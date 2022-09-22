Надрукувати газети, які розкажуть про події в Україні за пів року, - Ткаченко про подолання інфоблокади на деокупованих територіях

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі загальнонаціонального марафону розповів про перші кроки з подолання інформаційної блокади на деокупованих та поки що окупованих територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ми привезли туди (до Ізюма - ред.) перший друк газети "Обрії Ізюмщини", зараз друкується газета "Слобожанський край". Це перше, що ми можемо зробити для них: надрукувати газети, які розкажуть їм про те, що відбувалося в Україні протягом пів року. Наступним кроком є відновлення світла та повернення українського телерадіомовлення на цих територіях, у Балаклії - ледь не цього тижня, трохи пізніше - в Ізюмі", - сказав він.

Також міністр анонсував розширення телерадіомовлення на окуповані території.

"З британськими колегами працюємо над тим, щоб надати можливість розширення телерадіомовлення і на окупованих територіях. Інформація для людей надзвичайно важлива", - розповів Олександр Ткаченко.

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