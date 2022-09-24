Прем’єр Ізраїлю Лапід запропонував евакуювати громадян РФ, які мають право на репатріацію
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Ізраїлі припускають вивезення з Росії тих громадян, які мають право на репатріацію та не хочуть воювати в Україні. Наразі проводяться консультації щодо можливого збільшення кількості рейсів з Росії до Ізраїлю.
Як інформуцє Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Hayom.
Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід звернувся до керівництва авіакомпанії El Al із проханням продовжити рейси між двома країнами. Не виключено, що кількість рейсів із Росії до Ізраїлю буде збільшено.
Метою такого рішення є бажання ізраїльської влади вивезти росіян, які мають право на репатріацію до Ізраїлю та бажають уникнути мобілізації на війну в Україні.
Крім того, генеральний директор МЗС Ізраїлю Алон Ушпіз заявив, що за розпорядженням уряду в країні почалася підготовка до прибуття нової хвилі репатріантів.
"Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Яїр Лапід доручив нам приймати нових іммігрантів з Росії. Це вимагає оцінки на багатьох рівнях, від перельоту до в'їзних віз та прийому в країні. Ми працюємо у тісній співпраці з іншими міністерствами, нашим посольством у Росії та, звичайно ж, із компанією El-Al", - сказав Ушпіз.
Як повідомлялося, у Кремлі пропонують розширити список військовозобов'язаних. Бажають долучити до нього мігрантів із громадянством Росії.
Нагадаємо, голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.
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а руZZкую родину любіть кто будет ?
кацапи, что ли ?
Накладные пейсы скоро станут дефицитом.
так не пойдет !
ви патрируетесь, Свидетелям Иеговы сам Бог в армию не разрешает ходить, а кто роZZию-мать будет защищать ?
Про одного точно знаю, був такий, називався - "Дідусь Панас".
Правда, виявилося, що він якось більше не Панас, а Пінхас, але це не має значення.
Добрий вечір вам малята, любі хлопчики й дівчатка.
Але я не україномовний, я просто знаю українську мову.
Те саме і Зеленський.
Я про інше. Назвіть мені українського громадянина єврейської національності, для якого українська - розмовна мова у побуті. Як для згаданого мною Дідуся Панаса (Пінхаса Векслера), який розмовляв лише українською навіть якщо до нього зверталися російською, і російської мови просто не знав(за що й був битий не раз)
Федерація єврейських громад України (ФЄГУ).
Може вони і ведуть такий облік.
Просто паразитують на національному питанні.
Щодо україномовних євреїв, то на одному мовному форумі я зустрів начебто просту, але дуже глибоку думку - головною ознакою того, що українська стане в Україні переважною мовою буде те, що українською заговорять українські євреї. Можете в це вірити, можете не вірити, справа ваша
Я не говорю про знання мови, нехай навіть і блискуче. Я говорю про вживання мови у розмовно-побутовому плані, як рідної.
А Портніков у цьому аспекті просто двомовний автор.
Є хороший тест на цю тему - яке слово людина вимовляє, вдаривши молотком по пальцю. Якщо "*****", то це все ж таки російськомовний, без різниці на його етнічне походження. А якщо "кур**", то для України та української мови він ще не втрачений.
вітаю, дорогесенькі
потім не дивуйтеся на ізраїльських фашистів/рашистів
Потім відміняли, але осад залишається.
депресию, и водку под сало
якщо рашиська хромосома прилипла, то її важко виколупати навіть з єврея
tak vi tak skora stranu rashistam poterjaete ibo oni evreji tolko kogda vygodno i ce nedolga.