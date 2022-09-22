УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4927 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 888 8
вибух (3749) війна (56444) Мелітополь (737) теракт (853) Федоров Іван (560)

Мер Федоров про вибух у Мелітополі: "Рашисти влаштували теракт у людному місці, щоб звинуватити українську владу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 22 вересня окупанти влаштували теракт на ринку, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в цьому українську владу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Іван Федоров повідомив у Telegram.

"Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух. Від рук окупантів "постраждали", в тому числі ліквідовані, 6 російських військових. Інформацію щодо мирних громадян уточнюємо".

Федоров підкреслює, що страх, терор та ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє РФ і "перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі центрального ринку в окупованому Мелітополі пролунав вибух

"Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім", - додав він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і в Донецьку також самі влаштували. всі їхні "журналісти" моментально на місці дії опинилися.
показати весь коментар
22.09.2022 12:29 Відповісти
Рузьге, воно вам сильно допоможе?
Тіко чесно!
показати весь коментар
22.09.2022 12:38 Відповісти
..уничтожайте этих выродков с болот мацковии..
показати весь коментар
22.09.2022 12:40 Відповісти
Там уся рассєя одне суцільне московське болото.
показати весь коментар
22.09.2022 12:42 Відповісти
29-30-го числа после "референдумов" взорвут гексогеном несколько жилых домов. Можно не сомневаться. Наверняка уже в подвалах где-то лежит мешок с сахарком у кого-то. В детском саду, например.
показати весь коментар
22.09.2022 12:42 Відповісти
перед кем этот мер оправдывается
показати весь коментар
22.09.2022 12:56 Відповісти
Ото нам не ***** хто там тих ********* підриває, - чим більше зашкварять лугандонського бидла, тим краще... і жаль, якщо це не справа рук ЗСУ, хоча якщо бидло само себе гробить це ж чудово, виходить економія *********** для ЗСУ 🧐🤗😁
показати весь коментар
22.09.2022 15:23 Відповісти
В Донецке один в один сценарий фсб ... Нагнетают обстановку перед рехверендумом
показати весь коментар
22.09.2022 18:35 Відповісти
 
 