Зеленський, Притула, Кличко та Залужний - лідери симпатій українців, - опитування КМІС та НДІ. ІНФОГРАФІКА

Серед публічних осіб українцям найбільше подобаються президент Володимир Зеленський, Сергій Притула, мер Києва Віталій Кличко та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Національного демократичного інституту в Україні та Київського міжнародного інституту соціології.

Так, респондентам було запропоновано відповісти на питання, чи подобається їм та чи інша особа зі списку.

За результатами опитування, лідером симпатій став президент України Володимир Зеленський з 87%. Далі йде Сергій Притула з 77%.

До мера Києва Віталія Кличка з симпатією ставляться 63% українців. Головнокомандуючому Збройних Сил України Валерію Залужному симпатизують 62% опитаних.

Водночас респондентів також запитали про ставлення до політичних партій.

48% підтримали б партію, яку очолить Сергій Притула, 40% - "Слугу народу", 30% - партію Кличка "Удар", 16% - "Європейську Солідарність".

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконані Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань. Загалом опитали 2510 людей.

Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження.

Профінансували дослідження Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Швеція та Міністерство міжнародних справ Канади.

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