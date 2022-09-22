На Харківщині російські війська завдали шкоди довкіллю майже на 80 млрд грн, - Держекоінспекція. ФОТОрепортаж

У результаті огляду деокупованих територій визначені першочергові напрями роботи з фіксування, документування та розрахунку збитків, завданих довкіллю загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

Як зазначається, 21 вересня фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області спільно із військовими Івано-Франківського ДФТГ N4 "Захід" здійснили виїзд на звільнені території Харківської області, а саме Чугуївський та Ізюмський райони, які були під окупацією з початку повномасштабного вторгнення і зазнали найбільших руйнувань.

Під час поїздки були оглянуті об’єкти, що найбільше постраждали від збройної агресії Росії.

"Інформуємо, що наразі державними інспекторами вже здійснено розрахунок шкоди, завданої війною довкіллю Харківщині, на загальну суму понад 78,5 млрд гривень, і відповідно до отриманих цифр, левова частка збитків припадає на земельні ресурси нашої держави, що постраждали через засмічення земель та забруднення ґрунтів", - ідеться в повідомленні.

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Наголошується, що Держекоінспекція продовжує свою роботу, щоб притягнути ворога до відповідальності.





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