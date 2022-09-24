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війна (56444) Мелітополь (737) евакуація (1928) мобілізація (1458) Федоров Іван (560)

Жителів Мелітополя закликають негайно залишити територію окупованого міста маршрутом "Крим - Грузія". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Влада тимчасово окупованого Мелітополя закликає громадян негайно залишити територію міста.

Про це заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію маршрутом Крим-Грузія. Вже сьогодні на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись", - наголосив очільник міста.

За словами Федорова, мета окупантів - мобілізація українських чоловіків в якості "гарматного м’яса" на фронт.

"В 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях - в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль!" - підсумував він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Сами виноваты ,знаю 🦠🐑некоторых , сбежавших на рашу от повестки в ЗСУ , а теперь могут загреметь на убой за "резиновую жопу путлера"‼️
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22.09.2022 14:44
+22
мобилизация их не минет, тем более для тех кто повелся на паспорта.
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22.09.2022 14:03
+17
Через Крим хіба гобліни кримські пропустять ?

Це бред , бо із Криму іх відправлять у кацапські батальони 😠
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22.09.2022 14:21
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Орки понимают что если ВСУ подойдет к Мелитополю то вся их мобилизация поможет им как мертвому припарка.
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22.09.2022 14:03 Відповісти
мобилизация их не минет, тем более для тех кто повелся на паспорта.
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22.09.2022 14:03 Відповісти
Сами виноваты ,знаю 🦠🐑некоторых , сбежавших на рашу от повестки в ЗСУ , а теперь могут загреметь на убой за "резиновую жопу путлера"‼️
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22.09.2022 14:44 Відповісти
Что вы несете? Вы по знакомым ********* оцениваете граждан нашей страны? Кто-то остался там с родственниками, кто-то просто не смог уехать. Но вы блин их всех в одну кучу... . класно с немецким айпи *******, что делать Украинцам на оккупированных территориях.
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22.09.2022 17:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JqIih9K7Xdk Це Вам про Мелітополь. За даними біля 34 тисяч гнид у Мелітополі подали заяви на смердячі паспорти. То може не оцінювати цих громадян? Українські паспорти не здають... то у нас в тилу буде ховатися безіч паскуд! І тільки не потрібно тут скиглити...що нікуди буо діватися... Мені там у Мелітополі відоми тварини,.. які першими побігли за паспортами..а зараз верещать..що вони їх не брали
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22.09.2022 21:45 Відповісти
Залужний йде на референдум?
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22.09.2022 14:13 Відповісти
Он удаленно отголосуется всеми доступными техническими средствами.
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22.09.2022 16:22 Відповісти
Ага.Пришлет исполнителей)))
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22.09.2022 16:54 Відповісти
Конечно ))) Какой теперь референдум без Залужного Их референдум им поперёк горла станет
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22.09.2022 19:41 Відповісти
А кацапи випускають чоловіків призивного віку з Мелітополя на Крим?
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22.09.2022 14:15 Відповісти
ага).. странная, мягко скажем рекомендация.. в стиле преЗедента впрочем
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22.09.2022 14:22 Відповісти
Як громадян України по паспорту. Після так званих референдумів будуть дивитись по прописці.
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22.09.2022 15:28 Відповісти
Через Крим хіба гобліни кримські пропустять ?

Це бред , бо із Криму іх відправлять у кацапські батальони 😠
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22.09.2022 14:21 Відповісти
..це огидно писАти, але ті хто не втік від орків свідомо це зробили бо вони - какабезразніци..
скажу про себе: коли під Київом бахало на 360градусів навколо, кинув усе (розкидавши, куди можно жінок і залишившись самому), шукав куди приткнутися "старому" на службу - скрізь були черги та й нікого у ТРО тоді й не приймали вже, тому зібрав міінімум шмоток і поїхав на вєліку з Київа на іншу свою "базу" з готовністю до служби (яку з совкової армії не сприймаю, але тут ТАКЕ, що краще загинути зі зброєю у руках, чим кріпаком кацапського холопа).. та окрім нескладної роботи з облаштування блокпосту нічого не знайшлося (і тут нема чому радіти)...
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22.09.2022 16:29 Відповісти
Соромлюся запитати, а скільки у Вас жінок? Та чи можна правовірному українцю розкидати (роздавати) свій гарем?
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22.09.2022 17:12 Відповісти
..кому шо, а кУрці просо..(с)
не вихлюпуйте свої проблеми там, де не варто цього робити
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22.09.2022 17:33 Відповісти
Жарт не "зайшов". Буває
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22.09.2022 18:51 Відповісти
Повага Вам !
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22.09.2022 18:26 Відповісти
Згоден з тобою, сам пройшов подібні "пригоди" в лютому-березні у Києво-Святошинському районі.
Але є одне "але" - 25-26 лютого Мелітополь був вже оточений, блок-пости, патрулі орків. Звалити їм було вже майже нереально. В мене родичі на півночі Харківської (село 15 км від кордону) опинились в такій ситуації вранці 24 лютого...
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22.09.2022 20:14 Відповісти
..друже! Я заню полудурків... які в травні поверталися до Мелітополя. Кацапи їх визнавали *біженцями з окупованих нацистами* територій і як потерпілих від *українських нацистів* тягали по зборам... виступати по ТБ. А тваринам говорили..куди претесь!? А куди там..там *моя родина* І знаю людей які місяць вибиралися через Грузію...Туреччину..а деякі через країни Балтії. Затримували .. сиділи в каталажках у Великих Луках бо УКРАЇНЦІ!!!..а не НАСЕЛЕНИЕ!
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22.09.2022 21:53 Відповісти
Федоров, потрібно українською звертатися до українців. Досить говорити на мові окупанта!
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22.09.2022 22:01 Відповісти
Бо він є малорос, як і більшість в нашій владі.
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22.09.2022 23:00 Відповісти
Потрібно на окупованих територіях створювати партизанські групи спротиву. Організувати постачання зброї та іншого спорядження.

Земля повинна горіти під ногами окупантів.
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23.09.2022 07:11 Відповісти
 
 