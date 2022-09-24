Мобілізація в Росії: Казахстан поки не закриватиме кордон для громадян РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Казахстан не закриватиме кордону для громадян Росії, які захочуть виїхати з країни.
Про це заявив речник Сенату країни Маулен Ашимбаєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, якщо росіяни захочуть приїхати до Казахстану "у якихось справах, побути якийсь період і потім виїхати", то в'їзд обмежуватися не буде.
"У нас є певні зобов'язання. Є угода, яку ми підписали. Якщо росіяни зараз приїжджатимуть, ми не можемо обмежувати це. Але ми дуже сподіваємося, що ситуація в Україні буде стабілізована", - сказав Ашимбаєв.
Він зазначив, що жителі Казахстану стежитимуть за подіями в Росії, оскільки це сусідня держава, проте коментувати оголошення мобілізації в Росії Ашимбаєв не став.
"Мені некоректно давати оцінку тим процесам, які відбуваються всередині іншої країни. Хотілося б позначити ще раз позицію Казахстану щодо конфлікту, протистояння та кровопролиття, яке відбувається в Україні. Наша позиція не змінилася. Це можна вирішити лише політичним шляхом знаходження компромісу, прийняття взаємоприйнятних рішень. Іншого виходу немає", - заявив речник сенату.
Ашимбаєв підкреслив, що обмін полоненими, що відбувся 21 вересня, дає надію, що між Україною та Росією йде переговорний процес.
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Пускай кацапы берут кредиты под залог квартиры. Дадут пару десятков тысяч долларов. И вот эти бабки платят Казахстану за въезд в него. Всем выгодно. Казахстан на этом мог прилично уже заработать, особенно объединившись с Грузией и Узбекистаном в картельную сделку, установив единую цену таможенного сбора на въезд в размере 20000 долларов. При этом это намного важнее, чем может показаться. У русни, которая к ним едет, исключительно важно отнять как можно больше денег. Чтобы они были в зоне риска голода и бомжевания и реально боялись любых штрафов за то же зигование. А когда они спокойно продают свою квартиру в Москве, ну пока еще могли это сделать, то они тут же начинают борзеть и не боятся никого.
Ты же уважаемый в Казахстане чел или так себе, придворный попугайчик.
Если ты имел ввиду агрессию кацапстана против Украины, то ситуация стабилизируется, когда ЗСУ зайдут в брянскую, белгородскую и курскую области!
И вообще, ты за Украину сильно не заморачивайся!
Смотри, чтобы за это время не дестабилизировалась ситуация в Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Караганде и Павлодаре...