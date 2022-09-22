Окупанти завдали удару по Запоріжжю, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, є загиблий та поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська вдарили по Запоріжжю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.

Дотримуйтесь правил повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

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Секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв пізніше уточнив: "Від сьогоднішніх обстрілів руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.



На місцях вже працюють відповідні служби.



На жаль, постраждали люди".

Пізніше глава ОВА Олександр Старух заявив, що мішенню окупантів стали об’єкти інфраструктури.

"Руйновань зазнали житлові будинки навколо. За попередньою інформацією, відомо про одного загиблого", - додав Старух.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти випустили ракету в готель в центральному парку.

"Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей. Також, як вже стало традиційно для російських терористів, влучили в електричну підстанцію. Південні громади Запорізького району зараз без світла. Є влучання і в телевежу. Екстрені служби працюють над тим, щоб якнайскорше усунути наслідки", - додав він.

Секретар міськради Анатолій Куртєв пізніше заявив, що є інформація про п'ятьох поранених. Одна людина загинула.

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