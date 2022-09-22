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Окупанти насильно вивезли жителів двох населених пунктів на Луганщині вглиб тимчасово окупованої території, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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У Сватівському районі на Луганщині окупанти насильно виселили жителів Гончарівки та Кузьменівки з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях.

Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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22.09.2022 08:12 Відповісти
На північно-західній Луганщині такого і близько не було!
А в Сватові місцеві взагалі самотужки прогнали орків ще навесні 14-го.
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22.09.2022 16:18 Відповісти
Їм за це буде якесь покарання? Ні.

Так де тоді проведена нами примусова евакуація із населених пунктів рф, що находяться у нас на кордоні? Це ж і обмінний фонд. І вирівнення кордону. І безпека для цивільних. І що головне можна буде випалити територію і взяти її під контроль автоматизованих систем артилерійського подавлення - тобто бачиш рух значить треба пакет із рсзв чи артилерією і ніякого переживання що там цивільні і рф буде робити картинку.
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22.09.2022 08:14 Відповісти
В них інша мета. руснявьіє вимирають. на всьому ********** їх трохи більше 20млн. інші - тюрки.
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22.09.2022 08:18 Відповісти
Надо еще писать это на французском и немецком для аудитории этих стран, которым Украина и вообще жизнь все их области не важна абсолютно, месте на пятом где-то, а на первом месте стоит то, как часто стричь газон или не заслонит ли новая скульптура на 5.5% свет в каком-то магазинчике. Просто эти европейские страны свое отвоевали в 18-19-ом веке, уничтожая свое население в огромных процентах (больших, чем во вторую мировую войну), а теперь не хотят ничего общего иметь с войной, но вот права человека для них актуальны и стоит им непрерывно напоминать о том, что кацапы нарушают права человека. Не убивают людей, а нарушают права. Это действительно им важнее.
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22.09.2022 08:16 Відповісти
 
 