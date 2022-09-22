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війна (56444) Миколаїв (1338) обстріл (21071) Сєнкевич (220)

Уночі окупанти завдали потужних ударів по Миколаєву: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, кінотеатр (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

У ніч проти 22 вересня російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

" Під удар потрапили різні райони міста. Постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав:

"Вночі, 22 вересня, близько 00:15 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо зенітно-ракетними системами С-300. Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі. Також о 01:21 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через обстріли близько половини будинків у Миколаєві не мають вікон, - Сєнкевич

Наразі відповідні служби проводять обстеження.
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Топ коментарі
+3
Та коли вже Ленд ліз? Тримайся Миколаїв
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22.09.2022 08:44
+3
*****. Знову довкола кооперативу гепнуло, метрів 200 від мого гаража). Вже ж був один приліт, *****. Побило купу боксів, попалило авто; напроти мого до сих пір стоїть металеве розвалля (один вде порізали на метал.



Грьобаний орколепрозорій.
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22.09.2022 08:55
+1
Ника
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22.09.2022 08:49
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Та коли вже Ленд ліз? Тримайся Миколаїв
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22.09.2022 08:44 Відповісти
В октябре финансовый год новый, на него он и имплементирован. И судя по тому, как в США идет резкое увеличение выпуска оружия, у них тоже хватало проблем еще до войны с боеспособностью. Может у них атакмс легко сбиваются или нерабочие, пытаются сейчас доработать и вылечить болячки, все же для любой страны и любых военных важно не опозориться, поставив нам нерабочие ракеты, особенно после зашквара с крысятничеством баллистических компьютеров на гаубицах, при этом механики на них замены не было.
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22.09.2022 08:59 Відповісти
Ника
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22.09.2022 08:49 Відповісти
*****. Знову довкола кооперативу гепнуло, метрів 200 від мого гаража). Вже ж був один приліт, *****. Побило купу боксів, попалило авто; напроти мого до сих пір стоїть металеве розвалля (один вде порізали на метал.



Грьобаний орколепрозорій.
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22.09.2022 08:55 Відповісти
Какой кинотеатр накрыли? Может знаешь?
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22.09.2022 09:33 Відповісти
скоріш за все "Батьківщина"
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22.09.2022 12:54 Відповісти
влучіли у двір позаду Батьківщіни,у закритий двір театра Чкалова (руский драмтеатр !), морпорт
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22.09.2022 18:45 Відповісти
Суки...
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23.09.2022 03:20 Відповісти
знов Крістал (чигріна х декабристів ),навпроти заводського вирва на дорозі,рух перекрили
а як вам по Ольвії три !!! рази ?!
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24.09.2022 16:24 Відповісти
Ольвия (Парутино) это вообще за гранью. Кто утверждает, что ВСУ не должны бить по городам Мордора - идиоты и враги. Око за око
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24.09.2022 21:02 Відповісти
так саме не по Парутіно а по Ольвії!!!
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24.09.2022 23:04 Відповісти
 
 