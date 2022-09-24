Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати проти України, - розвідка Великої Британії
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Росія, ймовірно, зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами, пов’язаними з набором 300 тисяч військових. Нові формування навряд чи стануть боєздатні протягом декількох місяців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони із посиланням на дані розвідки.
"Путін йде на значний політичний ризик в надії створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала свій запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, часткова мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярна серед частини російського населення.
Топ коментарі
+8 arye z.
показати весь коментар22.09.2022 09:56
+8 Психиатрическая больница No1
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+7 Garry Grant
показати весь коментар22.09.2022 09:56
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- За яких?
- Та за будь-яких, якщо чесно.
Меня удивляет, что вас - и многих других - это удивляет. Брать пацифистов в армию - это скрѣпа™.
Війни виграють мотивовані армії , і я з історії не пам'ятаю жодного випадку , коли їх вигравали армії створені з пацифістів .
И раз уж речь зашла о Симпу - в народе известном в японском чтении "камикадзе". То далеко не все кто им стал хотели в них идти. Просто подойдёт офицер к солдату, и скажет: "Такаши, а не хочешь ли с честью умереть за императора?" "Я чо, рыжий?!" скажет Такаши - а потом либо сам поймёт, либо товарищи подскажут, что так у его семьи будет эквивалент белых жигулей, а так - втопчут родных в грязь. Вот и шли.
Они и не должны быть боеспособными. Никто их, как вы Украинцев, готовить не будет. Косплеить дидофф так косплеить же, раз у фюрера на это фетиш! Одна мосинка на отделение, "зародену-запутена, нешагуфзат, пазади бамбаз (и кадыровцы), уря-а-а!"
Что в произвольном переводе означает примерно следующее - "Данный необдуманный поступок ни на миллиметр не приблизит нас к желанной цели".
Там ще є такі ***@ни, як соловьйов, скабєєва, сімонян, які дуже хочуть денацифікувати Україну!
Соловьёв, ждём тебя на фронтах!
Вынимай сраку с кресла и подтягивайся!!!