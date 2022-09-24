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Мобілізація в РФ не вплине на хід війни у найближчі місяці, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним часткова мобілізація не матиме суттєвого впливу на хід війни в Україні у найближчі місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Оголошення Путіна про часткову мобілізацію відобразило багато проблем, з якими Росія стикається під час її невдалого вторгнення в Україну. Москва навряд чи зможе вирішити їх у найближчі місяці", - переконані аналітики.

В ISW пояснили, що наказ диктатора мобілізувати частину "підготовленого" резерву РФ, тобто осіб, які пройшли строкову службу, протягом місяців не створить значної бойової сили агресора.

"Цього може бути достатньо лише для того, аби у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати, хоча навіть це ще не ясно", - зауважили фахівці.

Отже, в Інституті вивчення війна дійшли висновку, що часткова мобілізація у Росії не зможе перешкодити можливості України звільнити від окупантів більшу частину своїх територій до зими.

Також читайте: В Росії на протестах проти мобілізації затримали 1176 людей

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Вчера в Москве на антивоенном митинге убили девушку.
Пятеро озверевших ментов несколько минут избивали ее своими дубинками(почему они не на фронте, кстати?). Девушка от побоев скончалась, митинг закончился, все разошлись по домам.
Тремя днями раньше в Иране "полиция нравов" убила девушку за неправильное ношение хиджаба(неплотно прилегал к голове).
Иран сотрясают невиданные ранее протесты. Штурмуют полицейские участки, органы власти и даже резиденцию самого айятоллы.
Вопросы...?
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22.09.2022 07:10
+8
ЗСУ , продовжуйте могилизацію рашистів
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22.09.2022 06:52
+6
Похоже ********** решил таки по быстрому развалить рабсею.
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22.09.2022 06:50
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Похоже ********** решил таки по быстрому развалить рабсею.
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22.09.2022 06:50 Відповісти
ЗСУ , продовжуйте могилизацію рашистів
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22.09.2022 06:52 Відповісти
Она уже начала влиять, но не так, как рассчитывало ху*ло. Вчера вечером читал, что пишут кацапы на своих помойках и хочу вам доложить, что даже наиболее упоротые и агрессивные сторонники z, пребывают в панике и, мягко говоря, не проявляют желания пополнить ряды "спецоператоров". Так что пусть качают, царя когда-то также из-за войны снесли.
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22.09.2022 06:56 Відповісти
Мало кто обратил внимание на одну деталь в ответе Пескова-младшего, когда его разыграли пранкеры, якобы с повесткой.
" - Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков..."
Если человек сам себя называет "господином", то ЧСВ(чувство собственного величия) у него зашкаливает.
А есть еще господин Медведев, господин Матвиенко, господин Кириенко, господин Рогозин, господа Патрушевы...
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22.09.2022 07:25 Відповісти
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22.09.2022 09:18 Відповісти
Вчера в Москве на антивоенном митинге убили девушку.
Пятеро озверевших ментов несколько минут избивали ее своими дубинками(почему они не на фронте, кстати?). Девушка от побоев скончалась, митинг закончился, все разошлись по домам.
Тремя днями раньше в Иране "полиция нравов" убила девушку за неправильное ношение хиджаба(неплотно прилегал к голове).
Иран сотрясают невиданные ранее протесты. Штурмуют полицейские участки, органы власти и даже резиденцию самого айятоллы.
Вопросы...?
показати весь коментар
22.09.2022 07:10 Відповісти
Це добре, що там усі такі, так вони і воюватимуть - на кулі в лоба, від куль у сраку тікатимуть.
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22.09.2022 07:49 Відповісти
В Росії вміють воювати кількістю і їм взагалі не важливо скільки поляже своїх же громадян.
Але в ******** війні кількість це дуже мало ефективно -головне якість високоточної зброї .
А Путін воює методами другої світової війни . Коли Україна отримає ще більше зброї по ленд-лізу
то кількість кацапів взагалі не буде ні на що впливати
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22.09.2022 07:10 Відповісти
Несбиваемые кацапами экскалибуры и труднопоражаемые gmlrs уже позволяют стерилизовать технику кацапов на 50-70км, включая даже технику у дома прикрытую. Вопрос в разведке, скорости принятия решений (обмену информации), прикрытию ПВО и глушилками от возможных атак по САУ или пусковой установке. То есть мы уже выигрываем войну, если кацапы не смогут как-то начать глушить gps или не улучшат свое ПВО. Уже тем, что есть с такой поставкой боеприпасов аж самолетами, а не кораблями. После уничтожения техники кацапов они сами убегут без всякого прикрытия. И от зерграша с прорывом есть десятки тысяч противотанковых гранат с хорошим покрытием фронта, от вертолетного десанта есть стингеры и иглы, от ВДВ с самолетов есть даже не ПВО, а просто получить удовольствие, расстреливая с зушки ванек десантных. В США наглядно показывают, что в стране (дальше текст из кацапской пропаганды какой-нибудь, как там все плохо) мгновенно за несколько недель сделали полноценную военную мобилизацию тыла и включили заводы на производство вооружений, которые уже закрываться хотели. Те же gmlrs никому не были нужны, а теперь пошло производство. Очень быстро, очень много, моментально, что и возможно в демократической стране. А у кацапов Рогозин батутный заявляет, что Сарматов нет и не будет, потому что так карта легла, не прокатило их выпустить за 12 лет.
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22.09.2022 08:37 Відповісти
⚡️На південному напрямку російські окупанти вантажівками звозять тіла своїх загиблих солдат. У Новій Каховці вже зафіксували другий випадок масового поховання військових
Про це заявив радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань.
За його словами, загарбники не знають, що робити з великою кількістю поранених, оскільки лікарні вже забиті.
Хлань зазначив, що через це ще живих солдатів окупанти теж ховають.
"Вони привозять камазами трупи своїх, закопують їх масово. Разом з ними з'являються і поранені військові. Вони їх теж закопують... Вони нелюди і до своїх, і до всіх інших", - підсумував він.
Як раніше повідомлялось, окупанти спалюють тіла військових, щоб приховати втрати. На околицях міста неодноразово були помічені місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їх приналежність складно через значні пошкодження від вогню.
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22.09.2022 07:11 Відповісти
Закопують жывых вместе с мёртвыми??? Это как-то..... Даже для кацапов черезчур... Попахивает дезой. Своих закапывать живыми???
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22.09.2022 07:18 Відповісти
Ваш сумнів наслідок того, що Ви не Іванова.
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22.09.2022 07:35 Відповісти
Та и хорошо, шо я не Иванова. Шо кацапы прикрываются мирняком, кидают своих раненых на милость врага, пытают пленных - это я знаю. Но закапывать СВОИХ ещё живыми?! Если это правда, то кацапов надо отстреливать, как отстреливают бешенных животных
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22.09.2022 07:52 Відповісти
А как вам...мы станем за спинами женщин и детей, не черезчур. В армию их надо сходить и посмотреть, как они могут друг над другом издеваться.
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22.09.2022 07:39 Відповісти
Это так, в Херсонской области, кум лично знает человека, во дворе стоял трактор, пришли кацапы, сказали что бы взял трактор и поехал копать яму, как выкопал, подъехал грузовик и всех сгрузили туда, мёртвых и еще живых, сказали закопать, он увидел этот ужас и не хотел еще живых закапывать, но ему сказали что окажется в этой же яме если не закопает. Он всё сделал, приехал домой и сжег свой же трактор!
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22.09.2022 09:54 Відповісти
Окупанти знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, ударивши ракетами по залізничному вокзалі у Харкові
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22.09.2022 08:49 Відповісти
Подумайте скільки грошей та автомобілів ВАЗ зекономила Росія в результаті такого вдалого удару ракетою.
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22.09.2022 10:13 Відповісти
Пора им уже телохранителей трупов заказывать, чтобы тело не потерялось. Новая популярная рабсейская профессия, телохранитель трупов, Карл!)
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22.09.2022 10:44 Відповісти
 
 