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збитки (235) Харківщина (4276) екологія (926)

На Харківщині російські війська завдали шкоди довкіллю майже на 80 млрд грн, - Держекоінспекція. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні

руйнування

У результаті огляду деокупованих територій визначені першочергові напрями роботи з фіксування, документування та розрахунку збитків, завданих довкіллю загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

Як зазначається, 21 вересня фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області спільно із військовими Івано-Франківського ДФТГ N4 "Захід" здійснили виїзд на звільнені території Харківської області, а саме Чугуївський та Ізюмський райони, які були під окупацією з початку повномасштабного вторгнення і зазнали найбільших руйнувань.

Під час поїздки були оглянуті об’єкти, що найбільше постраждали від збройної агресії Росії. 

"Інформуємо, що наразі державними інспекторами вже здійснено розрахунок шкоди, завданої війною довкіллю Харківщині, на загальну суму понад 78,5 млрд гривень, і відповідно до отриманих цифр, левова частка збитків припадає на земельні ресурси нашої держави, що постраждали через засмічення земель та забруднення ґрунтів", - ідеться в повідомленні.

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Наголошується, що Держекоінспекція продовжує свою роботу, щоб притягнути ворога до відповідальності.

На Харківщині російські війська завдали шкоди довкіллю майже на 80 млрд грн, - Держекоінспекція 01


На Харківщині російські війська завдали шкоди довкіллю майже на 80 млрд грн, - Держекоінспекція 02

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На Харківщині російські війська завдали шкоди довкіллю майже на 80 млрд грн, - Держекоінспекція 03


На Харківщині російські війська завдали шкоди довкіллю майже на 80 млрд грн, - Держекоінспекція 04


На Харківщині російські війська завдали шкоди довкіллю майже на 80 млрд грн, - Держекоінспекція 05

Автор: Анастасія Потіха
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22.09.2022 14:40 Відповісти
самый большой ущерб природы....это они сами.
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22.09.2022 14:40 Відповісти
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22.09.2022 14:47 Відповісти
ніхто не буде сперечатись про розмір цієї шкоди, вона справді жахлива..., але, якщо ми до війни, за років навчились хоча б сортувати сміття, якось його переробляти, може відправляти комусь, хто може це робити та воно йому потрібно..., щось би навчились робити зі своїми чисельними полігонами, де сміття гниє просто неба..., а так в нас буде вже не 7 відсотків захаращеної території, а всі 20..., а може й більше...
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22.09.2022 14:54 Відповісти


dzhejna 1. Якщо zолдатня у хаті насрала, Рашиста такого б'ємо ми для сала! Із свинями в нас розмова коротка: Їм ріжеться пузо, їм ріжеться глотка. Якщо zолдатня землі захотіла, Ми зробимо все, щоб під нею спочіла! Поверх ми посадим пшеничку, цибульку, А путін проклятий сосе хай бурульку (цюцюрку - я). Нехай їхню рашу сніги замітають, Отару рашистську вовки загризають, Із зброї у них лишаться ломаки, А їхні кістки заслинять собаки.
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22.09.2022 15:01 Відповісти
Це хороша можливість створити нові заповідні території
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22.09.2022 15:40 Відповісти
 
 