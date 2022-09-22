УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4594 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 114 8
армія РФ (13481) війна (56444) Генштаб ЗС (4510) знищення (4114) техніка (1323) втрати (3820)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 55 510 осіб, 218 гелікоптерів, 2 236 танків, 1 341 артсистем та 4 776 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Українські захисники продовжують завдавати втрат російській окупаційній армії.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно становлять:

особового складу - 55 510 (+400) осіб ліквідовано;

танків - 2 236 (+9) од,

бойових броньованих машин - 4 776 (+28) од,

артилерійських систем - 1 341 (+1) од,

РСЗВ - 318 (+0) од,

засоби ППО - 169 (+1) од,

літаків - 253 (+0) од,

гелікоптерів - 218 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 941 (+9),

крилаті ракети - 240 (+1),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3630 (+20) од,

спеціальна техніка - 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за добу завдали 41 удару по позиціях росіян, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 55 510 осіб, 218 гелікоптерів, 2 236 танків, 1 341 артсистем та 4 776 броньованих машин 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.09.2022 09:31 Відповісти
Це за вересень він казав мабуть
показати весь коментар
22.09.2022 09:50 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2022 10:04 Відповісти
Трудно быть главкому. Надо прятать планы не только от врага но и от "своих"
показати весь коментар
22.09.2022 23:52 Відповісти
Авиация Вооруженных сил Украины активно использовала противо-радиолокационные ракеты AGM-88 HARM и всего за сутки уничтожила около 10 российских позиций ПВО.
Такими результатами работы за 21 сентября поделилась пресс-служба Воздушных сил ВС Украины. Отчет был опубликован утром в четверг, 22 сентября, на Telegram-канале ведомства.

10 позицій ППО чи 1 засіб ППО?
Дещо різні офіційні дані...
показати весь коментар
22.09.2022 11:23 Відповісти
https://youtube.com/shorts/UUNUwe4YqY0?feature=share
показати весь коментар
22.09.2022 19:38 Відповісти
Славная охота!
показати весь коментар
22.09.2022 23:08 Відповісти
 
 