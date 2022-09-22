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Почалися консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі

У рамках 77-ї сесії Генасамблеї ООН, яка проходить в Нью-Йорку, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся окремо з керівниками МЗС України та Росії.

Про це він повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гроссі, зустріч із Сергієм Лавровою була "конструктивною та професійною".

Почалися консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі 01
Почалися консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Гроссі обговорили безпеку і захист ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ попередив сторони, що рухатися до розв'язання питання треба дуже швидко з урахуванням серйозності ситуації на атомній станції.

Він також розповів, що активну роль у переговорах відіграє президент Франції Емманюель Макрон.

Почалися консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі 03

Нагадаємо, від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник Енергодар перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 25 серпня вперше в історії станції сталося повне відключення від енергомережі.

Також читайте: Урядовці провідних країн виступили зі спільною заявою щодо безпеки цивільних ядерних об’єктів під час збройних конфліктів

Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії, яка прибула на станцію 1 вересня. Навіть цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Згодом МАГАТЕ представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, яка складається з представників 35 держав-членів ООН, ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Автор: Анна Судак
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оце нічого так припекло у *****.
прям кричить - я хочу домовитись!
тільки про що домовлятись з лузером?
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22.09.2022 14:35 Відповісти
a sho tam konj pedaljny delae ? otrabativae svoju vizu v svobodny mir ?
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22.09.2022 14:37 Відповісти
По-простому - почалися попізд,лочки...
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22.09.2022 14:37 Відповісти
А шо там думати. Гаранти будапештського меморандуму присилають свої віськові контингенти для охорони станції. Кацапи вже свій прислали без консультацій і дуже зачекались звіздюлей.
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22.09.2022 14:43 Відповісти
Магате на ЗАЭС... https://www.tiktok.com/@listen_memes/video/7140928690023648517?is_from_webapp=v1&item_id=7140928690023648517
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22.09.2022 16:33 Відповісти
 
 