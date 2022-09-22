Разом із союзниками Україна працює над обміном "всіх на всіх", а ЗСУ щодня збільшують "обмінний фонд", - Костін
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Україна та її союзники працюють над обміном із Росією полонених у форматі "всіх на всіх".
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.
Він запевнив, що держава пам’ятає про всіх, хто залишається в полоні, зокрема Офіс генерального прокурора докладає максимум зусиль для повернення захисників додому. "Успіхи ЗСУ у контрнаступі щодня збільшують "обмінний фонд"", - зазначив Костін.
Генпрокурор також зазначив, що в Україні вже закінчили досудове розслідування щодо Віктора Медведчука, якого Росії передали в межах останнього обміну.
"Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія", - наголосив генпрокурор.
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Будь ласка, зачекайте...
‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.
Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!
Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!
Слава Україні!
‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.
We thank every defender of Ukraine who currently fulfills his combat tasks and makes maximum efforts for victory. Thanks to you, this exchange has become possible!
We will continue the fight until every of our fighters returns home!
Glory to Ukraine!