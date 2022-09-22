Окупанти насильно вивезли жителів двох населених пунктів на Луганщині вглиб тимчасово окупованої території, - Генштаб

У Сватівському районі на Луганщині окупанти насильно виселили жителів Гончарівки та Кузьменівки з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях.

Так, у Сватівському районі, з метою приховування інженерного обладнання територій, окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області", - йдеться в повідомленні.

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