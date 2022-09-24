Жителів Мелітополя закликають негайно залишити територію окупованого міста маршрутом "Крим - Грузія". ВIДЕО
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Влада тимчасово окупованого Мелітополя закликає громадян негайно залишити територію міста.
Про це заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію маршрутом Крим-Грузія. Вже сьогодні на ворожому блок-пості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Й така практика буде продовжуватись", - наголосив очільник міста.
За словами Федорова, мета окупантів - мобілізація українських чоловіків в якості "гарматного м’яса" на фронт.
"В 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей. Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях - в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Це бред , бо із Криму іх відправлять у кацапські батальони 😠
скажу про себе: коли під Київом бахало на 360градусів навколо, кинув усе (розкидавши, куди можно жінок і залишившись самому), шукав куди приткнутися "старому" на службу - скрізь були черги та й нікого у ТРО тоді й не приймали вже, тому зібрав міінімум шмоток і поїхав на вєліку з Київа на іншу свою "базу" з готовністю до служби (яку з совкової армії не сприймаю, але тут ТАКЕ, що краще загинути зі зброєю у руках, чим кріпаком кацапського холопа).. та окрім нескладної роботи з облаштування блокпосту нічого не знайшлося (і тут нема чому радіти)...
не вихлюпуйте свої проблеми там, де не варто цього робити
Але є одне "але" - 25-26 лютого Мелітополь був вже оточений, блок-пости, патрулі орків. Звалити їм було вже майже нереально. В мене родичі на півночі Харківської (село 15 км від кордону) опинились в такій ситуації вранці 24 лютого...
Земля повинна горіти під ногами окупантів.