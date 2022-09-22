Орбан продовжує стверджувати, що санкції ЄС щодо Росії більше шкодять європейцям, - Magyar Nemzet

Європейський союз має скасувати свої санкції проти Росії до кінця цього року, адже вони шкодять більше самим європейцям, ніж Росії.

Таку думку повторив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на закритій зустрічі із законодавцями, 21 вересня ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорську газету Magyar Nemzet.

За оцінкою Віктора Орбана, війна, яку Росія розв'язала в Україні, хвилює людей у Європі, вони стежать за її подіями, але те, що безпосередньо впливає на родини, - це інфляція.

Прем'єр підкреслив: якби санкції проти Росії були зняті, то ціни відразу б впали вдвічі, а також знизилася б інфляція. Без санкцій європейська економіка відновила б силу та уникнула "загрозливої ​​рецесії". За словами Орбана, коли на початку літа в Брюсселі наклали ці санкції, то обіцяли, що вони зашкодять Росії, а не європейським людям. Відтоді стало зрозуміло, що запроваджені санкції завдають більше шкоди Європі, ніж Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан на закритій зустрічі виголосив проросійську та антиєвропейську промову і пообіцяв блокувати санкції проти РФ, - Радіо Свобода

Ця заява Орбана прозвучала на тлі того, що ЄС продовжує блокувати доступ Угорщини до критично важливого фінансування через проблеми з хабарництвом, повідомляє Суспільне із посиланням на Bloomberg.

Нагадаємо, Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо хабарництва в Угорщині.

Міністр, відповідальний за використання коштів ЄС, Тібор Наврачич заявив, що Угорщина готова виконати всі свої зобов’язання перед Європейською комісією, щоб отримати близько 7,5 млрд євро, виділення яких планують призупинити.

Кабінет міністрів Орбана, який втратив доступ до фінансування блоку в очікуванні результатів розслідування, сподівається залучити понад 40 мільярдів євро фінансування ЄС до 2027 року.

Також читайте: Угорщина почала виконувати вимоги Єврокомісії, щоб отримати заблоковані 7,5 млрд євро, - міністерка юстиції Варґа