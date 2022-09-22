Серед визволених з полону РФ - двоє американських громадян. У Білому домі подякували
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У рамках обміну полоненими між Україною та Росією вдалося визволити двох американських громадян.
Про це повідомив у твіттері радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дякуємо президенту Володимиру Зеленському, главі ОП Андрію Єрмаку та українському уряду за включення двох громадян США до обміну полоненими 21 вересня", - зазначив посадовець.
Салліван також висловив вдячність наслідному принцу Саудівської Аравії за сприяння.
"Ми з нетерпінням чекаємо, коли наші громадяни возз’єднаються зі своїми родинами", - додав радник американського президента.
Нагадаємо, у рамках обміну полоненими між Україною та Росією було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азову".
Також з полону визволили 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ.
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