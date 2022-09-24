Порятунок росіян від мобілізації - це не наш обов’язок, - прем’єрка Литви Шимоніте

Порятунок громадян РФ від мобілізації не входить до обов’язків Литви та інших сусідніх країн.

Про це заявила прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Війна розпочалася у 2014 році, а це вторгнення розпочалося 24 лютого. Все ж у людей було достатньо часу, щоб визначитися, яка їхня позиція щодо війни. Мені було б незрозуміло, якби ми впускали людей з гуманітарних причин лише тому, що для них війна була нормою, поки вони бачили її по телевізору, сидячи на дивані, а стала ненормальною, коли уряд і Шойгу призвали до армії та запропонували фізично взяти в цьому участь", - наголосила вона.

Шимоніте зазначила, що ситуацію кожного росіянина, який проситиме про в'їзд до Литви, розглядатимуть окремо.

"Порятунок усіх громадян Росії від мобілізації, напевно, не входить до обов'язків Литви та інших сусідніх країн", - підсумувала прем'єр.

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