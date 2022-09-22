391 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 767 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 22 вересня 2022 року понад 1158 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 767 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 399, Харківській - 226, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 57, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

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"21 вересня внаслідок обстрілу ворогом м. Курахове Донецької області отримав поранення 8-річний хлопчик. 20 вересня внаслідок обстрілу окупантами м. Куп'янськ Харківської області поранено 16-річного хлопця", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.