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Серед визволених з російського полону українських воїнів є ті, хто пережив теракт в Оленівці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

У межах обміну полоненими між Україною та РФ додому повернули наших воїнів, які пережили теракт в Оленівці Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що йдеться про вісьмох українських захисників.

За словами Зеленського, вони поранені внаслідок теракту, який влаштували росіяни у колонії в окупованій Оленівці Донецької області.

Також читайте: Теракт в Оленівці: родичі полонених оборонців Маріуполя закликали ООН застосувати дієві механізми розслідування

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
симонян вставай час пояснювать івану ***** йому медведчук
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22.09.2022 07:32
+12
Питання до ЗЕ влади. А яким макаром обміняли громадянина України Медведчука на інших громадян України? А може треба було спершу позбавити Медведчука депутатства та громадянства України а потім передавати на обмін. Ото звернеться Медведчук в ЄСПЛ і ******** Україні моральних збитків 1000 000 000 000 долларів. Отоді Янелох допетрає яку Х"""йню він упоров. А ще кажуть що він з розумної нації
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22.09.2022 07:45
+10
Це ЧУДОВО !
Але наша пархатокопитна чмоня знову тягне на себе покривало " асвабадітєля"......тільки воно нікому не розповідає, чому за неділю до війни було розміновано всі кордони з Кримом , та виведені ракетні війська з Херсонщини. Думало, що відкупиться від путлєра, побачивши в " єво глазах мір "
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22.09.2022 08:35
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Ну, чекаємо свідчень...
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22.09.2022 07:29 Відповісти
Питання до ЗЕ влади. А яким макаром обміняли громадянина України Медведчука на інших громадян України? А може треба було спершу позбавити Медведчука депутатства та громадянства України а потім передавати на обмін. Ото звернеться Медведчук в ЄСПЛ і ******** Україні моральних збитків 1000 000 000 000 долларів. Отоді Янелох допетрає яку Х"""йню він упоров. А ще кажуть що він з розумної нації
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22.09.2022 07:45 Відповісти
кому вже потрібен той мертвечук, він відпрацьований матеріал, іншими словами, непотріб, його остання функція - на нього обміняли наших людей...
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22.09.2022 08:41 Відповісти
ЦЕЙ козел не потрібний нам і нестоїть жолного нашого солдата але чому він депутат і гормадянин України на день обміну. чи його ще планують повернути в Україну з другим завданям.
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22.09.2022 08:53 Відповісти
симонян вставай час пояснювать івану ***** йому медведчук
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22.09.2022 07:32 Відповісти
Ще про полоненого генерала полковника Сичова, якого втихаря передали. Де списки поміняних орків, чому не оприлюднили? Знову справа єрмака оманського?
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22.09.2022 07:37 Відповісти
Ага, Симоняшка тобі зараз пояснить.
Об'яснялка у неї зламалася...
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«Если мы дадим заднюю, то заднюю никто не даст больше кроме нас. Если мы не дадим заднюю, то они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим - они ее не дадут», - сказала Маргарита Симоньян.
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22.09.2022 07:37 Відповісти
Я сказав би, що штиль, скоріше, показово-медичний.
Комплекси полізли назовні. Їй би хорошого психотерапевта зустріти. Нещасна дівка, яка народилася вірменкою, виросла серед росіян, але вірмени від неї зреклися, а росіяни досі приймають як прислугу "подай-принеси, як службову "чурку".
Не дурна вона, підла, але не дурна, і все це розуміє. Прекрасно розуміє, що твориться і чим це все закінчиться, душа в роздраті, страх за дітей і тому пішли оговорки по за Фрейдом
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22.09.2022 08:01 Відповісти
всё у них через зад! дадут-не дадут
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22.09.2022 07:51 Відповісти
Очень "мудрая" особь женского пола
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22.09.2022 21:42 Відповісти
Це чудово!
Вітаємо всіх з поверненням!
На вашу честь салют з мокшанських дуп.
Хай тепер ці пропаганди розкажуть який Медведчук "український" діяч і як його незаконно переслідує режим
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22.09.2022 07:32 Відповісти
Дурень ти. Хоч який Медведчук і погань але громадянства України в нього не забрали. Тобто українців обміняли на українця. Чогось маланця Коломойського не обмінюють на когось з українців
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22.09.2022 07:57 Відповісти
Дурень той, хто вважає, що Блазень Беню здатен штатам здати...
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22.09.2022 15:19 Відповісти
І знову подається "героїзм" бункерних. Кого визволили? Просто пуйло забрав свого кума медведчука і віддав взамін 200 наших військовополонених. Це пуйло визволив наших з полону, а не бункерні, які знову піаряться на горі.
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22.09.2022 07:56 Відповісти
всім бажаю відновлення, повертайтесь до життя....
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22.09.2022 07:57 Відповісти
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22.09.2022 07:57 Відповісти
СЛАВА БОГУ .
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22.09.2022 08:56 Відповісти
Зараз зі всіх зливних бачків Банкової нас запевняють, що Zeлох особисто звільнив майже усіх полонених з Азовсталі. Однак якщо подивитися на статистику, то вчора було звільнено менше 10% від тих, кому було наказано гівнокомандуючим здатися у полон.. відповідно, десь 2300 бійців тільки з одного Маріуполя залишаються у полоні і 2000+ з інших підрозділів ЗСУ, однак про це нам не розкаже мосійчук та ін пропагандони Zeкоманди.
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22.09.2022 07:59 Відповісти
Там іще повно морпіхів які перед цим здалися при прориві з Комбінату ілліча. В тому числі і комбриг Баранюк
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22.09.2022 10:18 Відповісти
Це ЧУДОВО !
Але наша пархатокопитна чмоня знову тягне на себе покривало " асвабадітєля"......тільки воно нікому не розповідає, чому за неділю до війни було розміновано всі кордони з Кримом , та виведені ракетні війська з Херсонщини. Думало, що відкупиться від путлєра, побачивши в " єво глазах мір "
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22.09.2022 08:35 Відповісти
 
 