 із землі в районі Костромки (Херсонська область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Нашою авіацією завдано 21 удар по ворогу з неба, а морськими піхотинцями знищено ворожий гелікоптер Мі-24 із землі в районі Костромки. При спробі ворога проводити повітряну розвідку, нашими пильними підрозділами виявлено і знищено 2 шпигуни типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Підтверджені втрати ворога:

  • 41 росіянин;
  • 4 танки;
  • 12 одиниць іншої авто-бронетехніки;
  • зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2/3".

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Вогневим контролем ЗСУ зупинили намагання росіян проїхати Каховською дамбою та відплисти баржою з Херсона.

Ворог розгорнув підрозділи ППО в Бериславському районі, аби убезпечити свої підрозділи від авіаційних і ракетних ударів. Намагається здійснювати маневри силами та засобами, ущільнюючи оборону, посилюючи артилерійське прикриття.

Наші підрозділи виконали майже 280 вогневих завдань. Уражені два командні пункти безпосередньо в Херсоні, два пункти управління в Нововоскресенському й Дудчанах, склади боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні, три райони скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці, а також радіолокаційна станція "Зоопарк" в Крутому Яру.

Автор: Наталя Джума
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От молодці хлопці!
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22.09.2022 07:27 Відповісти
 
 