ЗСУ поступово встановлюють вогневий контроль над важливою для росіян трасою на Луганщині, - СтратКом
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Українські захисники поступово встановлюють вогневий контроль над важливою для окупантів трасою на Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Отже, одна із найважливіших логістичних артерій Луганської області плавно, але впевнено переходить під вогневий контроль ЗСУ. Якщо пам'ятаєте, то Харківська артерія Вовчанськ-Великий Бурлук-Куп'янськ-Ізюм переходила під цей контроль значно довше. Зате, як потім погнали, як погнали!
Крім того, за завданими ударами в тил тимчасово окупованої Луганщини, можна говорити, що в районі Лисичанська в окупантів якось зовсім погано складається, адже через них залітає вже аж у Новоайдар", - йдеться в повідомленні.
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Автор: Богдан Гуньковський
лікар кацап на медогляді - мобіку ,
- ти придатний , їдеш в Україну .
- мобік - але ж в мене немає ноги .!
- лікар - це навіть краще , не втечеш з поля бою . .
Офіс президента хоче звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначити на його місце Олександра Сирського, учня генерала-зрадника Хомчака. Зеленського бісить народна любов до Залужного та його популярність. Заради своїх рейтинґів, ЗЕ знищить ЗСУ. Хомчак - це людина оліґарха Коломойського, саме він лобіював призначення Сирського та підвищення його по службі. Операцією щодо заміни Залужного керує Андрій Єрмак.
Shaposhnikov.News:
Є інформація, що Зеленський планує усунути генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Джерела в ЗСУ підтверджують, що так, справді, Зеленський планує звільнити Залужного і поставити на його місце Олександра Сирського. Цю комбінацію розігрує Андрій Єрмак. Наразі Зеленський почав медійну кампанію зближення із Сирським, аби суспільство звикло бачити їх разом, і планує представити його як нового головнокомандувача ЗСУ. Біда в тім, что Олександр Сирський є людина генерала Хомчака. Як відомо, Руслан Хомчак планував Іловайську операцію, потім втік з поля бою в Іловайську, кинув своїх солдат, а відтак уник розслідування. Призначаючи Сирського на посаду голови ЗСУ, Зеленський фактично повертає Хомчака в керівництво ЗСУ. Джерела у ЗСУ повідомляють, що, коли Хомчак був понижений до посади інспектора, Сирсьий сидів у Хомчака днями та ночами, був його довіреною особою.
Ставши президентом, Зеленський одразу призначив Хомчака головою Генштабу ЗСУ, хоча раніше Хомчака із Зеленським нічого не пов'язувало. Але Хомчак є людиною оліґарха Коломойського, завдяки якому зеленський став президентом, - це й пояснює мотивацію Зе призначити Хомчака. Через три місяці, у серпні 2019, Зе підписав указ про призначення Олександра Сирського командувачем Сухопутних сил ЗСУ.
Оборона Києва була відповідальністю Сирського. 24 лютого рф практично миттєво окупувала Київську область. Десант рф висадився у Гостомелі, були захоплені Ірпінь, Буча, Стоянка, Пуща Водиця, Макарів, бої дійшли до Оболоні у самому Києві. Сирський розповідає, що в нього були два кільця оборони Києва, але де ж були ті два кільця, якщо ворог практично одразу взяв Київ в облогу, - це неправда! Зважаючи на те, що Сирський є людиною Хомчака, а ми знамо, що творив Хомчак в Іловайську, як він його здав, зовсім не дивує, що по аналогії була здана - захоплена рф - Київська область, де, за словами Сирського, під його командуванням нібито була оборона. Як наслідок - тисячі вбитих і закатованих українців. Київ не захоплено тому, що відразу підтягнулися добровольці, військові, бійці тероборони, які схопили зброю й стали на захист міста; підтягнулися десант ГУР, десант СБУ, інших силових органів. Так вдалося зупинити ворога, але це не заслуга Сирського, яий повинен був розробити план і організувати оборону Києва, якої фактично не було.
Мої джерела в ЗСУ повідомляють, що Сирський навмисне поставив у Гостомелі менше сил і дуже мало ПЗРК, і тому російський десант на гелікоптерах спокійно висадився у Гостомелі.
Цікаво, що російські ЗМІ, коментуючи заміну Залужного на Сирського, пишуть, що Сирський народився у росії у Володимирській області, не вміє розмовляти українською та є безпечним з політичного погляду; цитують політичного експерта Медведчука Михайл Чаплигу, який називає Сирського найкращим генералом у Европі.
Та, Сирський справді народився в росії. Для москви Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ - це флеш-рояль. Сирський закінчив московське вище командне училище, служив у совєтському союзі, фактично він є російський генерал, з яким кремлеві буде працювати дуже зручно. До речі, батьки Сирського живуть у росії.
З боку офісу презедента зараз в інформаційному просторі просувається теза, нібито чутки про заміну Залужного на Сирського розганяють аґенти кремля, ніби такої заміни не планується. Я вже розповідав про те, що видання "Українська правда" обслуговує офіс президента і публікує джинсу, темники та замовні статті на команду Єрмака. Так от, 18 серня УП опублікувала статтю про заміну Залужного, де є цікавий абзац:
"У силовому крилі команди президента "УП" кілька разів доводилось чути думку про можливу заміну головкома. Щоправда, відбувалось це не в істеричних тонах роспропаганди, а як робоче питання, і прізвище можливого наступника Залужного так само викликало повагу. Мова про командувача Сухопутних військ генерала Сирського. Після виграної під його керівництвом битви за Київ, навряд чи його кандидатура в когось викличе питання."
Розумієте, що відбувається? УП на замовлення офісу президента почала просувати тезу, що так, справді, планується заміна генерала Залужного на генерала Сирського, і немає до нього жодного питання, він нібито є героєм. Але у статті немає жодної аналітики про те, що Сирський є людина генерала Хомчака. Офісові президента не потрібен скандал навколо майбутньої заміни Залужного на Сирського, але в той же час ОП починає готувати суспільство, що така заміна може відбутися.
Видання УП належить спкулянтові Томашу Фіалі, який також володіє виданням "Новоє врємя". 17 вересня на НВ вийшла публікація "Атланти Операції. Як Генерал-Полковник Олександр Сирський Став Одним Зі Співавторів Нових Перемог ЗСУ На Сході Та Допоміг Відстояти Київ". Жодної критичної аналітики у статті немає - це класична піар-публікація для просування нової політичної фіґури - Сирського, на замовлення ОП. Може скластися враження, ніби взагалі все, що відбувається в ЗСУ, відбувається під командуванням Сирського, а Залужного прибрали з медія, тобто Залужного немає, і в читача може виникнути відчуттся, ніби Залужний взагалі не є командувачем, а командує ЗСУ Сирський. Це маніпуляція.
На мій погляд, одною з причин, чому Зеленський вирішив прибрати Залужного, є те, що Залужний - незалежна людина, він поводиться, як незалежна посадова особа, генерал, він не бере участи у політичних спектаклях, а Зеленський любить, щоб за ним бігали, як цуцики, і питали "чєґо ізволітє". Тому він обожнював генерала Хомчака, який бігав за ним, лизав йому зад; поруч із Хомчаком Зеленський почувався генералісимусом.
Коли Українська Армія почала одержувати перемоги на полі бою, персона Валерія Залужного стала дуже популярною в суспільстві, в медія, люди почали дуже поважати його; публікації інтерв'ю, статті, і Зеленський побачив у ньому конкурента, він злякався, що Залужний буде популярніший за нього. В Сирського дуже погана репутація, джерела в ЗСУ кажуть, що солдати його не *******, він поганий командир, в нього дуже неґативне ставлення до солдатів, і він такий самий пристосуванець, як і генерал Хомчак.
Військовий ЗСУ під ніком Arty Green опублікував* таке повідомлення:
"...Я стверджую, що залишити Логвине 8 лютого 2015 року командирові 1-ї БТГр 30-ї бриґади (тоді ще) підполковникові Сергієві Собку наказав (наказ передав) саме (тоді ще) генерал-майор Олександр Сирський. При цім обидва абсолютно точно усвідомлювали, що цей наказ означає - навмисну здачу українським командуванням Дебальцевського угруповання в оточення. Якщо хтось сумнівається в правдивості мого твердження, пропоную викликати мене до суду за наклеп, там і розберемося.
Саме тому, у разі призначення генерала Сирського головкомом, я негайно напишу рапорт про звільнення зі ЗСУ у зв'язку з обґрунтованою недовірою новому головкомові."
Отже, Дебальцевський котел трапився тому, що цією операцією командував генерал Сирський. Нічого не нагадує? За кілька місяців до того трапився Іловайський котел - Іловайську операцію планував генерал Хомчак, який потім втік. Як в Іловайську, так і в Дебальцевім загинули тисячі солдатів завдяки цим двом генералам. Обидва вони закінчили московське вище командне училище. Потім трапилися Буча, Ірпінь, тисячі закатованих і вбитих українців. Ви не бачите тут системи? Операцією щодо заміни генерала Залужного на Сирського керує Єрмак, його репутація як аґента впливу кремля відома.
Ви можете спитати Зеленського в обличчя: яка мета заміни Залужного на Сирського, що саме зробив Залужний такого, що Зе хоче його замінити, конкретно. Хай дасть відповідь суспільству: яка його мотивація.
Під час виборів Зе питав Порошенка на стадіоні, чому ніхто не сидить за Іловайськ. Тепер, три з гаком роки потому, є питання вже до Зе, чому ніхто не сидить за Іловайськ - чому генерал Хомчак не сидить? Ба більше, Хомчак нині - заступник секретаря РНБО. ЗСУ почали перемагати на полі бою, слава йде Залужному - і Зеленському закортіло прибрати Залужного і призначити учня Хомчака Сирського.
Треба зупинити знищення ЗСУ, зупинити маніпуляції Зеленського
Сталася невідома помилка. Спробуйте трохи пізніше.
Будь ласка, зачекайте...
лікар кацап на медогляді - мобіку ,
- ти придатний , їдеш в Україну .
- мобік - але ж в мене немає ноги .!
- лікар - це навіть краще , не втечеш з поля бою . .
Якось з публікації не зрозуміло. Багато слів, а по суті про що це було?
(просто подивився на deepstatemap)
Офіс президента хоче звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначити на його місце Олександра Сирського, учня генерала-зрадника Хомчака. Зеленського бісить народна любов до Залужного та його популярність. Заради своїх рейтинґів, ЗЕ знищить ЗСУ. Хомчак - це людина оліґарха Коломойського, саме він лобіював призначення Сирського та підвищення його по службі. Операцією щодо заміни Залужного керує Андрій Єрмак.
Shaposhnikov.News:
Є інформація, що Зеленський планує усунути генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Джерела в ЗСУ підтверджують, що так, справді, Зеленський планує звільнити Залужного і поставити на його місце Олександра Сирського. Цю комбінацію розігрує Андрій Єрмак. Наразі Зеленський почав медійну кампанію зближення із Сирським, аби суспільство звикло бачити їх разом, і планує представити його як нового головнокомандувача ЗСУ. Біда в тім, что Олександр Сирський є людина генерала Хомчака. Як відомо, Руслан Хомчак планував Іловайську операцію, потім втік з поля бою в Іловайську, кинув своїх солдат, а відтак уник розслідування. Призначаючи Сирського на посаду голови ЗСУ, Зеленський фактично повертає Хомчака в керівництво ЗСУ. Джерела у ЗСУ повідомляють, що, коли Хомчак був понижений до посади інспектора, Сирсьий сидів у Хомчака днями та ночами, був його довіреною особою.
Ставши президентом, Зеленський одразу призначив Хомчака головою Генштабу ЗСУ, хоча раніше Хомчака із Зеленським нічого не пов'язувало. Але Хомчак є людиною оліґарха Коломойського, завдяки якому зеленський став президентом, - це й пояснює мотивацію Зе призначити Хомчака. Через три місяці, у серпні 2019, Зе підписав указ про призначення Олександра Сирського командувачем Сухопутних сил ЗСУ.
Оборона Києва була відповідальністю Сирського. 24 лютого рф практично миттєво окупувала Київську область. Десант рф висадився у Гостомелі, були захоплені Ірпінь, Буча, Стоянка, Пуща Водиця, Макарів, бої дійшли до Оболоні у самому Києві. Сирський розповідає, що в нього були два кільця оборони Києва, але де ж були ті два кільця, якщо ворог практично одразу взяв Київ в облогу, - це неправда! Зважаючи на те, що Сирський є людиною Хомчака, а ми знамо, що творив Хомчак в Іловайську, як він його здав, зовсім не дивує, що по аналогії була здана - захоплена рф - Київська область, де, за словами Сирського, під його командуванням нібито була оборона. Як наслідок - тисячі вбитих і закатованих українців. Київ не захоплено тому, що відразу підтягнулися добровольці, військові, бійці тероборони, які схопили зброю й стали на захист міста; підтягнулися десант ГУР, десант СБУ, інших силових органів. Так вдалося зупинити ворога, але це не заслуга Сирського, яий повинен був розробити план і організувати оборону Києва, якої фактично не було.
Мої джерела в ЗСУ повідомляють, що Сирський навмисне поставив у Гостомелі менше сил і дуже мало ПЗРК, і тому російський десант на гелікоптерах спокійно висадився у Гостомелі.
Цікаво, що російські ЗМІ, коментуючи заміну Залужного на Сирського, пишуть, що Сирський народився у росії у Володимирській області, не вміє розмовляти українською та є безпечним з політичного погляду; цитують політичного експерта Медведчука Михайл Чаплигу, який називає Сирського найкращим генералом у Европі.
Та, Сирський справді народився в росії. Для москви Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ - це флеш-рояль. Сирський закінчив московське вище командне училище, служив у совєтському союзі, фактично він є російський генерал, з яким кремлеві буде працювати дуже зручно. До речі, батьки Сирського живуть у росії.
З боку офісу презедента зараз в інформаційному просторі просувається теза, нібито чутки про заміну Залужного на Сирського розганяють аґенти кремля, ніби такої заміни не планується. Я вже розповідав про те, що видання "Українська правда" обслуговує офіс президента і публікує джинсу, темники та замовні статті на команду Єрмака. Так от, 18 серня УП опублікувала статтю про заміну Залужного, де є цікавий абзац:
"У силовому крилі команди президента "УП" кілька разів доводилось чути думку про можливу заміну головкома. Щоправда, відбувалось це не в істеричних тонах роспропаганди, а як робоче питання, і прізвище можливого наступника Залужного так само викликало повагу. Мова про командувача Сухопутних військ генерала Сирського. Після виграної під його керівництвом битви за Київ, навряд чи його кандидатура в когось викличе питання."
Розумієте, що відбувається? УП на замовлення офісу президента почала просувати тезу, що так, справді, планується заміна генерала Залужного на генерала Сирського, і немає до нього жодного питання, він нібито є героєм. Але у статті немає жодної аналітики про те, що Сирський є людина генерала Хомчака. Офісові президента не потрібен скандал навколо майбутньої заміни Залужного на Сирського, але в той же час ОП починає готувати суспільство, що така заміна може відбутися.
Видання УП належить спкулянтові Томашу Фіалі, який також володіє виданням "Новоє врємя". 17 вересня на НВ вийшла публікація "Атланти Операції. Як Генерал-Полковник Олександр Сирський Став Одним Зі Співавторів Нових Перемог ЗСУ На Сході Та Допоміг Відстояти Київ". Жодної критичної аналітики у статті немає - це класична піар-публікація для просування нової політичної фіґури - Сирського, на замовлення ОП. Може скластися враження, ніби взагалі все, що відбувається в ЗСУ, відбувається під командуванням Сирського, а Залужного прибрали з медія, тобто Залужного немає, і в читача може виникнути відчуттся, ніби Залужний взагалі не є командувачем, а командує ЗСУ Сирський. Це маніпуляція.
На мій погляд, одною з причин, чому Зеленський вирішив прибрати Залужного, є те, що Залужний - незалежна людина, він поводиться, як незалежна посадова особа, генерал, він не бере участи у політичних спектаклях, а Зеленський любить, щоб за ним бігали, як цуцики, і питали "чєґо ізволітє". Тому він обожнював генерала Хомчака, який бігав за ним, лизав йому зад; поруч із Хомчаком Зеленський почувався генералісимусом.
Коли Українська Армія почала одержувати перемоги на полі бою, персона Валерія Залужного стала дуже популярною в суспільстві, в медія, люди почали дуже поважати його; публікації інтерв'ю, статті, і Зеленський побачив у ньому конкурента, він злякався, що Залужний буде популярніший за нього. В Сирського дуже погана репутація, джерела в ЗСУ кажуть, що солдати його не *******, він поганий командир, в нього дуже неґативне ставлення до солдатів, і він такий самий пристосуванець, як і генерал Хомчак.
Військовий ЗСУ під ніком Arty Green опублікував* таке повідомлення:
"...Я стверджую, що залишити Логвине 8 лютого 2015 року командирові 1-ї БТГр 30-ї бриґади (тоді ще) підполковникові Сергієві Собку наказав (наказ передав) саме (тоді ще) генерал-майор Олександр Сирський. При цім обидва абсолютно точно усвідомлювали, що цей наказ означає - навмисну здачу українським командуванням Дебальцевського угруповання в оточення. Якщо хтось сумнівається в правдивості мого твердження, пропоную викликати мене до суду за наклеп, там і розберемося.
Саме тому, у разі призначення генерала Сирського головкомом, я негайно напишу рапорт про звільнення зі ЗСУ у зв'язку з обґрунтованою недовірою новому головкомові."
Отже, Дебальцевський котел трапився тому, що цією операцією командував генерал Сирський. Нічого не нагадує? За кілька місяців до того трапився Іловайський котел - Іловайську операцію планував генерал Хомчак, який потім втік. Як в Іловайську, так і в Дебальцевім загинули тисячі солдатів завдяки цим двом генералам. Обидва вони закінчили московське вище командне училище. Потім трапилися Буча, Ірпінь, тисячі закатованих і вбитих українців. Ви не бачите тут системи? Операцією щодо заміни генерала Залужного на Сирського керує Єрмак, його репутація як аґента впливу кремля відома.
Ви можете спитати Зеленського в обличчя: яка мета заміни Залужного на Сирського, що саме зробив Залужний такого, що Зе хоче його замінити, конкретно. Хай дасть відповідь суспільству: яка його мотивація.
Під час виборів Зе питав Порошенка на стадіоні, чому ніхто не сидить за Іловайськ. Тепер, три з гаком роки потому, є питання вже до Зе, чому ніхто не сидить за Іловайськ - чому генерал Хомчак не сидить? Ба більше, Хомчак нині - заступник секретаря РНБО. ЗСУ почали перемагати на полі бою, слава йде Залужному - і Зеленському закортіло прибрати Залужного і призначити учня Хомчака Сирського.
Треба зупинити знищення ЗСУ, зупинити маніпуляції Зеленського