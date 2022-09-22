Виїзд студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану більше не можливий, - Держприкордонслужба
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Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.
"Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном".
За статистикою ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підробні документи про навчання у закордонних навчальних закладах.
Зважаючи на це, додає речник прикордонників, вище військове керівництво прийняло нове рішення - з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цій категорії громадян.
"Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають", – заявляє Демченко.
Він додає, що за Постановою Уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.
"Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни в постанову уряду №57", - сказав Демченко.
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По аналогії тепер можна прийняти закон , що в депутати не можна йти тепер бо вони тільки крадуть там.
Дебілізм якийсь.
Але буручи до уваги ті закони шо слуги обично приймають , то це може бути і просто так.
Їхній витвір.
Вони тобі шо хочеш можуть прийняти.
Навіть якщо це тільки потанова, то хтось же неадекватний цю постанову вніс?
От його йпотрібно зразу і відправити подальше шоб не позорив остальних.
Якщо там ше є кого позорити.
Скоріш за все на студентську петицію буде відповідь у стилі "навчання вже почалось, йдіть лісом", але згайте трішки часу та підпишіть. Позитива у карму додасться, це точно.
https://petition.president.gov.ua/petition/158664
І усі ті балачки про те що нам потрібно бути як Ізраіль, чи як Швейцарія - це повна нісенітниця. Ізраіль має населення в 9млн. людей, він маленький і оточений ворогами. Швейцарія то взагалі смішно порівнювати, та й що в Ізраілю що у Швейцарії армія дуже далека від совкової моделі що по навчанню, що по умовах служби що по оснащенню, і тд. Але наші політики ******* наводити ці приклади, бо вони хочуть вічно висосувати гроші і кров з армії. З роздутого штату, закупівель нескінченних, списання техніки і тд і тп. Постійний розпил який тягнеться до самих верхів. І що найчудовіше для них, то що все засекречно і ніхто за дупу не схопить. Контролю суспільства майже немає. Та й взагалі - щоб мати таку ******* армію, треба реформувати усю країну. Від економіки до законодавства. Їм це не потрібно, їм потрібно тримати в гулагу всю країну, брати постійні хабарі, пилити схеми і відкати і таке інше. Тож окрім заяв - реальних реформ ніхто не робив. Лише фасадні. І якби не тиск Заходу і США, ми б ще досі мали совкову армію за якістю.
В нас 40млн країна. Ми могли б мати надефективну ******* армію і вже дуже давно. Яка б навіть думку на нас нападати відганяла б від потенційного ворога... Але нажаль ОПГ під назвою українська влада вкотре підірвала наші оборонні можливості. А вони одні з найкращих в світі, і ЗСУ це чудово демонструє, навіть не маючі всього арсеналу зброї, часу на злагодження і тд.
Але десяткі (маю надію що не більше...) тисяч житіів вже не повернути...