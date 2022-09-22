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Разом із союзниками Україна працює над обміном "всіх на всіх", а ЗСУ щодня збільшують "обмінний фонд", - Костін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,полонені,обмін

Україна та її союзники працюють над обміном із Росією полонених у форматі "всіх на всіх".

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що держава пам’ятає про всіх, хто залишається в полоні, зокрема Офіс генерального прокурора докладає максимум зусиль для повернення захисників додому. "Успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують "обмінний фонд"", - зазначив Костін.

Генпрокурор також зазначив, що в Україні вже закінчили досудове розслідування щодо Віктора Медведчука, якого Росії передали в межах останнього обміну.

"Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія", - наголосив генпрокурор.

Також читайте: РФ використовуватиме будь-який привід, щоб не повертати захисників Маріуполя, - Костін

Автор: Наталя Джума
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Чому українські командири після обміну опиняються у Туреччині а російські відправляються додому?
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22.09.2022 11:33 Відповісти
Яка заслуга Боневтіка, Костіна, Єрмака?
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22.09.2022 12:34 Відповісти
це добре. там ще багато наших залишається в полоні, не можна про них забувати.
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22.09.2022 12:47 Відповісти
Добре що повернулися додому Але наших там дуже багато їх треба повертати Не забувати і не мовчати
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22.09.2022 13:17 Відповісти
Пилотов всех нужно умертвить, и сказать что от сердечного приступа. Эти твари распыляли химикаты на сирийских детей, потом кидали бомбы на украинских. Они после обмена будут делать то же самое. Но наша власть лоханулась и поменяла пилотов.
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22.09.2022 15:33 Відповісти
Полк Азов знає кому дякувати.

‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.

Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!

Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!

Слава Україні!

‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.

We thank every defender of Ukraine who currently fulfills his combat tasks and makes maximum efforts for victory. Thanks to you, this exchange has become possible!

We will continue the fight until every of our fighters returns home!

Glory to Ukraine!
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22.09.2022 15:42 Відповісти
 
 