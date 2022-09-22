Четверте зафрахтоване ООН судно із 30 тис. тонн пшениці для Афганістану вирушило з Одеського порту

Сьогодні балкер BC VANESSA, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, залишив Одеський порт із 30 тис. тонн пшениці на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що балкер прибуде до порту в Пакистані, де пшениця буде розвантажена і доставлена мешканцям Афганістану. Наразі населення цієї країни потерпає від продовольчої кризи.

BC VANESSA - це одне із 7 суден, які сьогодні вивезли з портів Великої Одеси 107,5 тис тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Зі старту реалізації "зернової ініціативи" з українських портів вирушили 192 судна. Загалом експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 млн тонн агропродукції.

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