Уночі окупанти завдали потужних ударів по Миколаєву: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, кінотеатр (оновлено)

У ніч проти 22 вересня російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

" Під удар потрапили різні райони міста. Постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав:

"Вночі, 22 вересня, близько 00:15 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі. Також о 01:21 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється".

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Наразі відповідні служби проводять обстеження.