УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4987 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 095 9
вирок (897) СБУ (10034) державна зрада (1075)

До 10 років позбавлення волі засуджено командира взводу "народної міліції ЛНР", - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Слідчі спецслужби зібрали доказову базу щодо злочинної діяльності зрадника Батьківщини. Ці матеріали запроторять зловмисника за ґрати на 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі безпеки України у Львівській області.

Встановлено, що з 2014 року злочинець перейшов на бік ворога та увійшов до складу "взводу армійського корпусу народної міліції ЛНР". Згодом він став командиром вказаного угруповання та на лінії розмежування здійснював обстріли сил АТО та Збройних сил України.

"Вироком Галицького районного суду м. Львова до 10 років позбавлення волі засуджено зрадника. Відповідатиме він за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України", - йдеться в повідомленні.

Викриття проводили слідчі УСБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трьох зрадників з Луганщини та Херсонщини судитимуть за співпрацю з окупантами, - СБУ. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це адекватний термін для такого рівня зрадника і такої посади?
показати весь коментар
22.09.2022 13:50 Відповісти
Десять ????? Я вибачаюсь , може ЦН помилився та замість пожиттєвого написав 10? З такими строками у нас зрадників побільшає . Фігня якась . Десять років .
показати весь коментар
22.09.2022 13:54 Відповісти
Судьи то коллаборанты. Оттуда и сроки, меньше дать просто статья не давала
показати весь коментар
22.09.2022 14:44 Відповісти
Стаття не передбачає довичний термін. До чого тут судді.
показати весь коментар
22.09.2022 15:04 Відповісти
може хоч місцем відбування покарання уранові копальні??
показати весь коментар
22.09.2022 14:00 Відповісти
А чого 10, а не 3?
показати весь коментар
22.09.2022 14:09 Відповісти
Что значит ДО?!Дадут один условно?!Та бляхамуха ОТ!!!
показати весь коментар
22.09.2022 14:36 Відповісти
Не поспішайте звинувачувати суддів. 10 - також не малий термін. Тому, хто реально сидить, 10 років здається вічністю. А якщо це обмінний фонд, то яка різниця ?
показати весь коментар
22.09.2022 14:50 Відповісти
 
 