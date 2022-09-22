Мер Федоров про вибух у Мелітополі: "Рашисти влаштували теракт у людному місці, щоб звинуватити українську владу"

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 22 вересня окупанти влаштували теракт на ринку, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в цьому українську владу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Іван Федоров повідомив у Telegram.

"Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух. Від рук окупантів "постраждали", в тому числі ліквідовані, 6 російських військових. Інформацію щодо мирних громадян уточнюємо".

Федоров підкреслює, що страх, терор та ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє РФ і "перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі центрального ринку в окупованому Мелітополі пролунав вибух

"Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім", - додав він.