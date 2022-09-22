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Міністри закордонних справ ЄС домовилися про збільшення поставок зброї Україні та нові санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс,євросоюз

Міністри закордонних справ ЄС домовилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити постачання зброї Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на главу зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля.

Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри домовилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований на "більш значущі сектори російської економіки" і продовжить націлюватися на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні. Міністри ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути формалізовано.

Вони також домовилися про збільшення поставок зброї в Україну. Боррель відмовився повідомити подальші подробиці про тип санкцій або військової підтримки, але сказав, що, на його думку, у блоці буде "одностайна" підтримка нових заходів.

Міністри закордонних справ 27 країн блоку перебувають у Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів в ООН.

Також читайте: ЄС готовий запровадити нові економічні санкції проти Росії, – фон дер Ляєн

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
порівнювати Лівію і паРашу - таке собі зайняття. як тільки каддафі наважився вбити кілька десятків протестувальників, його тут же зробили міжнародним злочинцем, над лівією було об'явлено безпольотну зону, Триполі обробили кілька європейських винищувачів-бомбардувальників бомбами та ракетами і питання каддафі стало вирішеним. ***** рівняє українські міста з землею, вбиває українців тисячами, щось я не чув, щоби міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, як це миттєво було зроблено на адресу каддафі.
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22.09.2022 09:39
+4
скільки вже було таких трахателів за ці 7 місяців: ***** зробило те - тепер його точно нагнуть, ***** зробило се - ну тепер йому точно п*зда... але трахає поки ***** усіх цих трахатєлєй, а вони тільки висловлюють стурбованість та глибоку стурбованість.
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22.09.2022 08:35
+2
ну вот, очередная геополитическая победа пу. #этонеблеф!
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22.09.2022 06:44
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ну вот, очередная геополитическая победа пу. #этонеблеф!
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22.09.2022 06:44 Відповісти
лохи вони, втрачають на торгівлі та влітають у мільярди... Тренувались би у зебеніних гнид: Бенямарафон, зерновий коридор, аміачний трубопровід та газогін та Агрохамії і дЄрьмаку- десятки мільйонів за абра_рабі_вовичів...
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22.09.2022 15:41 Відповісти
у вас шизофазия.
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25.09.2022 07:12 Відповісти
ти й дурня в дзеркалі бачиш, чи двох?
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25.09.2022 08:59 Відповісти
В Сербии был такой "гео-стратег" - Слободан Милошевич и его комнатная собачонка - Радован Караджич (аналог путина - кадыров). После того, как он погнал бочку на Европейцев (в угоду путину), ему устроили показательную "порку" с ярко-красочной демонстрацией остальному миру, что именно бывает с теми, кто тревожит покой действительно сильных мира сего.
Экспорт аммиака в обмен на пленных азовцев - и путин перед "ребятами, не принимающих отказов" взял под козырек под фразу "чего изволите". Немедленно.
А теперь подумайте:
"Путин публично объявил всему миру о прямой ядерной угрозе, поставящей крест на текущем формате существования человечества". И все ради удовлетворения собственного эго.
.......
Я думаю, в ближайшее время вазелин будет в большом дефиците. Потому что трахать окружение президента рф будут долго, тщательно, со вкусом, расстановкой и самозабвенно.
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22.09.2022 06:56 Відповісти
скільки вже було таких трахателів за ці 7 місяців: ***** зробило те - тепер його точно нагнуть, ***** зробило се - ну тепер йому точно п*зда... але трахає поки ***** усіх цих трахатєлєй, а вони тільки висловлюють стурбованість та глибоку стурбованість.
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22.09.2022 08:35 Відповісти
По поводу Каддафи тоже "висловлювали стурбованість" до поры до времени, пока тому лом в задницу не засунули.
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22.09.2022 08:44 Відповісти
порівнювати Лівію і паРашу - таке собі зайняття. як тільки каддафі наважився вбити кілька десятків протестувальників, його тут же зробили міжнародним злочинцем, над лівією було об'явлено безпольотну зону, Триполі обробили кілька європейських винищувачів-бомбардувальників бомбами та ракетами і питання каддафі стало вирішеним. ***** рівняє українські міста з землею, вбиває українців тисячами, щось я не чув, щоби міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, як це миттєво було зроблено на адресу каддафі.
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22.09.2022 09:39 Відповісти
ось і підтвердження моїх слів. трахатєлі уже намазали жопи вазелином і стали раком перед ******: Єврокомісія розблокувала експорт російських добрив та вугілля після погроз *****. https://biz.censor.net/n3368896
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22.09.2022 16:58 Відповісти
За такие слова просто уничтожают то есть ликвидируют человека, а не играются с ним. Гитлера убрали, Сталина убрали, и єтот своей смертью не уйдет. урод и дегенерат долбанний.
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22.09.2022 07:59 Відповісти
***** гавкає, караван іде.
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22.09.2022 10:46 Відповісти
Чтоб мы тоже могли шантажировать русиш швайне.
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22.09.2022 16:40 Відповісти
В Харьковской области ВСУ недавно захватили кого то важного из кремлевских нацистов,что сразу согласились на обмін...
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22.09.2022 12:40 Відповісти
нужно высокоточное ударное вооружение высокой мощности с правильным современным целеуказанием. потери от стрелкового оружия в современной войне - около 3%, остальное - высокотехнологичные виды оружия
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22.09.2022 13:56 Відповісти
Пусть отдадут Украине 300 миллиардов конфискованных у Параши денег. Только не деньгами отдадут(деньги Зе-команда *******) а чтобы ВСУ на эти деньги могло закупить ЛЮБОЕ оружие на Западе которое ему нужно а не то которое Западу не жалко отдать Украине. И избиратели Западных стран будут довольны-оружие в Украину пойдет Не за счет их налогов. На 300 лярдов можно накупить столько и такого оружия что даже при миллионной армии Парашки в Украине-мы выгоним их со своей земли максимум за 6 месяч=яцев. Для этого нужны крылатые ракеты,ракеты Атакмс,Тяжелые ударные дроны типа Риппера,хотя-бы штук 30 Ф 16-х и нормальное ПВО-ПРОтипа Петриота. Только достаточное количества Западного оружия способно отбить охоту у Парашки посылать в Украину новые поции ихнего пушечного мяса
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22.09.2022 15:05 Відповісти
Нет, ты не прав, "жалко, не жалко"отдать, за это им надо сказать большое СПАСИБО! Чем бы пришлось воевать нашим воинам, если бы не помощь Запада, ты хоть соображаешь, что пишешь??? Тогда точно пришлось бы асфальтом отстреливаться, который клоун, так усердно его пролаживал, а не укреплял обороноспособность нашей страны.
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22.09.2022 17:04 Відповісти
Нужнобольше войск Запада присылать уже!
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22.09.2022 18:03 Відповісти
 
 