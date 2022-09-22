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Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброї чи боєприпаси до Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корея,кндр,північна

Представник міноборони КНДР заявив, що і не планують цього робити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Нещодавно США та інші ворожі сили говорили про "порушення резолюції" РБ ООН, поширюючи "чутки про торгівлю зброєю" між КНДР і Росією... Ми ніколи раніше не експортували зброю або боєприпаси до Росії, і ми не плануємо їх експортувати", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше в США заявили, що не мають підтверджень купівлі Росією зброї в КНДР. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Голод боєприпасів" в російській армії був очікуваний, Північна Корея може забезпечити РФ 152-міліметровими снарядами та стволами, - ВВС

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+20
Пиз Дун Ын.
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22.09.2022 09:37
+17
Поживём-увидим. А то Иран тоже клянётся и божится что ни-ни, а загадочные самолёты Тегеран-Москвабад летают аж пыль столбом и детали разбившихся камикадзе иранского образца уже зафиксированы. Так что цена словам упоротых равна 0, деньги и жратву подгонят и станут они добрее и сговорчивее
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22.09.2022 09:46
+14
Вообще уже все не хотят иметь ничего общего с оркостаном. Даже самые матерые упыри открещиваются. Аж смешно наблюдать...
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22.09.2022 09:39
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Їм самим треба - а раптом Південна Корея нападе)
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22.09.2022 09:37 Відповісти
Поживём-увидим. А то Иран тоже клянётся и божится что ни-ни, а загадочные самолёты Тегеран-Москвабад летают аж пыль столбом и детали разбившихся камикадзе иранского образца уже зафиксированы. Так что цена словам упоротых равна 0, деньги и жратву подгонят и станут они добрее и сговорчивее
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22.09.2022 09:46 Відповісти
уже есть на юге смуглые в пакетах. В Херсоне тоже уже видели правда в небольшом кол-ве. Возможно операторы бпла, может и нет, просто сидят не шастают т.к(твоя мая не понимай).
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22.09.2022 10:30 Відповісти
Пиз Дун Ын.
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22.09.2022 09:37 Відповісти
пухлощокому дали рису.... і він змінив ставлення..... хоча може й киздить як і чалмаголові іранці....
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22.09.2022 09:37 Відповісти
Если даже Пис Дын дал заднюю, то у бункерного упыря дела совсем плохи!
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22.09.2022 09:38 Відповісти
Не дадуть вони касабам зброю. Ніхто не хоче бути поряд з невдахами, окрім інших невдах
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22.09.2022 09:39 Відповісти
Вообще уже все не хотят иметь ничего общего с оркостаном. Даже самые матерые упыри открещиваются. Аж смешно наблюдать...
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22.09.2022 09:39 Відповісти
Риса подсыпали, судя по всему
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22.09.2022 09:41 Відповісти
Серу мамі-партнеры на...
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22.09.2022 09:41 Відповісти
Вони в той час зайняті були : годували голодну Амкрики, та вигравали чемпіонат з футболу. А взагалі північні корейці дуже щасливі люди, вони кожень день по телебаченню бачуть живого бога
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22.09.2022 09:42 Відповісти
Кім Чєн Ін та Кон Чєн Ий-одно ціле...
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22.09.2022 09:42 Відповісти
Если и поставляла, как докажешь. В арсеналах КНДР те же боеприпасы, что и боеприпасы что и на Параше. -"Сделано в СССР"
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22.09.2022 09:43 Відповісти
А маркування на них кирилицею нанесене? І як тоді корейці в ньому орієнтуються? Чи всі корейські артилеристи знають російську мову?
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22.09.2022 10:11 Відповісти
Рассмешил. На НАТОвских маркировка кириллицей? Но наши как-то в маркировке разбираются. Или у нас в ВСУ все по аглицки шпрехают ?
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22.09.2022 11:08 Відповісти
Алльо, "гараж"! Ми з тобою про КНДР говоримо! Пишеш про КНДР, а потім НАТО вплітаєш Латиниця з кирилицею - схожі системи і нашим в маркуванні латинськими буквами розібраться легше А кацапи в ієрогліфах тямлять не більше, ніж наші Вони й власну систему розібрать насилу можуть! У них же половина - "хурди-мурди" : свою рідну мову забули, а російську освоїли на рівні "улично-матерного сленга"
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22.09.2022 11:36 Відповісти
а нащо тому корейцюартилеристу рос.мова? достатньо побачити на ящику арабську цифру 152 щоб засунути ту залізяку куди потрібно, хіба ні?
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22.09.2022 12:31 Відповісти
А ти "в курсі" що гаубичні снаряди діляться на "фугасні" та "осколочно-фугасні"? Це дві основні позиції А є ще з десяток спеціалізованих Та й підривачі бувають різні І їх треба розрізнять як на складі так і в бою!
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22.09.2022 13:43 Відповісти
О, дякую! Мені "выше крыши" достатньо того, чого знаешь ти.
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22.09.2022 14:26 Відповісти
"Випендрився"?! Полегшало?
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22.09.2022 15:03 Відповісти
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22.09.2022 09:45 Відповісти
"И прошу особо отметить, что свидетель с самого детства не занимался скупкой краденого." © Какой-то советский фильм.

Иранцы то же говорили - а "шахеды" летят.
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22.09.2022 09:45 Відповісти
даже отьявленные террористы на фоне куйла, пытаются сделать цивилизованное лицо
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22.09.2022 09:59 Відповісти
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22.09.2022 10:00 Відповісти
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22.09.2022 10:01 Відповісти
Хмырь мавзолейный Джугашвили однажды решил метнулся в союзники к Гитлеру...типа для паБеды над Мировым капитализмом...,но когда профукал войну маленькой Финляндии в 1940 году,то понял...Капитализм не одолеть в одиночку...решил переметнуться е Рузвельту и Черчиллю...причем просил помочь всем от трусов солдатам до Студэбэккеров для Катюш и тушонки Рузвельта..
Вояка блин... даже бинтов и ваты не было...для ранетых красный армейцев...😂
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22.09.2022 10:05 Відповісти
К Черчиллю и Рузвельту он переметнулся лишь тогда, когда на него друг адольф напал. До этого упорно игнорировал все оповещения от буржуинов и своей разведки, что лассово близкий алойзыч нападёт - "англичанка гадит". Кстати, точно так же, уже в союзе с буржуинами, целенаправленно профукал Фалль Блау - атаку на сталинград - о чём ему англичане и американцы за недели прямым текстом говорили.
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22.09.2022 11:00 Відповісти
Все взяли этому и поверили
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22.09.2022 10:06 Відповісти
Северная корея не хочет иметь дела с кремлевскими террористами и беспредельщиками
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22.09.2022 10:06 Відповісти
врет жертва аборта!
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22.09.2022 10:11 Відповісти
та ви шо? а шо случілось?
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22.09.2022 10:15 Відповісти
В принципі у відповідь ми могли б запропонувати КНДР чисто "гуманітарну" формулу "122 мм та 152 мм в обмін на зерно".
Ми ж за країни Африки турбуємось (у т.ч.за такі, що не мають нічого спільного з демократією), то чому не потурбуватись за північних корейців. Домовитись зі Штатами, щоб ті закрили очі.
Оце був би тролінг мокшанських боліт...
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22.09.2022 10:22 Відповісти
Врут, или опять нож в спину?
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22.09.2022 10:23 Відповісти
Да ну
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22.09.2022 10:27 Відповісти
Послухайте, там немає чого давати. Всі гроші йдуть на ракетну програму. Решта зброї та *********** лише для потреб народної армії. Вони останнє віддавати не будуть. А якщо і нададуть якихось 2 десятки бронетехніки, то це аж ніяк не вплине на перебіг війни.
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22.09.2022 10:46 Відповісти
Здесь суть максимальная простая... Если Северная Корея не поставляет боеприпасы и оружие для РФ, значит есть ЗАПРЕТ от Китая. И гадать тут нечего. Без поддержки Китая Северной Корее труба, так что слово китайцев там решает многое.
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22.09.2022 10:52 Відповісти
У зрадое...ов второй день трагедия, зрады не хватает катастрофически
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22.09.2022 10:54 Відповісти
Пань Пунь Понь хоч і виглядає дауном, але метикуватий!
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22.09.2022 11:45 Відповісти
Всралися!
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22.09.2022 11:50 Відповісти
Ага-ага, і чемпіонат світу з футболу виграли...
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22.09.2022 12:08 Відповісти
 
 