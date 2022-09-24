Мобілізація в РФ не вплине на хід війни у найближчі місяці, - ISW
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Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним часткова мобілізація не матиме суттєвого впливу на хід війни в Україні у найближчі місяці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
"Оголошення Путіна про часткову мобілізацію відобразило багато проблем, з якими Росія стикається під час її невдалого вторгнення в Україну. Москва навряд чи зможе вирішити їх у найближчі місяці", - переконані аналітики.
В ISW пояснили, що наказ диктатора мобілізувати частину "підготовленого" резерву РФ, тобто осіб, які пройшли строкову службу, протягом місяців не створить значної бойової сили агресора.
"Цього може бути достатньо лише для того, аби у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати, хоча навіть це ще не ясно", - зауважили фахівці.
Отже, в Інституті вивчення війна дійшли висновку, що часткова мобілізація у Росії не зможе перешкодити можливості України звільнити від окупантів більшу частину своїх територій до зими.
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" - Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков..."
Если человек сам себя называет "господином", то ЧСВ(чувство собственного величия) у него зашкаливает.
А есть еще господин Медведев, господин Матвиенко, господин Кириенко, господин Рогозин, господа Патрушевы...
Пятеро озверевших ментов несколько минут избивали ее своими дубинками(почему они не на фронте, кстати?). Девушка от побоев скончалась, митинг закончился, все разошлись по домам.
Тремя днями раньше в Иране "полиция нравов" убила девушку за неправильное ношение хиджаба(неплотно прилегал к голове).
Иран сотрясают невиданные ранее протесты. Штурмуют полицейские участки, органы власти и даже резиденцию самого айятоллы.
Вопросы...?
Але в ******** війні кількість це дуже мало ефективно -головне якість високоточної зброї .
А Путін воює методами другої світової війни . Коли Україна отримає ще більше зброї по ленд-лізу
то кількість кацапів взагалі не буде ні на що впливати
Про це заявив радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань.
За його словами, загарбники не знають, що робити з великою кількістю поранених, оскільки лікарні вже забиті.
Хлань зазначив, що через це ще живих солдатів окупанти теж ховають.
"Вони привозять камазами трупи своїх, закопують їх масово. Разом з ними з'являються і поранені військові. Вони їх теж закопують... Вони нелюди і до своїх, і до всіх інших", - підсумував він.
Як раніше повідомлялось, окупанти спалюють тіла військових, щоб приховати втрати. На околицях міста неодноразово були помічені місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їх приналежність складно через значні пошкодження від вогню.