Надрукувати газети, які розкажуть про події в Україні за пів року, - Ткаченко про подолання інфоблокади на деокупованих територіях
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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі загальнонаціонального марафону розповів про перші кроки з подолання інформаційної блокади на деокупованих та поки що окупованих територіях.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Ми привезли туди (до Ізюма - ред.) перший друк газети "Обрії Ізюмщини", зараз друкується газета "Слобожанський край". Це перше, що ми можемо зробити для них: надрукувати газети, які розкажуть їм про те, що відбувалося в Україні протягом пів року. Наступним кроком є відновлення світла та повернення українського телерадіомовлення на цих територіях, у Балаклії - ледь не цього тижня, трохи пізніше - в Ізюмі", - сказав він.
Також міністр анонсував розширення телерадіомовлення на окуповані території.
"З британськими колегами працюємо над тим, щоб надати можливість розширення телерадіомовлення і на окупованих територіях. Інформація для людей надзвичайно важлива", - розповів Олександр Ткаченко.
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"Найвеличніший боневтік і Єрмак особисто захистили всю Україну і роздали ордени своїй шоблі. а в окупації ви виявилися не через те, що янелох розмінував кордони і поставив зрадників на ключові пости, а того, що Генштаб поганий"