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Кремль хотів оголошенням мобілізації "перебити" тему обміну полоненими, а вийшло навпаки, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Спрацювало це навпаки - подвоївся інформаційний ефект.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр

"Інформаційно Кремль намагався мобілізацією перебити тему обміну. Така традиційна нехитра тактика. Спочатку вони хотіли оголосити мобілізацію 20 вересня, але усвідомили, що технологічно доцільніше про це повідомляти в день обміну", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
Шапіто-2019 генерує таку креативну маячню, що навіть коментувати важко, бо українська сторона самаофіційно не надавала жодної інформації про обмін Медведчука і вважати, що кацапи могілізацію запустили, щоб перебити «тему обміну», треба бути виключно зебілом.
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22.09.2022 11:14
+6
Яка надумана маячня. Прямо висєр якийсь тупий
.
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22.09.2022 10:56
+6
ото й я кажу - їм краще жувати, ніж розмовляти..
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22.09.2022 11:06
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netreba taki zajavi robitj - u vas esho paru tyshach v pljenu....🤬
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22.09.2022 10:42 Відповісти
ото й я кажу - їм краще жувати, ніж розмовляти..
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22.09.2022 11:06 Відповісти
взагалі-то, москалі хотіли перебити тему своєї ганебної втечі з під Харкова
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22.09.2022 10:44 Відповісти
Пора сделать вывод , что в хремле ПУТЁМ 20 летней селекциии собралась тупая биомасса . Так они ещё и старые маразматики
Сегодня действия их истеричны . Пустят на мясо россиян , а потом их повесят прямо на красной площади . НА ГИЛЯКУ ‼️‼️
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22.09.2022 10:53 Відповісти
Стадия распада раши началась с того, что они ВДРУГ решили украсть Крым у соседки.
А ВОР - это деградация личности
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22.09.2022 10:55 Відповісти
Яка надумана маячня. Прямо висєр якийсь тупий
.
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22.09.2022 10:56 Відповісти
та хай перебивають, аби міняли наших
уроди недоколихані

подивилася на хлопців після расійського полону - ледь впізнала
це що треба з лбдьми робити, як поводитися?

людожери нарвані.

нєєє, чумний барак за бетонною стінкою - єдине майбутнє, на що заслуговує країна, що дозволяє собі таке робити з полоненими
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22.09.2022 10:58 Відповісти
зате ми носимось з конвенціями..ті раїсяне у полоні живуть краще, ніж вдома
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22.09.2022 11:09 Відповісти
допоки ми не виробляємо свою зброю а чекаємо, щоб її дали - ми будемо ВИМУШЕНІ робити саме так.
просто треба прийняти це як данність.
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22.09.2022 11:17 Відповісти
так отож..треба було патронні заводи будувати..а ми асфальт і корпоративи з шашликами..я думала, що після кодли Януковича мене вже нічого не здивує..а нє..
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22.09.2022 13:14 Відповісти
Дасть Бог хлопці повернуться- то розкажуть, що важливіше.
Наразі - наша доля в їхніх руках.
а наша справа тихенько їм допомагати.
кожна і кожний на своєму місці.
податками. донатами. постами. вподобайками. донатами. донатами. донатами...
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22.09.2022 13:17 Відповісти
Я більше повірю в те, що вони хотіли відволікти від ГенАсамблеї ООН, де були виступи лідерів держав і зовсім не на користь рашистів.
Ще може для того, щоб витіснити з інформаційного простору новини та обговорення "референдумів" на окупованих територіях...

Але аж ніяк не від обміну полоненими, про який в ЗМІ було аж нічого! Та й не було б, якби путлєрок завередував та відмовився навіть від мертвечука свого...
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22.09.2022 11:03 Відповісти
Якась маячня від Маляр
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22.09.2022 11:10 Відповісти
Якщо не помиляюся, за те щоби нести цю маячню в мікрофон, оця істота жіночої статі отримує зарплатню в 300 000 грн.
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22.09.2022 11:18 Відповісти
Шапіто-2019 генерує таку креативну маячню, що навіть коментувати важко, бо українська сторона самаофіційно не надавала жодної інформації про обмін Медведчука і вважати, що кацапи могілізацію запустили, щоб перебити «тему обміну», треба бути виключно зебілом.
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22.09.2022 11:14 Відповісти
як влада змінює людей, була таким класним адвокатом
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22.09.2022 12:01 Відповісти
У Юрія Швеця досить правдоподібна версія:мобілізацією прикривають проведення референдумів на окупованих територіях і визнання цих територій частиною мордору.В цілому,для залякування ЯЗ наших західних партнерів.
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22.09.2022 12:36 Відповісти
 
 