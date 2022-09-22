Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 55 510 осіб, 218 гелікоптерів, 2 236 танків, 1 341 артсистем та 4 776 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Українські захисники продовжують завдавати втрат російській окупаційній армії.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно становлять:
особового складу - 55 510 (+400) осіб ліквідовано;
танків - 2 236 (+9) од,
бойових броньованих машин - 4 776 (+28) од,
артилерійських систем - 1 341 (+1) од,
РСЗВ - 318 (+0) од,
засоби ППО - 169 (+1) од,
літаків - 253 (+0) од,
гелікоптерів - 218 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 941 (+9),
крилаті ракети - 240 (+1),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3630 (+20) од,
спеціальна техніка - 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
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