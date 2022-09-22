Урядовці провідних країн виступили зі спільною заявою щодо безпеки цивільних ядерних об’єктів під час збройних конфліктів

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, високі офіційні особи від Республіки Корея, Швейцарії, США, а також Високий представник ЄС вимагають негайного виведення російських військ із території ЗАЕС

Відповідний документ оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наголошуємо, що значний ризик ядерного інциденту залишатиметься небезпечно високим, поки Росія зберігає свою присутність на майданчику ЗАЕС; російська федерація має негайно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України та поважати територіальну цілісність та суверенітет України. На той випадок, якщо Росія проводитиме будь-які ганебні "референдуми" на окупованих територіях України, ми підтверджуємо, що це не матиме жодного правового або політичного ефекту, включаючи стосовно статусу ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

У заяві також згадується одноголосне рішення конференції МАГАТЕ у 2009 році GC(53)/DEC/13 під назвою "Заборона збройних атак або погроз атакою проти ядерних об’єктів, діючих або таких, що будуються", яка визнає важливість забезпечення безпеки, безпечності та фізичного захисту ядерних матеріалів та ядерних установ.

Також урядовці нагадали про ці сім принципів ядерної безпеки цивільних об’єктів:

Має бути дотримана фізична цілісність атомних об’єктів, включаючи реактори, елементи палива, сховища радіоактивних відходів тощо;

Всі системи безпеки та безпечності та відповідне обладнання мають бути працездатними весь час;

Оперативний персонал має бути здатним виконувати свої обов’язки із забезпечення відповідних безпеки та безпечності, та мати можливість приймати рішення вільно від неприйнятного тиску;

Має бути забезпечене зовнішнє постачання енергії від енергетичних мереж для всіх атомних об’єктів;

Має підтримуватися безперервне логістичне постачання та транспортне сполучення із майданчиками (атомних об’єктів);

На майданчиках та за їх межами мають бути встановлені системи моніторингу радіації, дотримані заходи з підготовки та реагування на надзвичайні ситуації;

Має бути встановлений постійний зв'язок із регулятором та іншими відповідальними особами.

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