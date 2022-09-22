Серед визволених з російського полону українських воїнів є ті, хто пережив теракт в Оленівці
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У межах обміну полоненими між Україною та РФ додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Глава держави зазначив, що йдеться про вісьмох українських захисників.
За словами Зеленського, вони поранені внаслідок теракту, який влаштували росіяни у колонії в окупованій Оленівці Донецької області.
Топ коментарі
+14 Максім ХОЙ 07fb0949
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+12 Andreas Muller
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«Если мы дадим заднюю, то заднюю никто не даст больше кроме нас. Если мы не дадим заднюю, то они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим - они ее не дадут», - сказала Маргарита Симоньян.
Комплекси полізли назовні. Їй би хорошого психотерапевта зустріти. Нещасна дівка, яка народилася вірменкою, виросла серед росіян, але вірмени від неї зреклися, а росіяни досі приймають як прислугу "подай-принеси, як службову "чурку".
Не дурна вона, підла, але не дурна, і все це розуміє. Прекрасно розуміє, що твориться і чим це все закінчиться, душа в роздраті, страх за дітей і тому пішли оговорки по за Фрейдом
Вітаємо всіх з поверненням!
На вашу честь салют з мокшанських дуп.
Хай тепер ці пропаганди розкажуть який Медведчук "український" діяч і як його незаконно переслідує режим
Але наша пархатокопитна чмоня знову тягне на себе покривало " асвабадітєля"......тільки воно нікому не розповідає, чому за неділю до війни було розміновано всі кордони з Кримом , та виведені ракетні війська з Херсонщини. Думало, що відкупиться від путлєра, побачивши в " єво глазах мір "