Закаєв формує в Україні п’ятий чеченський батальйон для війни проти російських окупантів
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Глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв перебуває в Україні та формує ще один чеченський батальйон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Остров"
"Зараз триває процес формування нового батальйону. Ще одного. На цей час у нас офіційно 4 батальйони в Україні. Три з них – у складі ЗСУ, Іноземного легіону, а один – добровольчий, батальйон ім. Шейха Мансура, який ще з 2014 року тут", – пояснив лідер Ічкерії.
Він наголосив, що кілька днів провів у Херсонській та Запорізькій областях України для формування нового батальйону.
21 вересня, голова окупаційного режиму Чечні Рамзан Кадиров у себе в телеграмі закликав чеченців, у тому числі тих, які беруть участь у війні на боці України, вбити Ахмеда Закаєва.
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І ти явно не в темі. Кримські татари це вже не ті зарізяки-шибайголови, які свого часу брали москву під проводом Хана Гірея. Це здебільшого мирні люди. Це взагалі диво, що вони спромоглися зформувати хоча б один батальйон.
Ти питаєш, чому вони у Криму не воюють як чеченці у Ічкерії Є і на це відповідь. Чеченці, проводячи свої акції, тікали через гори до Грузії і там відсиджувалися до наступного разу. Татарам тікати нема куди. В горах їх легко блокувати і знищити. Урим це одна величезна пастка, по суті. Так що не так все просто...
Їх тисячи.
Навіщо їм формувати окремі підрозділи за "національною ознакою", якщо вони мають паспорта громадян України.
Чеченці далеко не всі мають укр.громадянство, тому створюють свої батальйони.
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