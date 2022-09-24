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Мобілізація в Росії: Казахстан поки не закриватиме кордон для громадян РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мобілізація

Казахстан не закриватиме кордону для громадян Росії, які захочуть виїхати з країни.

Про це заявив речник Сенату країни Маулен Ашимбаєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, якщо росіяни захочуть приїхати до Казахстану "у якихось справах, побути якийсь період і потім виїхати", то в'їзд обмежуватися не буде.

"У нас є певні зобов'язання. Є угода, яку ми підписали. Якщо росіяни зараз приїжджатимуть, ми не можемо обмежувати це. Але ми дуже сподіваємося, що ситуація в Україні буде стабілізована", - сказав Ашимбаєв.

Він зазначив, що жителі Казахстану стежитимуть за подіями в Росії, оскільки це сусідня держава, проте коментувати оголошення мобілізації в Росії Ашимбаєв не став.

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"Мені некоректно давати оцінку тим процесам, які відбуваються всередині іншої країни. Хотілося б позначити ще раз позицію Казахстану щодо конфлікту, протистояння та кровопролиття, яке відбувається в Україні. Наша позиція не змінилася. Це можна вирішити лише політичним шляхом знаходження компромісу, прийняття взаємоприйнятних рішень. Іншого виходу немає", - заявив речник сенату.

Ашимбаєв підкреслив, що обмін полоненими, що відбувся 21 вересня, дає надію, що між Україною та Росією йде переговорний процес.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Ню-ню, чекайте потім звинувачення казахобандерівців в ущємленіі узкоязичних!
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22.09.2022 12:25
+6
...а потім вони приїздять в чужу країну, кричать "слава росіі" і клеять зетки.
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22.09.2022 12:26
+6
Скоро ці узкоязичні будуть кричати, що Путин прийди і врятуй, що Казахстан це споконвічно російська земля
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22.09.2022 12:31
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Ню-ню, чекайте потім звинувачення казахобандерівців в ущємленіі узкоязичних!
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22.09.2022 12:25 Відповісти
не плутай туризм з еміграцією(С)
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22.09.2022 12:28 Відповісти
До чого тут туризм, до чого еміграція? аби щось написати?
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22.09.2022 12:31 Відповісти
це цитата з анекдоту...
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22.09.2022 12:57 Відповісти
Скоро ці узкоязичні будуть кричати, що Путин прийди і врятуй, що Казахстан це споконвічно російська земля
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22.09.2022 12:31 Відповісти
Так і буде. Гнати москалів треба звідусюди, бо психологія у москалів така: де наср@в москаль - там руская зємля!
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22.09.2022 12:34 Відповісти
За спиною казахів стоїть Панда та мовчки споглядає...
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22.09.2022 12:47 Відповісти
Які зараз вже компроміси, телепень? Геть усю рашистську наволоч зі всієї теріторії України (вкл. Крим та Донбас), та репарації.
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22.09.2022 12:25 Відповісти
...а потім вони приїздять в чужу країну, кричать "слава росіі" і клеять зетки.
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22.09.2022 12:26 Відповісти
там им не дадут клеить, это на оккупированных территориях население зетки пронимают спокойно как и должно быть
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22.09.2022 12:29 Відповісти
Носить зетку чи колорадку - депортація на родіну, прямо в воєнкому в руки.
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22.09.2022 13:26 Відповісти
нормас...хай пускають.Чим більше кацапів приїде тим більше їх отримає звіздюлєй і більше до них ненависті з боку казахів
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22.09.2022 12:29 Відповісти
У дев'яностих російськомовні тікали з Казахстану. Зараз російськомовні тікають у Казахстан.
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22.09.2022 12:32 Відповісти
А зачем их пускать бесплатно?

Пускай кацапы берут кредиты под залог квартиры. Дадут пару десятков тысяч долларов. И вот эти бабки платят Казахстану за въезд в него. Всем выгодно. Казахстан на этом мог прилично уже заработать, особенно объединившись с Грузией и Узбекистаном в картельную сделку, установив единую цену таможенного сбора на въезд в размере 20000 долларов. При этом это намного важнее, чем может показаться. У русни, которая к ним едет, исключительно важно отнять как можно больше денег. Чтобы они были в зоне риска голода и бомжевания и реально боялись любых штрафов за то же зигование. А когда они спокойно продают свою квартиру в Москве, ну пока еще могли это сделать, то они тут же начинают борзеть и не боятся никого.
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22.09.2022 12:46 Відповісти
Ашимбаев, в Украине ситуация стабильна. Не надо фарисействовать вслед за кремлевскими пропагандонами!
Ты же уважаемый в Казахстане чел или так себе, придворный попугайчик.

Если ты имел ввиду агрессию кацапстана против Украины, то ситуация стабилизируется, когда ЗСУ зайдут в брянскую, белгородскую и курскую области!

И вообще, ты за Украину сильно не заморачивайся!

Смотри, чтобы за это время не дестабилизировалась ситуация в Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Караганде и Павлодаре...
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22.09.2022 12:54 Відповісти
Вообще, по ходу, это наверное самая смешная мобилизация в человеческой истории. Безотносительно обстоятельств при которых она происходит.
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22.09.2022 12:55 Відповісти
 
 