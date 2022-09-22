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 Повітряні Сили ЗСУ завдали групових ударів по окупантах: знищено техніку та позиції ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

Винищувачі продовжують утилізацію російського ППО за допомогою адаптованих до українських літаків американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 "HARM" та прикривають з повітря ударні групи штурмової і бомбардувальної авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командування Повітряних сил.

Здійснено понад 15 групових авіаударів по російських військах на різних напрямках.

Як зазначаться, у результаті авіаударів знищено ворожий взводний опорний пункт, мінометну батарею, до 15 одиниць бойової броньованої техніки, десятки окупантів. Протирадіолокаційними ракетами "HARM" уражено близько 10 позицій ППО противника.

За добу 21 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету "Іскандер-К" російських окупаційних військ.

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Автор: Анастасія Потіха
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Як будуть знищені ворожі ППО ось тоді повністю відкритий шлях до наступу.
Тоді Росія не зможе протидіяти українській авіації яка залітає на непідконтрольну територію України -і це тим самим збереже життя українським пілотам.
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22.09.2022 11:44 Відповісти
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22.09.2022 11:45 Відповісти
Это просто праздник какой-то
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22.09.2022 11:56 Відповісти
Це ті самі повітряні Сили ЗСУ, яки були повністю були знищенні шойгу у перші дні війни!

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22.09.2022 11:58 Відповісти
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22.09.2022 12:13 Відповісти
Едрасов и путирасов.
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22.09.2022 15:53 Відповісти
 
 