Обмін полоненими між РФ та Україною за посередництва Туреччини є важливим кроком до припинення війни, - Ердоган
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обмін полоненими між РФ і Україною, що відбувся в середу в результаті його переговорів із главами обох держав, є кроком на шляху до припинення війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише турецьке агентство "Анадолу".
"За словами глави держави, обмін полоненими між Росією та Україною, досягнутий за посередництва Туреччини, є важливим кроком на шляху до припинення війни. Турецький лідер додав, що Анкара продовжує докладати зусиль для досягнення миру між Москвою та Києвом", - йдеться в повідомленні.
Ердоган подякував Зеленському та Путіну за згоду на обмін військовополоненими й усім, хто докладав зусиль у цьому процесі.
Видання також повідомило, що радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван подякував Туреччині за посередництво в обміні військовополоненими між Україною та РФ. "Висловлюю вдячність уряду Туреччини за вирішальний внесок у реалізацію зернової угоди, а також за посередництво в обміні полоненими між Україною та Росією", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Иран бурлит и отказывается подчиняться бесноватым фанатикам.
По слухам в соцсетях сам айятолла Хаменаи сегодня ночью умер.
Вова, а ты...
Айятолла тебя ждет.
Сводишь его на концерт Кабзона.
Что те, что эти имеют под собой все богатства земли и могли бы создать рай для своих граждан и стать уважаемыми членами мирового сообщества.
Но они предпочли строить империю, а это значит - фанатичная идеология, подавление прав и свобод граждан, приоритет силового блока над экономикой, претензии ко всем ближним и дальним соседям и войны, воны, войны...
Впрочем, и конец этих недо-"империй" тоже будет одинаковым - крах, развал и черенок в жопу бывшему "Великому Вождю".
Конец войны не может быть раньше смерти чмони гэбэшной. Та и после нее не вижу причин не уничтожить угрозу в зародыше, воюя до тех пор, пока все ЯО не будет передано Украине для защиты Европы, защиты не за бесплатно разумеется. И уничтожив хим оружие, и бактериологические (и вирусное) тоже. Урусы просто пойдут на все ради нашей защиты от чеченцев и таджиков, кто собирается их резать.
На УП про це сьогодні вже було.
Туреччина допомагає нам краще, ніж говорить про це. Але інколи "ляпне" щось таке... Шлях до миру лежить лише через капітуляцію рф.