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Ткаченко Олександр (459) медіа (135) деокупація (927)

Надрукувати газети, які розкажуть про події в Україні за пів року, - Ткаченко про подолання інфоблокади на деокупованих територіях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі загальнонаціонального марафону розповів про перші кроки з подолання інформаційної блокади на деокупованих та поки що окупованих територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ми привезли туди (до Ізюма - ред.) перший друк газети "Обрії Ізюмщини", зараз друкується газета "Слобожанський край". Це перше, що ми можемо зробити для них: надрукувати газети, які розкажуть їм про те, що відбувалося в Україні протягом пів року. Наступним кроком є відновлення світла та повернення українського телерадіомовлення на цих територіях, у Балаклії - ледь не цього тижня, трохи пізніше - в Ізюмі", - сказав він.

Також міністр анонсував розширення телерадіомовлення на окуповані території.

"З британськими колегами працюємо над тим, щоб надати можливість розширення телерадіомовлення і на окупованих територіях. Інформація для людей надзвичайно важлива", - розповів Олександр Ткаченко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Та вже ж вийшли друком книжечки про героїчного Боневтіка і про те, як він героїчно всєх спас. Інтернет-реклама лізе з усіх шпарин. Писаки на замовлення ОПи строчуть ******* опуси пачками. Піар-кампанія йде повним ходом.
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22.09.2022 12:37
+7
А Прямий, Еспресо та 5-й канал не пробували повернути людям? Довбодятли. По шляху Путена йдете? Так і закінчите...
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22.09.2022 12:38
+7
Можно одну з газет назвати "Єрмацкая правда"...
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22.09.2022 12:41
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Плядь, точно довбойоб цей Ткаченко. Газетки воно друкує.
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22.09.2022 12:32 Відповісти
А вы это сразу и легко узнайте, даже не читая статьи целиком. Просто бегом пройдитесь по тексту. Если там будут фамилии и фотографии героев Украины (всех званий и должностей, включая и рядовых, и ополченцев), то это правда. Если там будут фамилии и жирные рожи чиновников и депутатов, то сами понимайте. Текст вообще не важен, просто фотография или ФИО упомянутые.
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22.09.2022 12:40 Відповісти
Яких в дупу "апалчєнцофф"?
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22.09.2022 12:47 Відповісти
Та вже ж вийшли друком книжечки про героїчного Боневтіка і про те, як він героїчно всєх спас. Інтернет-реклама лізе з усіх шпарин. Писаки на замовлення ОПи строчуть ******* опуси пачками. Піар-кампанія йде повним ходом.
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22.09.2022 12:37 Відповісти
Може, газетки не така й погана ідея, але ЩО в них буде написано. уявляю:
"Найвеличніший боневтік і Єрмак особисто захистили всю Україну і роздали ордени своїй шоблі. а в окупації ви виявилися не через те, що янелох розмінував кордони і поставив зрадників на ключові пости, а того, що Генштаб поганий"
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22.09.2022 12:38 Відповісти
+НАТО погане, Порошенко поганий, всі погані, ну ви понялі
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23.09.2022 08:43 Відповісти
Газети?Листівки?Він ідіот?
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22.09.2022 12:38 Відповісти
А Прямий, Еспресо та 5-й канал не пробували повернути людям? Довбодятли. По шляху Путена йдете? Так і закінчите...
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22.09.2022 12:38 Відповісти
Це вже не повернуть, прийдеться виборювати.
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22.09.2022 12:43 Відповісти
Можно одну з газет назвати "Єрмацкая правда"...
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22.09.2022 12:41 Відповісти
...і книгу написати - "Пакалєніє ЗЕ".
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22.09.2022 12:52 Відповісти
ти ще стінгазету намалюй, довбень
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22.09.2022 12:42 Відповісти
Ви ще "радіошансон" поверніть якнайшвидше! Та "рускоєрадіовсьобудітхарашо"!
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22.09.2022 12:52 Відповісти
Хіба що підтертися тими газетами
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22.09.2022 12:53 Відповісти
А Ткаченко візьме поштарську сумку і піде їх розносити по деокупованих територіях.
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22.09.2022 12:55 Відповісти
Ага, і газетку назвіть "молнія"
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22.09.2022 12:58 Відповісти
нах там газети, ви вже відразу на повний маразм = папіруси малюйте.
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22.09.2022 14:14 Відповісти
 
 