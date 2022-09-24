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війна (56444) Киргизстан (121) Росія (47217) Таджикистан (32) Узбекистан (62) мобілізація (1458)

Громадян Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану з російськими паспортами хочуть зобов’язати відслужити рік у армії РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

казахстан,мобілізація

Вихідців із країн Середньої Азії, які отримали російські паспорти, хочуть зобов’язати відслужити рік у армії. Тих, хто відмовиться служити в армії РФ, позбавлятимуть російського громадянства. Більше того, громадянства позбавлятимуть і членів їхніх сімей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву члена  ради з прав людини у РФ Кирила Кабанова.

Кирило Кабанов повідомив про розробку пропозицій, згідно з якими "для нових громадян" Росії, які мають громадянство менше 10 років, — вихідцям з Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану — обов'язково буде проходження військової служби протягом року.

"Відмова від виконання військового обов'язку має спричинити позбавлення російського громадянства не тільки для військовозобов'язаної особи, а й для членів її сім'ї", — заявив Кабанов.

За його словами, така ініціатива "буде адекватною відповіддю на офіційну заборону з боку влади вищезгаданих країн на участь їхніх громадян у "спецоперації" у добровільному порядку, за що їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація в Росії: Казахстан поки не закриватиме кордон для громадян РФ

Нагадаємо, Казахстан, Киргизстан і Узбекистан забороняють своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині.  У Казахстані передбачено кримінальне покарання до десяти років ув'язнення. В Узбекистані покарання передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.
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Топ коментарі
+18
Судячи з усього, бажаючих мобілізуватися в армію ***** не так багато…
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22.09.2022 13:33
+16
це правильно.. треба головою думати а не казаном з пловом, куді їхати
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22.09.2022 13:32
+13
На экранах страны 404 - "Ровшан и Джумшут в росармии"...
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22.09.2022 13:37
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це правильно.. треба головою думати а не казаном з пловом, куді їхати
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22.09.2022 13:32 Відповісти
Судячи з усього, бажаючих мобілізуватися в армію ***** не так багато…
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22.09.2022 13:33 Відповісти
Ну от, хай оркостан ще з Середньою Азією та Казахстаном посвариться.
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22.09.2022 13:34 Відповісти
Вахелки вам нейтральные. Ну если предпочитаете то"печеньки в клеточку"
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22.09.2022 13:35 Відповісти
На экранах страны 404 - "Ровшан и Джумшут в росармии"...
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22.09.2022 13:37 Відповісти
росія - це пастка
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22.09.2022 13:38 Відповісти
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22.09.2022 13:39 Відповісти
Ровшани і Джумшути воювати не хочуть, вони хочуть миру та благоденства своїм сім'ям, але касапи проти того
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22.09.2022 13:41 Відповісти
Ні, вони хотіли і рибку з'їсти и на (censored) сісти. Про що думали, коли їхали до рашки на заробітки? Тим паче коли громадянство отримували? Що життя шоколадним буде? І так буде завжди?
Краще б економіку підіймали у своїх рідних країнах.
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22.09.2022 14:34 Відповісти
Цікаво скільки українців, які виїхали менш ніж 10 років тому у рашку та отримали громадянство повернулись сюди зі зброєю в руках проти свого народу. Адже є і такі
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22.09.2022 14:37 Відповісти
Ласкаво просимо до пекла!
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22.09.2022 13:44 Відповісти
клас!
тепер реально паспорт раші стає не те шо кислотним, а смертельно отруйним
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22.09.2022 13:46 Відповісти
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22.09.2022 13:47 Відповісти
масквічі ніхатят ваівать
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22.09.2022 13:48 Відповісти
Ха, похоже население рашки очень быстро начнет таять)
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22.09.2022 13:51 Відповісти
ні..вони мімікрують й розтворяються на теренах Китаю та Монголії
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22.09.2022 14:08 Відповісти
Рік то забагато,місяць максимум і мішок гарантовано.
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22.09.2022 13:51 Відповісти
Схоже, що коли воно казало про часткову мобілізацію, то саме цю частку перш за все воно і мало на увазі. Цих, взагалі не шкода. Хоча, йому і на своїх наплювати.
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22.09.2022 13:52 Відповісти
Громадян України з російськими паспортами хочуть зобов'язати відслужити рік у армії РФ?
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22.09.2022 13:55 Відповісти
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22.09.2022 14:09 Відповісти
паспорт рф вбиває.
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22.09.2022 14:09 Відповісти
Дивна назва "ради", яка такі "пропозиції" розробляє. Може їй більше підійде назва "рада з позбавлення людей прав"? Або щось аналогічне...
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22.09.2022 15:04 Відповісти
Рейтинг паспортів рф серед джамшутів різко зрозтатиме...))
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22.09.2022 15:09 Відповісти
 
 