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війна (56444) Запоріжжя (1441) обстріл (21071) Старух (198)

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, є загиблий та поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські війська вдарили по Запоріжжю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.

Дотримуйтесь правил повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Під час нічного обстрілу Запоріжжя два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію, частково знеструмлено один з районів міста

Секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв пізніше уточнив: "Від сьогоднішніх обстрілів руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

На місцях вже працюють відповідні служби.

На жаль, постраждали люди".

Пізніше глава ОВА Олександр Старух заявив, що мішенню окупантів стали об’єкти інфраструктури.

"Руйновань зазнали житлові будинки навколо. За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого", - додав Старух.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти випустили ракету в готель в центральному парку.

"Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей. Також, як вже стало традиційно для російських терористів, влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу. Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскорше усунути наслідки", - додав він.

Секретар міськради Анатолій Куртєв пізніше заявив, що є інформація про п'ятьох поранених. Одна людина загинула.

Читайте: Рашисти вдарили ракетами по залізничному вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами військових РФ, - Братчук. ФОТО

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, є загиблий та поранені 01
Окупанти завдали удару по Запоріжжю, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, є загиблий та поранені 02
Окупанти завдали удару по Запоріжжю, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, є загиблий та поранені 03
Окупанти завдали удару по Запоріжжю, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, є загиблий та поранені 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Терорист, використовуючи потужні ракети просто так лупить по обласних центрах, де проживають жінки, діти, люди похилого віку, де побудовані різні комунікації і це називає спецоперацією.
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22.09.2022 07:58
+9
саме так це терор а цивілізований світ досі відмовляється назвати терориста терористом-бо воно і є мерзенний терорист...
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22.09.2022 08:03
+8
Коли старух сяде на нари за розкрадання гуманітарки? Чи "проїхали" як завжди?
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22.09.2022 08:18
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Терорист, використовуючи потужні ракети просто так лупить по обласних центрах, де проживають жінки, діти, люди похилого віку, де побудовані різні комунікації і це називає спецоперацією.
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22.09.2022 07:58 Відповісти
саме так це терор а цивілізований світ досі відмовляється назвати терориста терористом-бо воно і є мерзенний терорист...
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22.09.2022 08:03 Відповісти
Оставляют последний шанс управлять им. Но, думаю, дойдет и до этого.
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22.09.2022 08:16 Відповісти
Спецоперація по знищенню всього і вся. Колись у передвиборчу кампанію побачив агітаційну палатку камуняк. Про НАТО сказали що воно іде і всьо разрушаєт.
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22.09.2022 08:06 Відповісти
Надо бы Боневтику сделать заявление и вообще зафиксировать его документально: "Украина гарантирует тот факт, что все работники авиационных, ракетных, артиллерийских военных заводов на России будут осуждены минимум на 10 лет, и мы обещаем никогда не заключать мирного договора, пока данный факт не будет имплементирован как минимум 50% реальными осужденными и активным поиском остальных". Чтобы эти люди чётко знали, что они гарантировано будут уничтожены или осуждены на длительные сроки каторжных работ, включая и Чернобыль. Без исключений каких-либо. Железно это заявить.
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22.09.2022 08:20 Відповісти
слышал два второй громо так как вшышел на кухню окно откоыто--нах вышел жрать то не чего..ай..блин
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22.09.2022 08:01 Відповісти
Да, держите окна прикрытыми (не на защелку), чтобы не вылетели вместе с рамой. Тогда взрывная волна беспрепятственно войдет в жилье.
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22.09.2022 08:19 Відповісти
типун вам на телепун и на все места общего пользования...))
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22.09.2022 08:31 Відповісти
Вже не один день луплять, незрозуміло чому розвідка не визначить місцезнаходження цих с-300 і з HIMARS, чи HARM їх не знищать.
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22.09.2022 08:02 Відповісти
Вычислить не проблема, проблема в дальности наших ракет.
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22.09.2022 08:19 Відповісти
нібито з Бердянського району, але це лише чутки. діставати нічим
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22.09.2022 08:20 Відповісти
Наши ПВО прекрасно знают, кто и откуда. Зеленскому не жмет - он разменял Крымский мост на небомбежку Киева.
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22.09.2022 08:21 Відповісти
С-300 може збити ракету з С-300 довжиною 7 метрів і діаметром 0,5 м,
яка летить з швидкістю 2 км/с і змінює траєкторію польоту?
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22.09.2022 08:55 Відповісти
Нехай дрон-камікадзе прилетить і знищить, якщо знають звідки прилітає. Дрона в нас такого немає, типу як герань-2? Зелебани срані, сподіваюся після війни цих крадіїв пересадимо усіх по заслугах.
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22.09.2022 09:31 Відповісти
из под реактора АЕС стреляют.
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22.09.2022 09:31 Відповісти
Старух , а допомогти людям у яких постраждало житло вже і нічим , так ? Ти ж мародер все розікрав .
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22.09.2022 08:17 Відповісти
Коли старух сяде на нари за розкрадання гуманітарки? Чи "проїхали" як завжди?
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22.09.2022 08:18 Відповісти
дєрьмакі сваіх нє брасают...
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22.09.2022 08:20 Відповісти
Следствие идет, и Старух там не фигурирует вообще.
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22.09.2022 08:22 Відповісти
Не повторяйте глупостей. Ляпнул языком некий"внештатный агент" Шевченко, и все сразу поверили. Возможно и были злоупотребления, но мы не можем сейчас сказать, кто. Вроде бы по делу фигурируют имена днепровского криминалитета Петровского (Нарика) и друга Арахамии Давитяна. Но еще РАНО ГОВОРИТЬ.
Привыкайте пользоваться доказательной базой и решениями суда. Мы же в ЕС идем?
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22.09.2022 08:58 Відповісти
Аметист , не кажи глупостей , відповідальними за розподіл гуманітарки були Старух і його заступниця Некрасова , просто це дружбани Єрмака і крали всі разом , а те що Зеленський навіть не відсторонив цих мародерів показує що і він поклав в карман частину грошей з проданої гуманітарки з ЄС , яку вони вкрали в нещасних біженців , жінок і дітей .ЗЕ і його "влада " це шайка моральних уродов !
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22.09.2022 09:33 Відповісти
У тебя есть доказательства? Нет? Тогда помолчи. Старух отнюдь не ставленник Ермака.
"Какие ваши доказательства?" - этот дежурный вопрос вы задаете только тогда, когда дело касается Порошенко?
Наш город получает гуманитарку из хаба Днепра. А там имеется криминальный авторитет Нарик, доверенное лицо всех властей. Не припоминаешь, как Порошенко его наградил? и даже фотографировался с ним. То-то же.
И вообще, там проверяют этих днепровских в работе на врага.
Но еще рано об этом говорить.
А тебе бы только языком ляпать.
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22.09.2022 10:09 Відповісти
Гвардеец Ермака или кормитесь у Старуха ? У Вас есть доказательства, что Старух не ставленник Ермака или приведенные факты о разворовывание гумпомощи ложь ? Нет ? Тогда помолчите!
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22.09.2022 11:40 Відповісти
У меня ЕСТЬ доказательства. Он член оппозиционной партии - погугли сам. Всё, разговор исчерпан.
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22.09.2022 14:19 Відповісти
Яхонтовый Ты наш, есть доказательства - предъяви! Нет ? В цьому випадку додупитотуди ->!
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22.09.2022 16:39 Відповісти
Коржик ты наш, может сначала ты предъявишь?
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22.09.2022 17:08 Відповісти
Или доказательства вам нужны только в делах по Порошенко?
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22.09.2022 09:02 Відповісти
Шось давно по кацапії та ії базах у Криму нічого не прилітало - отож і розслабилися і ухуєлі упирі. Потрібна отвєтка.
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22.09.2022 08:22 Відповісти
скорее дубовка

Спасатели в Запорожье после ракетного удара орков вытащили из-под завалов раненую немецкую овчарку

Детали: ракетный удар по городу был нанесен (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/43363) сегодня утром. Под завалами оказалась овчарка. Спасатели извлекли ее из-под обломков и вынесли на руках в безопасное место.

Пострадавшему животному оказали первую помощь.

Для наших людей, в отличии от рашистских мраz zей, ценна каждая жизнь!

Спасатели в Запорожье после ракетного удара орков вытащили из-под завалов раненую немецкую овчарку

Детали: ракетный удар по городу был нанесен (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/43363) сегодня утром. Под завалами оказалась овчарка. Спасатели извлекли ее из-под обломков и вынесли на руках в безопасное место.

Пострадавшему животному оказали первую помощь.

Для наших людей, в отличии от рашистских мраz zей, ценна каждая жизнь!
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22.09.2022 09:17 Відповісти
Дубовка, Санрайз
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22.09.2022 09:35 Відповісти
падлы до домов 600 метров...и телевышка и подстанция ..чую осенью и зимой будет весело..(
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22.09.2022 09:45 Відповісти
Выявляйте подозрительных людей. Снимают по несколько квартир, корректировщики.
В Киеве таких шпионов было полно. Не стесняйтесь, заявляйте в полицию - пусть проверяют. Верхние этажи с хорошим обзором их интересуют в первую очередь.
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22.09.2022 09:53 Відповісти
Киев не хочет системами ПРО с другими областями поделиться? Кто-то с неприятной хрипотцой в голосе вякал, что будем отвечать потужными ударами или это только если по Банковой бить будут?
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22.09.2022 10:21 Відповісти
А в Украине на данное время есть системы ПРО спозобные уничтожать цели с небалистической траекторией?
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22.09.2022 20:39 Відповісти
Игра в одни ворота. Если ничего не предпринимать, то последствия будут хреновые.
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22.09.2022 10:27 Відповісти
старух и тот куртев два обосраных ********
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22.09.2022 16:34 Відповісти
 
 