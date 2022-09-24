Порятунок росіян від мобілізації - це не наш обов’язок, - прем’єрка Литви Шимоніте
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Порятунок громадян РФ від мобілізації не входить до обов’язків Литви та інших сусідніх країн.
Про це заявила прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Війна розпочалася у 2014 році, а це вторгнення розпочалося 24 лютого. Все ж у людей було достатньо часу, щоб визначитися, яка їхня позиція щодо війни. Мені було б незрозуміло, якби ми впускали людей з гуманітарних причин лише тому, що для них війна була нормою, поки вони бачили її по телевізору, сидячи на дивані, а стала ненормальною, коли уряд і Шойгу призвали до армії та запропонували фізично взяти в цьому участь", - наголосила вона.
Шимоніте зазначила, що ситуацію кожного росіянина, який проситиме про в'їзд до Литви, розглядатимуть окремо.
"Порятунок усіх громадян Росії від мобілізації, напевно, не входить до обов'язків Литви та інших сусідніх країн", - підсумувала прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
А им предлагают окровавленную гимнастерку пехотинца среди гари, крови и смрада как в июле 41-го. А вот с этим они несогласны.
Итог - все, кто был против войны, из россии уже уехали.
А сейчас кинулись в бега не противники войны, а противники собственного призыва
Разница небольшая, но очень-очень существенная.
Все накуй домой, в мордор, воевать за ботокс путина и силикон кабаевой!
Детали: создатель одного из популярных столичных порталов о ДТП снимал колоны украинских военных, их лица и номерные знаки автомобилей. Этот контент активно использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей", сообщили в СБУ.
Также Антонов публично обижал волонтеров и требовал деньги за размещение публикаций в поддержку наших Защитников. Блогеру сообщили о (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/43220) подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ви багато зробили для нас. Я це особисто знаю - ви дали прихисток моїм близьким родичам з Харківської області. Четверо людей і троє кішок.
Ми розіб'ємо орків, але допоможіть нам вибити з Європи і США танки, більше артилерії і, особливо, РСЗО радіусом дії 300 км!
Никаких таблеток , я сказал в морг значит в морг .)