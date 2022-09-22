5 експоліцейським і 3 експрацівникам сервісцентрів та експертних установ, які працювали на ворога на Донеччині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру п’яти колишнім поліцейським та трьом ексспівробітникам сервісних центрів і експертних установ у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Офіс Генпрокурора

За даними слідства, у травні 2022 року п’ятеро експравоохоронців обійняли посади у так званому "Краснолиманському міському відділі МВД ДНР". Працюючи на ворога, підозрювані забезпечують діяльність незаконного правоохоронного органу, патрулюють вулиці, приймають заяви від громадян.

Також адміністратор сервісного центру МВС, старший судовий експерт та спеціаліст сектору статистичної роботи ГУНП в Донецькій області добровільно перейшли на бік загарбників та зайняли посади у "Міжрайонному регістраційно-екзаменаційному відділі №2 з обслуговування м. Маріуполя, Володарського і Першотравневого районів". Вони займаються видачею фейкових свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія зразків так званої "ДНР".

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