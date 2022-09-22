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Двоє співробітників "Харківобленерго" та один співробітник ДСНС підірвалися на міні у Харківській області

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міни

Одна людина загинула.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні 2 співробітників "Харківобленерго" та 1 співробітник ДСНС. На жаль, 1 з них загинув, 2 госпіталізовані з пораненнями. Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними – мінна небезпека залишається дуже високою", - написав голова ХОВА.

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Автор: Марина Макєєва
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стрёмно. сапёры ВСУ или ДСНС сперва вроде как проверить перед ремонтом должны. Хотя при таком оставленном количестве мин тяжело очень. Жаль
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22.09.2022 11:32 Відповісти
Безпечних місць мало в Україні Орки стільки всього накидали що будемо дисятиліттями розгрібати
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22.09.2022 13:22 Відповісти
 
 