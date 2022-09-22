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Зеленський (17450) Кличко (2813) опитування (1405) Залужний (586) Притула Сергій (84) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1021)

Зеленський, Притула, Кличко та Залужний - лідери симпатій українців, - опитування КМІС та НДІ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

кміс

Серед публічних осіб українцям найбільше подобаються президент Володимир Зеленський, Сергій Притула, мер Києва Віталій Кличко та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Національного демократичного інституту в Україні та Київського міжнародного інституту соціології.

Так, респондентам було запропоновано відповісти на питання, чи подобається їм та чи інша особа зі списку.

За результатами опитування, лідером симпатій став президент України Володимир Зеленський з 87%. Далі йде Сергій Притула з 77%.

До мера Києва Віталія Кличка з симпатією ставляться 63% українців. Головнокомандуючому Збройних Сил України Валерію Залужному симпатизують 62% опитаних.

Водночас респондентів також запитали про ставлення до політичних партій.

48% підтримали б партію, яку очолить Сергій Притула, 40% - "Слугу народу", 30% - партію Кличка "Удар", 16% - "Європейську Солідарність".

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконані Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань. Загалом опитали 2510 людей.

Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження.

Профінансували дослідження Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Швеція та Міністерство міжнародних справ Канади.

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Зеленський, Притула, Кличко та Залужний - лідери симпатій українців, - опитування КМІС та НДІ 01

Зеленський, Притула, Кличко та Залужний - лідери симпатій українців, - опитування КМІС та НДІ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+94
Країна приречена.
Тут ще довго нічого хорошого не буде.
І все через ідіотів
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22.09.2022 14:34
+63
Особисто моя думка така.
Британія живе добре , бо вони обирають премьєрами людей як Борис Джонсонсу.
А в нас симпатизують клоунам та шапітошникам
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22.09.2022 14:35
+53
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22.09.2022 14:38
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Якась заказушна Ху*НЯ...
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22.09.2022 18:59 Відповісти
еще раз доказывает, эта страна обречена!
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22.09.2022 19:01 Відповісти
Ой не смішіть мої капці: зеленський, Притула, Кличко, ЗАЛУЖНИЙ! Та хто там мудака безтолковного підтримує. В ліпшому випадку може бути, якщо читати з кінця.
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22.09.2022 19:23 Відповісти
эти так называемые "опросы", сделаны в лучших традициях Гитлера и Геббельса - «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят»
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22.09.2022 21:45 Відповісти
Сделай свой опрос ))) Тут много заграничных компаний их проводили - так вот у Зеленского по ВСЕМ опросам 90 процентов поддержки ))) Путин Хло негодует и его друзья такие как ты то же ))))
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22.09.2022 23:52 Відповісти
Курва. Кому війна, а кому вибори в голові. Вже рейтинги малюють. Дивує, в коментах, що хтось вірить цим опитувальникам. Голобородько мав 73%, а Боневтіку сором'язливо накинули всього 14%. Прикинули 99 % - то занадто, а 87 в самий раз, торшки більше ніж в Бульбофюрера.
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22.09.2022 23:37 Відповісти
Два тижнi тому тут була тема - американське агентство проводило опитування так у Зеленського 93 вiдсотка пiдтримки ...
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22.09.2022 23:54 Відповісти
на форумі так є завжди всяка ініціатива управляючого президентом зразу ж перетворюється на формулу дерьмак в дерьме.
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22.09.2022 23:45 Відповісти
А Зеленський за що? За розмінований Чонгар і ігнорування попередження союзників про напад? Чи за закатування грошей в асфальт? А Кличка за що? За повну імпотентність в захисті Києва?
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23.09.2022 03:47 Відповісти
Нема ні одного серед знайомих, кому би це гнусаве чмо чи боксер з відбитими мізками подобався. А за що любити притулу, який відкосив від фронту?
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23.09.2022 03:51 Відповісти
Повні брехуни. Де Віталій Кім? Поки Україна воює соціологи зраджують.
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26.09.2022 18:07 Відповісти
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