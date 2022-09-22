5 звільнених з полону командирів до кінця війни перебуватимуть під захистом у Туреччині
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П’ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до перемоги України у війні перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що Україна домовилася з Туреччиною і 5 командирів перебуватимуть у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Реджепа Ердогана до кінця війни.
"Ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитися", - наголосив президент.
Український лідер додав, що йдеться про:
- Дениса Прокопенка;
- Святослава Паламара;
- Сергія Волинського;
- Олега Хоменка;
- Дениса Шлегу.
Своєю чергою Ердоган у розмові із журналістами в Нью-Йорку вказав, що обмін полоненими відбувся внаслідок переговорів із президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.
За його словами, обмін полоненими досягнутий за посередництва Туреччини та є важливим кроком на шляху до припинення війни.
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зеленському й так азовці як і попереднику руки не подають а тепер ще й в рило даватимуть з таке.
Ничего, кроме зрады не было, нет и не будет!
И ещё смутила фраза, про возможность видеться с семьями, то есть не проживать совместно, а видеться.
Всё это смахивает на золотую клетку. Типо Эрдоган пообещал Путину, а может Зеленскому, что в Украине они не появятся.
Тому термін "інтернування" не самий кращий. Головне, є механізм визволення наших бійців з москальського полону. Переконаний, що наших воїнів інформували, про такий варіант обміну, а якщо вони погодилися, значить, вважають його правильним. А це і є головне.
Тобі захотілося "вставить свої "п"ять копійок"? Поздоровляю! Тобі це вдалося На тебе звернули увагу!