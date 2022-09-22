ЗСУ поступово встановлюють вогневий контроль над важливою для росіян трасою на Луганщині, - СтратКом

Українські захисники поступово встановлюють вогневий контроль над важливою для окупантів трасою на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Отже, одна із найважливіших логістичних артерій Луганської області плавно, але впевнено переходить під вогневий контроль ЗСУ. Якщо пам'ятаєте, то Харківська артерія Вовчанськ-Великий Бурлук-Куп'янськ-Ізюм переходила під цей контроль значно довше. Зате, як потім погнали, як погнали!



Крім того, за завданими ударами в тил тимчасово окупованої Луганщини, можна говорити, що в районі Лисичанська в окупантів якось зовсім погано складається, адже через них залітає вже аж у Новоайдар", - йдеться в повідомленні.

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