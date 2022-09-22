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Зеленський (17450) обмін (982) Туреччина (2252) полонені (1941)

5 звільнених з полону командирів до кінця війни перебуватимуть під захистом у Туреччині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокопенко,паламар,волинський

П’ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до перемоги України у війні перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що Україна домовилася з Туреччиною і 5 командирів перебуватимуть у повній безпеці, у комфортних умовах і під особистою протекцією Реджепа Ердогана до кінця війни.

"Ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитися", - наголосив президент.

Український лідер додав, що йдеться про:

  • Дениса Прокопенка;
  • Святослава Паламара;
  • Сергія Волинського;
  • Олега Хоменка;
  • Дениса Шлегу.

Дивіться також: Командир Азову Редіс (Деніс Прокопенко) та морпіхів Сергій Волинський (Волина) визволені з російського полону. ФОТО

Своєю чергою Ердоган у розмові із журналістами в Нью-Йорку вказав, що обмін полоненими відбувся внаслідок переговорів із президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

За його словами, обмін полоненими досягнутий за посередництва Туреччини та є важливим кроком на шляху до припинення війни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
Чудова новина. Особливо для охфісу оманського виродка. Бо знаходячись у Туреччині навряд хтось із визволених розкаже, як так вийшло, що кацапи за два дні дішли до Маріуполя із Криму.
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22.09.2022 07:02
+45
Тоді ця дія називається не "визволення з полону", а "інтернування"! Так - їм не буде загрожувать небезпека загибелі чи поранення Але ці ідейно вмотивовані та досвідчені у бою люди будуть ізольовані від боротьби за звільнення України І гарантував це сам президент Туреччини Так що, хоч вони і будуть вільними, але пересування їх буде обмеженим, і тільки в межах турецької держави (про прослушку їх спілкування (включаючи й телефонну) та купу "топтунів" за плечима і мова не ведеться) Це той самий " почесний полон" - тільки без конвою і в комфортних умовах!
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22.09.2022 07:17
+37
Цікаво , а ті 55 кацапів , на яких поміняли нашіх п`ятьох , теж будуть у ердогана сидіти ??? Чи може вони вже знову нашу землю топчуть ?
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22.09.2022 07:03
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Naivnostj k dabru nedavedjot , ZE snachala slil azovcev ruskim , a teper adal pod strazhu drugomu psu ....nu eta peremoga , 100 %......🤡
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22.09.2022 08:17 Відповісти
які ж гниди в коменти повилазили,,,,
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22.09.2022 08:19 Відповісти
В комфортабельную турецкую тюрьму А почему не Франция или Италия
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22.09.2022 08:22 Відповісти
Ну так в Турции можно пройти подготовку в НАТО для инструкторской должности, можно пойти и в академию для генеральских должностей. Это очень актуально и очень нужно, так как лучшие воины просто не могут уйти с линии фронта, а обучение занимает время. К тому же у них есть самое важное качество для инструктора и генерала: авторитет и уважение от подчиненных. После тренировок и обучения спокойно вернуться назад, когда кацапы в очередной раз нарушат какие-то договоренности для Эрдогана.
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22.09.2022 08:28 Відповісти
Думаю Медведчука готовлять на гауляйтера, зелені розпускають чутки що Медведчук путі не потрібний, але чомусь не задумуються що за непотрібну людину повернули 200 наших. Все простіше зеДебіл під ковпаком раші, щоб підняти йому авторитет яки сильно присів путя йому поміг, але буде повернення боргу, питання чим? Поки усі радіють обміну готують зраду.Медведчук для путі цінний кадр у нього купа компромату на всю зелену отару.Тому його і не спішили судити, а щоб виправдатись розповідають байки що він все здав і дав свідчення., але це дурня для лохів, все що він сказав для суду над ним не має значення як що це не сказано в суді.
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22.09.2022 08:32 Відповісти
Цілком з вами погоджуюсь. Хочу ще наголосити що медведчук на початку вторгнення нікуди не втікав і ніхто його не шукав. Просто він охоронявся зечмонями як майбутній гауляйтер після "Київ за три дні". Про це свідчить розбіжності в інтерв"ю після нібито затримання кащея самого літінанта бакланова і охоронника . Ці інтерв"ю були на Цензорі десь 14-15 квітня. І відбувся арешт дивним чином після заяви ***** 12 квітня на Далекому Сході що Україна не виконує стамбульські домовленності.
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22.09.2022 08:51 Відповісти
Це означає, що війна незабаром закінчиться. Зрозуміло, - нашою перемогою. Славні воїни своє вже зробили: стали зразцем для інших. Слава Україні!
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22.09.2022 08:59 Відповісти
москалі не могли на полі бою перемогти наших тож вирішили інтернуванням до кончених турків нагадити а дурник зеленський путіну допоміг.

зеленському й так азовці як і попереднику руки не подають а тепер ще й в рило даватимуть з таке.
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22.09.2022 09:06 Відповісти
Це буде після "успішних" перемовин, що проведе шмаркля.
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22.09.2022 10:00 Відповісти
Глядя на весь этот срач про обмен пленными - вы понимаете наконец, почему все переговоры об обменах ведутся в секрете?
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22.09.2022 09:55 Відповісти
Тому що під час обміну всі бачать хто є зрадник.
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22.09.2022 09:59 Відповісти
Да ясен пень!
Ничего, кроме зрады не было, нет и не будет!
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22.09.2022 10:32 Відповісти
А в Киеве им грозит опасность ?
И ещё смутила фраза, про возможность видеться с семьями, то есть не проживать совместно, а видеться.

Всё это смахивает на золотую клетку. Типо Эрдоган пообещал Путину, а может Зеленскому, что в Украине они не появятся.
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22.09.2022 10:20 Відповісти
Фактично заручники.
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22.09.2022 10:23 Відповісти
Якийсь хреновий осад від обміну - чому рашистів в рашку, а наших в Турцію, якесь приниження нашої обмінної сторони.
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22.09.2022 10:35 Відповісти
Перше, важко назвати Туреччину нейтральною країною в цій війні. Мало того, що вона постачає нам озброєння, ще й член НАТО. З таким успіхом, можна сказати, що США та Польща теж нейтральні країни.
Тому термін "інтернування" не самий кращий. Головне, є механізм визволення наших бійців з москальського полону. Переконаний, що наших воїнів інформували, про такий варіант обміну, а якщо вони погодилися, значить, вважають його правильним. А це і є головне.
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22.09.2022 10:47 Відповісти
Ну-ну Доведи мені що "термін "інтернування" не самий кращий" Може у конвенції існує більш підходящий? У міжнародному законодавстві діє не прецедентне право"інтернування" не самий кращий а кодифіковане: що визначене нормою права, а не те, що визнав "правильним" суддя, спираючись на судовий прецедент! А норма права визначає розміщення людини поза її бажанням на території країни, що не приймає участі у військовому конфлікті, на боці однієї з сторін, даної особи, саме як "інтернування"
Тобі захотілося "вставить свої "п"ять копійок"? Поздоровляю! Тобі це вдалося На тебе звернули увагу!
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22.09.2022 18:39 Відповісти
Це їх до Туреччини депортували що б вони не заважали ОП?
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22.09.2022 11:11 Відповісти
Під захистом?На ФСБ працює група вбивць, які займаються "зачисткою" людей у країнах Європи - головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
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22.09.2022 11:18 Відповісти
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