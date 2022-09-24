Кремль хотів оголошенням мобілізації "перебити" тему обміну полоненими, а вийшло навпаки, - Маляр
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Спрацювало це навпаки - подвоївся інформаційний ефект.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
"Інформаційно Кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Така традиційна нехитра тактика. Спочатку вони хотіли оголосити мобілізацію 20 вересня, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомляти в день обміну", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Bodalux
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+6 Микола Мазуренко
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+6 Марина Кравець
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Будь ласка, зачекайте...
Сегодня действия их истеричны . Пустят на мясо россиян , а потом их повесят прямо на красной площади . НА ГИЛЯКУ ‼️‼️
А ВОР - это деградация личности
.
уроди недоколихані
подивилася на хлопців після расійського полону - ледь впізнала
це що треба з лбдьми робити, як поводитися?
людожери нарвані.
нєєє, чумний барак за бетонною стінкою - єдине майбутнє, на що заслуговує країна, що дозволяє собі таке робити з полоненими
просто треба прийняти це як данність.
Наразі - наша доля в їхніх руках.
а наша справа тихенько їм допомагати.
кожна і кожний на своєму місці.
податками. донатами. постами. вподобайками. донатами. донатами. донатами...
Ще може для того, щоб витіснити з інформаційного простору новини та обговорення "референдумів" на окупованих територіях...
Але аж ніяк не від обміну полоненими, про який в ЗМІ було аж нічого! Та й не було б, якби путлєрок завередував та відмовився навіть від мертвечука свого...