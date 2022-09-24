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Порятунок росіян від мобілізації - це не наш обов’язок, - прем’єрка Литви Шимоніте

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія

Порятунок громадян РФ від мобілізації не входить до обов’язків Литви та інших сусідніх країн.

Про це заявила прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Війна розпочалася у 2014 році, а це вторгнення розпочалося 24 лютого. Все ж у людей було достатньо часу, щоб визначитися, яка їхня позиція щодо війни. Мені було б незрозуміло, якби ми впускали людей з гуманітарних причин лише тому, що для них війна була нормою, поки вони бачили її по телевізору, сидячи на дивані, а стала ненормальною, коли уряд і Шойгу призвали до армії та запропонували фізично взяти в цьому участь", - наголосила вона.

Шимоніте зазначила, що ситуацію кожного росіянина, який проситиме про в'їзд до Литви, розглядатимуть окремо.

"Порятунок усіх громадян Росії від мобілізації, напевно, не входить до обов'язків Литви та інших сусідніх країн", - підсумувала прем'єр.

Також читайте: Естонія не переховуватиме у себе росіян, які біжать від мобілізації, - Каллас

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Вчасно візи відмінили. Зараз налізло б усяких...
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22.09.2022 14:09
+17
...свинособак...
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22.09.2022 14:15
+13
dedi dovaevalis
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22.09.2022 14:13
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Вчасно візи відмінили. Зараз налізло б усяких...
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22.09.2022 14:09 Відповісти
...свинособак...
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22.09.2022 14:15 Відповісти
На жаль, через Фінляндію понаїде капське лайно. І на жаль, не всі такі далекоглядні та пам'ятають історію як Литва
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22.09.2022 14:53 Відповісти
А как же деды воевали?Шо за шухер?
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22.09.2022 14:10 Відповісти
dedi dovaevalis
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22.09.2022 14:13 Відповісти
Вот в том то и проблема этих бегущих россиян, что в белом кителе победителя, с блестящими орденами, как в мае 45-го, они все, как один готовы были пройти парадом победы по поверженным знаменам противника.
А им предлагают окровавленную гимнастерку пехотинца среди гари, крови и смрада как в июле 41-го. А вот с этим они несогласны.
Итог - все, кто был против войны, из россии уже уехали.
А сейчас кинулись в бега не противники войны, а противники собственного призыва
Разница небольшая, но очень-очень существенная.
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22.09.2022 14:21 Відповісти
jak na mene - voni vse OKUPANTI i idut vsled za svoim korabeljom.
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22.09.2022 14:32 Відповісти
щас внукам дидов буду жопа ***** ну и встреча их не за горами
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22.09.2022 14:16 Відповісти
то як і день вдв - фонтани й горілка..
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22.09.2022 14:17 Відповісти
Так дилды точно так воевали. Наловили скота и нкфдэшными штыками погнали вперед, пока бояре жрали в тылу американскую тушенку. Подавляющее число тех, кто по настоящему воевал во второй мировой за свою землю, либо погибли на фронте, либо были уничтожены на спецостровах, либо убивались нквдэшниками\кгбэшниками после войны.
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22.09.2022 14:21 Відповісти
Та й наші діди воювали проти фашизму... Але ось у ******** роzzії, коли кричать - "Фашизм не пройдёт!", то в мене виникає відчуття, що вони вимагають збільшити ворота.
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22.09.2022 14:25 Відповісти
Саме так

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22.09.2022 17:58 Відповісти
Довоювались кацапи , що з переляку обі@ рались 😀
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22.09.2022 14:15 Відповісти
скоро на рашці залишаться самі "бабы". То їх на війну відправлятимуть?)))
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22.09.2022 14:16 Відповісти
Нехай під@ри в себе порядок наводять, закрити кордони, нехай або скидають своє ***** або здохнуть.
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22.09.2022 14:17 Відповісти
У Шимоните явно есть яйца. Люто плюсую за ее позицию!
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22.09.2022 14:19 Відповісти
Кацапам некуй делать в цивилизованном мире!
Все накуй домой, в мордор, воевать за ботокс путина и силикон кабаевой!
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22.09.2022 14:19 Відповісти
Все вірно! З якого це будуна Литва має їх переховувати, а українські воїни мають вмирати за їхню свободу. Що посіяли, то і пожинайте!
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22.09.2022 14:21 Відповісти
СБУ разоблачила блогера Влада Антонова, который дискредитировал ВСУ

Детали: создатель одного из популярных столичных порталов о ДТП снимал колоны украинских военных, их лица и номерные знаки автомобилей. Этот контент активно использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей", сообщили в СБУ.

Также Антонов публично обижал волонтеров и требовал деньги за размещение публикаций в поддержку наших Защитников. Блогеру сообщили о (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/43220) подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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22.09.2022 14:21 Відповісти
Шановні друзі Литовці!
Ви багато зробили для нас. Я це особисто знаю - ви дали прихисток моїм близьким родичам з Харківської області. Четверо людей і троє кішок.
Ми розіб'ємо орків, але допоможіть нам вибити з Європи і США танки, більше артилерії і, особливо, РСЗО радіусом дії 300 км!
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22.09.2022 14:32 Відповісти
Прям как в анекдоте : доктор , может мне какую то таблеточку ?
Никаких таблеток , я сказал в морг значит в морг .)
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22.09.2022 14:45 Відповісти
розияне выбрали себе "царя *****" ничего страшного отсали сплюнули и пошли дальше...
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22.09.2022 14:51 Відповісти
Не постіть мовою окупанта!!!!
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22.09.2022 15:14 Відповісти
Золоті слова, пані Шимоніте!
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22.09.2022 15:22 Відповісти
Так если их не спасать то их обяжут воевать против нас? И вообще людям надо давать шанс, если они не хотят участвовать в войне против Украины
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22.09.2022 21:04 Відповісти
Молодці литовці!
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06.10.2022 22:33 Відповісти
 
 