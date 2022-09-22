Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброї чи боєприпаси до Росії

Представник міноборони КНДР заявив, що і не планують цього робити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про "порушення резолюції" РБ ООН, поширюючи "чутки про торгівлю зброєю" між КНДР і Росією... Ми ніколи раніше не експортували зброю або боєприпаси до Росії, і ми не плануємо їх експортувати", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше в США заявили, що не мають підтверджень купівлі Росією зброї в КНДР.

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