Двоє співробітників "Харківобленерго" та один співробітник ДСНС підірвалися на міні у Харківській області
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Одна людина загинула.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Неподалік с. Гракове Чугуївського району під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні 2 співробітників "Харківобленерго" та 1 співробітник ДСНС. На жаль, 1 з них загинув, 2 госпіталізовані з пораненнями. Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними – мінна небезпека залишається дуже високою", - написав голова ХОВА.
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Vi Wa
показати весь коментар22.09.2022 11:32 Відповісти Мені подобається 0
Tetiana Koliesnikova
показати весь коментар22.09.2022 13:22 Відповісти Мені подобається 0
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