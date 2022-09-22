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зерно (1234) підозра (347) Офіс Генпрокурора (2351)

Псевдокерівникам Запорізької зернової компанії, які вивозили до РФ український урожай, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

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зерно

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянину України та двом громадянам РФ в організації діяльності зернової компанії та постачанні до держави-агресора викраденого українського урожаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Офіс Генпрокурора

 За даними слідства, громадянин РФ очолив так зване державне унітарне підприємство "Державний зерновий оператор", де зберігалося понад 42 тисячі тонн зерна. Разом зі своїм так званим заступником – теж громадянином РФ та місцевим колаборантом вони організували захоплення елеваторів, конфіскували продукцію, а також скуповували у населення зерно за заниженими цінами. В подальшому ця сільськогосподарська продукція транспортувалася до тимчасово окупованої території Криму, а також поставлялася покупцям на території РФ – ТОВ "Кубань-Форвард" і ТОВ "Компания "Апрель" (м.Краснодар).

 Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія знищила чи захопила понад 15% зерносховищ в Україні, - Держдепартамент США

Автор: Анастасія Потіха
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а слугам народу, всяким Старухам і Златам, які ешелонами розкрадали гуманітарну допомогу в Запоріжжі, про що повідомлено? про нагороду?
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22.09.2022 12:59 Відповісти
Вони ще й досі на своїх посадах. Керують.
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22.09.2022 13:01 Відповісти
Верховній Раді України слід невідкладно прийняти закон, який би передбачав процедуру позбавлення громадянства України за співпрацю з ворогом колаборантів і державних зрадників.
Також, треба внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, можна проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.
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22.09.2022 13:31 Відповісти
 
 