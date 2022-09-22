Повітряні Сили ЗСУ завдали групових ударів по окупантах: знищено техніку та позиції ППО
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Винищувачі продовжують утилізацію російського ППО за допомогою адаптованих до українських літаків американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 "HARM" та прикривають з повітря ударні групи штурмової і бомбардувальної авіації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командування Повітряних сил.
Здійснено понад 15 групових авіаударів по російських військах на різних напрямках.
Як зазначаться, у результаті авіаударів знищено ворожий взводний опорний пункт, мінометну батарею, до 15 одиниць бойової броньованої техніки, десятки окупантів. Протирадіолокаційними ракетами "HARM" уражено близько 10 позицій ППО противника.
За добу 21 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету "Іскандер-К" російських окупаційних військ.
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Тоді Росія не зможе протидіяти українській авіації яка залітає на непідконтрольну територію України -і це тим самим збереже життя українським пілотам.