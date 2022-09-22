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війна (56444) обмін (982) полон (1296) США (14476) полонені (1941) Салліван Джейк (215)

Серед визволених з полону РФ - двоє американських громадян. У Білому домі подякували

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

салліван

У рамках обміну полоненими між Україною та Росією вдалося визволити двох американських громадян.

Про це повідомив у твіттері радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дякуємо президенту Володимиру Зеленському, главі ОП Андрію Єрмаку та українському уряду за включення двох громадян США до обміну полоненими 21 вересня", - зазначив посадовець.

Салліван також висловив вдячність наслідному принцу Саудівської Аравії за сприяння.

"Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз’єднаються зі своїми родинами", - додав радник американського президента.

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Нагадаємо, у рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азову".

Також з полону визволили 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ.

Автор: Ольга Лузан
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навзаєм.... чикаємо на ATACMS....
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22.09.2022 10:26 Відповісти
Попробовали бы не отдать,арестовали бы пару особняков и счетов лапотных генералов.
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22.09.2022 10:27 Відповісти
План Эрдогана начал работать...,Крым это Украина...путлер в штаны наложил...СкреПОНОСом...,СТЕРХолет начал крутое Пике в бункер...🤣😂
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22.09.2022 10:46 Відповісти
 
 