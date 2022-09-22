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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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Орбан продовжує стверджувати, що санкції ЄС щодо Росії більше шкодять європейцям, - Magyar Nemzet

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,орбан

Європейський союз має скасувати свої санкції проти Росії до кінця цього року, адже вони шкодять більше самим європейцям, ніж Росії.

Таку думку повторив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на закритій зустрічі із законодавцями, 21 вересня ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорську газету Magyar Nemzet.

За оцінкою Віктора Орбана, війна, яку Росія розв'язала в Україні, хвилює людей у Європі, вони стежать за її подіями, але те, що безпосередньо впливає на родини, - це інфляція.

Прем'єр підкреслив: якби санкції проти Росії були зняті, то ціни відразу б впали вдвічі, а також знизилася б інфляція. Без санкцій європейська економіка відновила б силу та уникнула "загрозливої ​​рецесії". За словами Орбана, коли на початку літа в Брюсселі наклали ці санкції, то обіцяли, що вони зашкодять Росії, а не європейським людям. Відтоді стало зрозуміло, що запроваджені санкції завдають більше шкоди Європі, ніж Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан на закритій зустрічі виголосив проросійську та антиєвропейську промову і пообіцяв блокувати санкції проти РФ, - Радіо Свобода

Ця заява Орбана прозвучала на тлі того, що ЄС продовжує блокувати доступ Угорщини до критично важливого фінансування через проблеми з хабарництвом, повідомляє Суспільне із посиланням на Bloomberg.

Нагадаємо, Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо хабарництва в Угорщині.

Міністр, відповідальний за використання коштів ЄС, Тібор Наврачич заявив, що Угорщина готова виконати всі свої зобов’язання перед Європейською комісією, щоб отримати близько 7,5 млрд євро, виділення яких планують призупинити.

Кабінет міністрів Орбана, який втратив доступ до фінансування блоку в очікуванні результатів розслідування, сподівається залучити понад 40 мільярдів євро фінансування ЄС до 2027 року.

Також читайте: Угорщина почала виконувати вимоги Єврокомісії, щоб отримати заблоковані 7,5 млрд євро, - міністерка юстиції Варґа

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Ничего нового, просто "******"
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22.09.2022 12:49
+8
В тайожний союз нах...-це туди
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22.09.2022 12:49
+8
При этом венгрия каким-то образом соответствует стандартам нато, а Украина - нет.
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22.09.2022 12:56
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Ничего нового, просто "******"
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22.09.2022 12:49 Відповісти
В тайожний союз нах...-це туди
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22.09.2022 12:49 Відповісти
Ще один посваривсь зі своєю головою.
Не всі паприкаші однаково корисні!
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22.09.2022 12:50 Відповісти
EU treba pozbavitsa s cevo idiota . naishvidshe.
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22.09.2022 12:52 Відповісти
Нехай стверджує. В мого друга Бабка за два тижні до смерті такуж ****** несла..
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22.09.2022 12:54 Відповісти
Закрийте пельку цій уральській гниді!
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22.09.2022 12:54 Відповісти
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22.09.2022 12:55 Відповісти
ЄС на часі вже зупинити фінансування цих уйобіків
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22.09.2022 12:55 Відповісти
ну тут как сказать, возможно, орбан говорит то, что думают шольц и макарон
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22.09.2022 12:58 Відповісти
Возможно это только твои фантазии
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22.09.2022 14:09 Відповісти
миллиарды евро венгрии тоже только я продолжаю отправлять
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22.09.2022 14:48 Відповісти
При этом венгрия каким-то образом соответствует стандартам нато, а Украина - нет.
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22.09.2022 12:56 Відповісти
Ну так вони ж не вчора вступили до НАТО, а 23 роки тому. Схоже, що немає нормального механізму виходу з альянсу. Не так просто їх випхати звідти.
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22.09.2022 14:03 Відповісти
Да, в глобальном смысле так и есть. Отменить вообще все санкции по энергоресурсам и тут же начать производить оружие в массовом порядке. Это было бы лучше и ЕС, и нам. Но они не пошли на такое решение, предпочитая задушить за счет перевеса по деньгам так в соотношении 15 к 1 против кацапов. Просто испугались так сделать. Как и третий вариант был, вступить, собственно, в войну своими силами, начав с бесполетной зоны. На него не пошли, в основном из-за Ермака и остальных предателей. Здравое решение со стороны Европы, видя такого КВНшика и ту чушь, что он нес, все поступили бы также. А за санкции пошли американцы, которым они исключительно выгодны как продавцам СПГ в Европу. Так что Орбан, если хочешь путь к отмене санкций, то для начала поставь нам побольше вооружений что у вас имеется. Когда сделаешь это, подав пример остальным, тогда и будет смысл играть против чмони, снабжая того деньгами, но перебив его просто на поле боя.
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22.09.2022 12:57 Відповісти
Хм, а на що пуйло може цього ******* обміняти?
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22.09.2022 12:58 Відповісти
Орбан продовжує провокувати єврокомісію ?,ну ну подивимося на його рейтинги коли з Брюселю уріжуть дотації про, що доречі вже було анонсовано.
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22.09.2022 12:59 Відповісти
А хто це такий орбан? Прем'єр міністр Угорщини? Так ось, нехай займається своїми справами, а не лізе, своїм касабським п'ятаком, у політику! Мабуть свої 11,8 карбованця, заробляє...
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22.09.2022 13:01 Відповісти
Ага. Только почему то громче всех визжишь ты и *****, а не европейцы
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22.09.2022 13:02 Відповісти
а Україна стверджує, що орбан муд*к
і хто тут правий?
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22.09.2022 13:03 Відповісти
не все измеряется шеккелями, политическая целесообразность играет тоже роль
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22.09.2022 13:27 Відповісти
Не звертайте увагу, просто головний європейський ************ виконує домашне завдання від рашистів. Краще уріжте фінансування уряду уйобиків із спільного бюджету Євросоюзу, тоді мадяри завиють зовсім по-іншому.
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22.09.2022 13:31 Відповісти
Багатство веде до пихи, пиха - до агресії і аж до війни.
Війна спричиняє бідність, що веде до миру.
Мир - запорука багатства... СТОП!
Рашистське багатство веде до війни і рашистської пітьми, а війна із нею веде до перемоги й миру.
Мир без рашистів - запорука багатства і миру !
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22.09.2022 13:47 Відповісти
Ну таак, всі тупі там. Один ********* знає!
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22.09.2022 14:00 Відповісти
 
 