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Новини За кордономВійна в Україні Війна Мобілізація в РФ
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Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати проти України, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шойгу,путін

Росія, ймовірно, зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами, пов’язаними з набором 300 тисяч військових. Нові формування навряд чи стануть боєздатні протягом декількох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони із посиланням на дані розвідки.

"Путін йде на значний політичний ризик в надії створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала свій запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, часткова мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярна серед частини російського населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація в РФ - це тривожна ескалація, - міністр закордонних справ Британії Кіган

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Ідуть століття, а в Росії нічого не змінюється - те, що в кабінетах і штабах просрали тупоголові вожді, маршали та генерали на полі бою затикають тілами безправних ванек.
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22.09.2022 09:56
+8
А давайте Шуфрича посадим а потом обменяем.
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22.09.2022 10:03
+7
Квест "ищи ивана по подвалам и лесам".
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22.09.2022 09:56
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Ідуть століття, а в Росії нічого не змінюється - те, що в кабінетах і штабах просрали тупоголові вожді, маршали та генерали на полі бою затикають тілами безправних ванек.
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22.09.2022 09:56 Відповісти
Квест "ищи ивана по подвалам и лесам".
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22.09.2022 09:56 Відповісти
- Я не можу воювати за таких умов!
- За яких?
- Та за будь-яких, якщо чесно.
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22.09.2022 09:57 Відповісти
..Немає добровольців , то ж в хід пішли пацифісти .! Не можу повірити що це реальність - в армію ********* мобілізують пацифістів , яких наловили вчора на мітингу . . Цікаво , якому довбо.бу в кремлі , таке збрело в голову . ?
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22.09.2022 09:59 Відповісти
Кто нараисе жил, тот в цирке не смеётся.

Меня удивляет, что вас - и многих других - это удивляет. Брать пацифистов в армию - это скрѣпа™.
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22.09.2022 10:04 Відповісти
Я розумію що це - скрєпа , але ж ***** хоче виграти війну , і в той же час робить все щоб її , навіть не програти а - просрати .. ! . З точки зору логіки , це аж ніяк не в'яжеться .
Війни виграють мотивовані армії , і я з історії не пам'ятаю жодного випадку , коли їх вигравали армії створені з пацифістів .
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22.09.2022 10:13 Відповісти
Вы пытаетесь увидеть многоходовочную логику в квадратно-гнездовом мышлении. Пацифист - это не обязательно тот, кто не хочет воевать, но и тот, кто не хочет бессмысленных войн. И тех, и других надо покарать, отправив на бессмысленную войну. Раньше такой карой было 2 года дедовщины. Они пытались реформировать армию - но она возвращается на круги своя, к состоянию до 2010го где-то года, когда она была в первую очередь карательным инструментом. Почему так? А почему они воюют по лекалам "дидываивале"?
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22.09.2022 10:26 Відповісти
Я гадав що ***** хоче виграти війну , а якщо він хоче лише покарати своїх бунтівних холопів , ну що ж , як там у них кажуть - флаг в рукі . !! .
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22.09.2022 10:34 Відповісти
Вообще исторически очень показателен пример Японии второй мировой. Вот уже Германия капитулировала, а они всё надеялись, что налетит священный ветер Симпу и всё как-то устаканится. Вот и они, от вань до фюрера, явно верят во что-то такое, как в мальчише-кибальчише: "нам бы день простоять да ночь продержаться". А на то и пацифисты сгодятся.

И раз уж речь зашла о Симпу - в народе известном в японском чтении "камикадзе". То далеко не все кто им стал хотели в них идти. Просто подойдёт офицер к солдату, и скажет: "Такаши, а не хочешь ли с честью умереть за императора?" "Я чо, рыжий?!" скажет Такаши - а потом либо сам поймёт, либо товарищи подскажут, что так у его семьи будет эквивалент белых жигулей, а так - втопчут родных в грязь. Вот и шли.
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22.09.2022 10:48 Відповісти
Британцы такие британцы...

Они и не должны быть боеспособными. Никто их, как вы Украинцев, готовить не будет. Косплеить дидофф так косплеить же, раз у фюрера на это фетиш! Одна мосинка на отделение, "зародену-запутена, нешагуфзат, пазади бамбаз (и кадыровцы), уря-а-а!"
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22.09.2022 10:00 Відповісти
А давайте Шуфрича посадим а потом обменяем.
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22.09.2022 10:03 Відповісти
Китайцы в ответ на такое предложение делают умный вид морды лица и глубокомысленно произносят - "А нахуа?"
Что в произвольном переводе означает примерно следующее - "Данный необдуманный поступок ни на миллиметр не приблизит нас к желанной цели".
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22.09.2022 10:08 Відповісти
тупої вати море на росії, зліплять щось з гівна, "не впєрвой"....
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22.09.2022 10:07 Відповісти
а шо там русскає казачєства? уявляєте, щоб шойгу козаком назвали? отакий адін народ, є...
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22.09.2022 10:07 Відповісти
У естонському місті Тарту вже три дні по вулицях блукає ведмідь - поліція просить мешканців триматися від нього подалі
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22.09.2022 10:19 Відповісти
********!
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22.09.2022 10:26 Відповісти
Як це вичерпала? Не вірю!
Там ще є такі ***@ни, як соловьйов, скабєєва, сімонян, які дуже хочуть денацифікувати Україну!

Соловьёв, ждём тебя на фронтах!
Вынимай сраку с кресла и подтягивайся!!!
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22.09.2022 10:29 Відповісти
Результаты переписи насэлэния Шариковых на РабZee проведенные в 2021 году засекречены путлером...но ЦРУ и британская разведка их знают...70 млн...баранов..🦍🦍🦍с таким стадом победа над капиталистами невозможна...
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22.09.2022 10:31 Відповісти
Кончились Ваньки встаньки
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22.09.2022 10:43 Відповісти
Ваньки-не встаньки. Или одноразовые, пятиминутные Ваньки.
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22.09.2022 10:52 Відповісти
А шо, і баби перестали хотіти народжувати?
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22.09.2022 11:55 Відповісти
 
 