Окупанти насильно вивезли жителів двох населених пунктів на Луганщині вглиб тимчасово окупованої території, - Генштаб
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У Сватівському районі на Луганщині окупанти насильно виселили жителів Гончарівки та Кузьменівки з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території області.
Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.
"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях.
Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області", - йдеться в повідомленні.
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А в Сватові місцеві взагалі самотужки прогнали орків ще навесні 14-го.
Так де тоді проведена нами примусова евакуація із населених пунктів рф, що находяться у нас на кордоні? Це ж і обмінний фонд. І вирівнення кордону. І безпека для цивільних. І що головне можна буде випалити територію і взяти її під контроль автоматизованих систем артилерійського подавлення - тобто бачиш рух значить треба пакет із рсзв чи артилерією і ніякого переживання що там цивільні і рф буде робити картинку.