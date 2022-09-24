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Пєсков про вручення повісток затриманим на акціях проти мобілізації в РФ: Це не суперечить закону
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кремлі прокоментували вручення повісток затриманим на акціях проти мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Вручення повісток затриманим на неузгоджених акціях не суперечить закону", - зазначив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Топ коментарі
+22 Мобильный крематорий
показати весь коментар22.09.2022 13:25
+13 Garry Grant
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+7 Ziu Zou
показати весь коментар22.09.2022 13:20
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Будь ласка, зачекайте...
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут, Д
ве дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
(автор неизвестен)
Он уже два года как вдрызг разругался с отцом, оставил политическую деятельность, оставил свою родную партию ЛДПР, оставил Думу, оставил россию, и даже имя сменил с Игорь Владимирович Лебедев на Давид Александрович Гарсия.
Добропорядочный гражданин Испании, владеющий недвижимостью по всей Европе и в США.
А россия...?
Что, какая россия? Где это? Что это? Где она вообще находится?
Конченая страна, конченые люди, конченые "вожди"...
а вот для себя - кое-что другое, верно?
ггг
чо не так то?
Внешняя, внутренняя, глобальная, местная, это все детали.
Главное - есть империя, есть война.
А современное состояние населения россии это не результат 20-летия путина, а результат послереволюционого 100-летия. Или, если брать "ширшэ и глыбшэ" - 500-летия с Ивана Грозного.
Прополка людишек именно в том и состоит, чтобы убирать всех кто тебя умнее, работящее, инициативнее. Их убирали, род их прекращался, а неучи, тупицы, лодыри плодились
Поэтому против войны на 140 млн и выходит полторы тысячи, а одобряет войну половина из этих 140 млн.
Отправлять на войну людей, которые вышли против войны, в которой решающую роль играет именно мотивация - дебилизм.
а їх забезпечать максимум безкоштовною поїздкою вантажем " 200"..
звичайно не всіх...