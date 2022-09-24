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Пєсков про вручення повісток затриманим на акціях проти мобілізації в РФ: Це не суперечить закону

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія

У Кремлі прокоментували вручення повісток затриманим на акціях проти мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Вручення повісток затриманим на неузгоджених акціях не суперечить закону", - зазначив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Також читайте: Затриманим у Москві на акціях проти мобілізації вручали повістки у військкомат. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Пошел разворот на внутреннюю повестку. Это хорошо. Свинарник потихоньку бродит. Дальнейшие успехи ВСУ будут только подбрасывать дрожжей в эту выгребную яму. Настоящий ичкериец Дудаев был прав. Хрюсия сдохнет тогда, когда взойдет Украинское солнце.
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22.09.2022 13:25
+13
Скоро начнутся массовые побегушки кацапов в украинский плен.
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22.09.2022 13:18
+7
А твой сынок уже явился в военкомат?
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22.09.2022 13:20
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Скоро начнутся массовые побегушки кацапов в украинский плен.
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22.09.2022 13:18 Відповісти
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут, Д
ве дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.

(автор неизвестен)
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22.09.2022 13:53 Відповісти
Вот про Жириновского-младшего совсем не актуально.
Он уже два года как вдрызг разругался с отцом, оставил политическую деятельность, оставил свою родную партию ЛДПР, оставил Думу, оставил россию, и даже имя сменил с Игорь Владимирович Лебедев на Давид Александрович Гарсия.
Добропорядочный гражданин Испании, владеющий недвижимостью по всей Европе и в США.
А россия...?
Что, какая россия? Где это? Что это? Где она вообще находится?
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22.09.2022 14:07 Відповісти
іллюстрація до вислову "НЄ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛІ ГОНДУРАСОМ"
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22.09.2022 13:19 Відповісти
А твой сынок уже явился в военкомат?
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22.09.2022 13:20 Відповісти
то теж другоє
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22.09.2022 13:25 Відповісти
Мне кажется, что они для этого 20 лет пропалывали политическое поле россии, искореняя любого несогласного, чтобы именно в такой показательной ситуации, нагло и без стыда и совести прикалываться над быдло-охлосом - "господин Песков"-сынок, в открытую заявляет, что воевать не пойдет и "вы еще не знаете, с кем связались", а "господин Песков"-папа. тоже в открытую заявляет. что все, кого повязали, пойдут служить без разницы, могут они служить или нет.
Конченая страна, конченые люди, конченые "вожди"...
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22.09.2022 13:32 Відповісти
большевички такую построили. для "пролетариев"
а вот для себя - кое-что другое, верно?
ггг
чо не так то?
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22.09.2022 13:35 Відповісти
там, скоріш за все, використовують всі НКВСні, КГБстськи примочки з НЛП по радіо й тєліку(тепер, шо щє простіше) з додаванням у воду й хліб всілякої наркотичної хріні...щоб було як пд час та після вітчизняної - коли люди типу на ура-патриотизмі по 20 годин працювали, обожнювали Сталіна і не потребували нічого, крім кусня хлібу й склянки чаю
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22.09.2022 13:40 Відповісти
Далеко не всегда надо было полоть. Мой отец в своё время ходил на демонстрации 2011 года, в сахаровский центр. Все там били против. Когда случился крымнаш - очень многие, если не большинство, стали резко за. Тогда отец сказал мне: "Теперь только через войну". Он, правда, думал, что война будет гражданская. Но удвоил усилия в том, чтобы помочь мне выйти из их гражданства.
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22.09.2022 13:43 Відповісти
Война, это обычное состояние империи.
Внешняя, внутренняя, глобальная, местная, это все детали.
Главное - есть империя, есть война.
А современное состояние населения россии это не результат 20-летия путина, а результат послереволюционого 100-летия. Или, если брать "ширшэ и глыбшэ" - 500-летия с Ивана Грозного.
Прополка людишек именно в том и состоит, чтобы убирать всех кто тебя умнее, работящее, инициативнее. Их убирали, род их прекращался, а неучи, тупицы, лодыри плодились
Поэтому против войны на 140 млн и выходит полторы тысячи, а одобряет войну половина из этих 140 млн.
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22.09.2022 13:50 Відповісти
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22.09.2022 13:21 Відповісти
Пошел разворот на внутреннюю повестку. Это хорошо. Свинарник потихоньку бродит. Дальнейшие успехи ВСУ будут только подбрасывать дрожжей в эту выгребную яму. Настоящий ичкериец Дудаев был прав. Хрюсия сдохнет тогда, когда взойдет Украинское солнце.
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22.09.2022 13:25 Відповісти
шо касабчики? голосували? тепер сосіте..
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22.09.2022 13:27 Відповісти
лол - все как ожидалось.
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22.09.2022 13:30 Відповісти
В стойло, скотобаза
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22.09.2022 13:31 Відповісти
программа ***** - "быдло в скотомогильник"
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22.09.2022 13:34 Відповісти
"расєяни казали, що не не їхня армія, а путіна, не їхня війна, а путіна. тож їм нема чого хвилюватися з мобілізації - мобілізуватимуть не їх, а путіних" (з інтернету)
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22.09.2022 13:39 Відповісти
Дуже файно.
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22.09.2022 13:41 Відповісти
Потрібно формувати знову "Армию РОА"
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22.09.2022 13:46 Відповісти
Все верно,скот вне закона.
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22.09.2022 13:52 Відповісти
Круто - за участие в протестах - смертная казнь через отправку на фронт.Так пожалуй протесты и подавят.
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22.09.2022 14:07 Відповісти
И нихуя это им не даст.
Отправлять на войну людей, которые вышли против войны, в которой решающую роль играет именно мотивация - дебилизм.
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22.09.2022 14:10 Відповісти
найбільшим демотиватором новопризваних буде те, що їх "попередникам"було хоча б обіцяно по 200 тис.руб в місяць..

а їх забезпечать максимум безкоштовною поїздкою вантажем " 200"..

звичайно не всіх...
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22.09.2022 14:36 Відповісти
Насправді сенс у цьому є - знищити незгодних. Усіх на фронт, кожному видати дрин від швабри, на взвод один стовбур Мосіна-Нагана з 5 набоями - і на найважчі напрямки, у лобові атаки і розвідки боєм.
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22.09.2022 15:22 Відповісти
шо скажет сын усатого няня по этому поводу?
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22.09.2022 14:47 Відповісти
Правильно! Причём отправлять без всяких там медкомиссий - неча миндальничать! Выдать комплект х/б, шинель, кирзачи, портянки и пилотку, и в первые эшелоны! Оружие добывать в бою! Зубами выгрызать у фашистов! Кровью смыть самое тяжкое преступление - бунт против власти!..
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22.09.2022 15:14 Відповісти
 
 