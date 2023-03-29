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Закаєв формує в Україні п’ятий чеченський батальйон для війни проти російських окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

закаєв

Глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв перебуває в Україні та формує ще один чеченський батальйон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Остров"

"Зараз триває процес формування нового батальйону. Ще одного. На цей час у нас офіційно 4 батальйони в Україні. Три з них – у складі ЗСУ, Іноземного легіону, а один – добровольчий, батальйон ім. Шейха Мансура, який ще з 2014 року тут", – пояснив лідер Ічкерії.

Він наголосив, що кілька днів провів у Херсонській та Запорізькій областях України для формування нового батальйону.

21 вересня, голова окупаційного режиму Чечні Рамзан Кадиров у себе в телеграмі закликав чеченців, у тому числі тих, які беруть участь у війні на боці України, вбити Ахмеда Закаєва.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
Хай живе вільна Чечня-Ічкерія!!!
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22.09.2022 14:05
+15
Той випадок, коли іноземці більші патріоти, ніж деякі наші громадяни!
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22.09.2022 14:02
+10
Вони воюють, якщо ти не в курсі. У них ще з часів блокади Криму сформований батальон імені Номана Челебіджіхана, який очолює Лєнур Іслямов.
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22.09.2022 14:20
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Той випадок, коли іноземці більші патріоти, ніж деякі наші громадяни!
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22.09.2022 14:02 Відповісти
Коли кажуть чеченець, то всі розуміють, що це чеченець. А коли кажуть українець, то починаються тлумачення...
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22.09.2022 14:11 Відповісти
От з таких як ви і начинаються тлумачення
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22.09.2022 14:40 Відповісти
Хай живе вільна Чечня-Ічкерія!!!
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22.09.2022 14:05 Відповісти
Что то не слышно крымско татарских батальонов? Или они сейчас все пойдут на мобилизацию с другой стороны?
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22.09.2022 14:09 Відповісти
Вони воюють, якщо ти не в курсі. У них ще з часів блокади Криму сформований батальон імені Номана Челебіджіхана, який очолює Лєнур Іслямов.
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22.09.2022 14:20 Відповісти
Я видел что батальон воюет из нескольких сотен татар. Но почему только один? Крымских татар в окупированном крыму сотни тысяч. Чеченов наша война как бы вообще не касается но они уже 5-й батальон создают.
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22.09.2022 14:37 Відповісти
А, тобто про батальйон чув. Навіщо тоді питаєш?

І ти явно не в темі. Кримські татари це вже не ті зарізяки-шибайголови, які свого часу брали москву під проводом Хана Гірея. Це здебільшого мирні люди. Це взагалі диво, що вони спромоглися зформувати хоча б один батальйон.

Ти питаєш, чому вони у Криму не воюють як чеченці у Ічкерії Є і на це відповідь. Чеченці, проводячи свої акції, тікали через гори до Грузії і там відсиджувалися до наступного разу. Татарам тікати нема куди. В горах їх легко блокувати і знищити. Урим це одна величезна пастка, по суті. Так що не так все просто...
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22.09.2022 14:45 Відповісти
Припиняй ці розмови. Кримські татари як громадяни України, поряд з іншими національностями воюють в лавах регулярних підрозділів ЗСУ.
Їх тисячи.
Навіщо їм формувати окремі підрозділи за "національною ознакою", якщо вони мають паспорта громадян України.
Чеченці далеко не всі мають укр.громадянство, тому створюють свої батальйони.
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22.09.2022 15:00 Відповісти
батальон мало надо дивизию полноценную ...с конями ятаганми..руске на шнурки расплести
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22.09.2022 14:30 Відповісти
шок он тут был.. думал круче саакашвили тут знаменитостей и не было..шок...
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22.09.2022 14:31 Відповісти
ХЕР ТЕБЕ ОСЛИНЫЙ В ОЧЬКО кадыровДыров!!!
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22.09.2022 14:33 Відповісти
Дон-Тік-Токери напряглися, а ка-Дон-дьірка ще швидше почав шукати тепленьке місце у москві
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22.09.2022 14:39 Відповісти
військові формування що створені з нацменшин народів ерефії треба озброювати й відправляти в якості диверсійних груп на територію рф. Нехай там воюють за свою свободу - і нам буде легше.
Лозунг "За нашу і вашу свободу " актуальний як ніколи
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22.09.2022 14:43 Відповісти
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ
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22.11.2022 17:12 Відповісти
Витяг із творчості російського письменника . графа Л Толстого
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22.11.2022 17:15 Відповісти
 
 