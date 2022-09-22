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Новини Політика України
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НАБУ (3426) Коломойський (1420) Укрнафта (134) Коболєв (343)

НАБУ веде розслідування щодо Коболєва у справі мільярдних збитків "Укрнафти" на користь Коломойського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

коболев

Національне антикорупційне бюро веде розслідування щодо колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна"Андрія Коболєва у справі Укрнафти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це стало відомо з опублікованої минулого тижня ухвали Вищого антикорупційного суду.

"Голова правління ПАТ "НАК Нафтогаз Україна" та наглядової ради ПАТ "Укрнафта" ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, не вчиняв дій з повернення ПАТ "Укрнафта" під державний контроль шляхом відсторонення від виконання обов'язків ряду осіб, чим заподіяв тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді збільшення податкового боргу ПАТ "Укрнафта" на 5,49 млрд грн", - йдеться в ній.

Коболєв очолював Нафтогаз з березня 2014 року до квітня 2021 року. У 2014-2019 роках він також очолював наглядову раду Укрнафти.

Видання зазначає, що справа НАБУ стосується укладання невигідних Укрнафті контрактів, які вивели з компанії 13,3 млрд грн, ймовірно - на користь компаній, пов'язаних із групою Приват Ігоря Коломойського.

У березні-серпні 2015 року Укрнафта продала низці компаній нафти на 10,7 млрд грн. За даними слідства, вони отримали сировину, але гроші не заплатили. Після цього нафту переробили на Кременчуцькому НПЗ, який контролюється Приватом, а виготовлені нафтопродукти продали на АЗС.

Ще один епізод стосується липня 2015 року, коли Укрнафта придбала нафту, заплативши авансом 2,57 млрд грн, але так і не отримала її.

"Кількість кримінальних епізодів у цій справі більша, ніж повідомляли в НАБУ, свідчить витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, опублікований у судовому реєстрі. Коболєв фігурує у шостому епізоді, який повторює фабулу кримінального провадження, відкритого прокуратурою Києва шість років тому за заявою народної депутатки Вікторії Войціцької", - зазначило видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Коломойського провели обшук у справі "Укрнафти", - ЗМІ. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
А не виконання постанови КМУ Витренком про накопичення газу у сховищах України никого не бентежить?
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22.09.2022 12:11
+6
нє нагаваривайтє на чєстнага чєлавєка! андруша кобєльов маму карміл!
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22.09.2022 12:06
+6
А в это время народ скидывается донатиками на войну...
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22.09.2022 12:10
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нє нагаваривайтє на чєстнага чєлавєка! андруша кобєльов маму карміл!
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22.09.2022 12:06 Відповісти
І нєнакарміл все ненажеруться.
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22.09.2022 13:00 Відповісти
Окей, а БаблоМойський не причетний?
Він прийняв від Коболева донатик ?
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22.09.2022 12:09 Відповісти
А в это время народ скидывается донатиками на войну...
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22.09.2022 12:10 Відповісти
А не виконання постанови КМУ Витренком про накопичення газу у сховищах України никого не бентежить?
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22.09.2022 12:11 Відповісти
Ловлят
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22.09.2022 12:14 Відповісти
Що там з 5.5 млрд дол , вкрадених через ПриватБанк? Вже "жєна Цезаря" повернув ?
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22.09.2022 12:19 Відповісти
Прийшов в Нафтогаз, нажився і пішов... вчіться лохи.
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22.09.2022 12:27 Відповісти
ЗЕлю і Беню на нари !
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22.09.2022 12:28 Відповісти
Чергове шоу "дєржі вора"?
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22.09.2022 12:29 Відповісти
Нападками на Кобалєва від вітренка відводять увагу.
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22.09.2022 12:41 Відповісти
и чтож ,это все происходило при правлении сывочолого?
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22.09.2022 12:58 Відповісти
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22.09.2022 13:02 Відповісти
При Коболеві нафтогаз був прибутковим а з 20го збанкрутував чогось Ніхто не знає чому так сталося?
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22.09.2022 13:02 Відповісти
Особисто я дотримуюсь тієї точки зору, що Коболєв керував Нафтогазом дуже ефективно. Але це не звільняє його від відповідальності за порушення (злочини), якщо такі, звісно, мали місце. Має бути розслідування, НАБУ я довіряю.
Чому Нафтогаз збанкрутів вже за Вітренка - то інша історія. Якщо коротко - в управління підприємством критично стала втручатися політика.
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22.09.2022 13:54 Відповісти
1. В марте-августе 2015 года Укрнафта продала ряду компаний нефти на 10,7 млрд. грн.
2. Еще один эпизод касается июля 2015, когда Укрнафта приобрела нефть, заплатив авансом 2,57 млрд грн, но так и не получила ее.

22 липня 2015 року Марк Роллінз був обраний новим очільником компанії «Укрнафта». На зібранні акціонерів за відповідне рішення проголосували 99,97 % акціонерів, один голос був проти і один утримався[14][15].

22 жовтня 2015 року, в рамках стягнення заборгованості за податковими зобов'язаннями, Державна фіскальна служба України описала майно, включаючи нерухомість, газопереробні заводи, свердловини і товарну продукцію компанії «Укрнафта» на суму 9,278 млрд гривень[16].
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22.09.2022 14:22 Відповісти
Давно пора на нары!!!а премии себе выписывал по 3000000 миллионов, это как? Что он будет думать об Украине!? Мама живёт в США. Денег наворуют и едут жить за границу. И поэтому Украина самая бедная в Европе
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22.09.2022 16:08 Відповісти
 
 