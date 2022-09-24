Прем’єр Ізраїлю Лапід запропонував евакуювати громадян РФ, які мають право на репатріацію

В Ізраїлі припускають вивезення з Росії тих громадян, які мають право на репатріацію та не хочуть воювати в Україні. Наразі проводяться консультації щодо можливого збільшення кількості рейсів з Росії до Ізраїлю.

Як інформуцє Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Hayom.

Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід звернувся до керівництва авіакомпанії El Al із проханням продовжити рейси між двома країнами. Не виключено, що кількість рейсів із Росії до Ізраїлю буде збільшено.

Метою такого рішення є бажання ізраїльської влади вивезти росіян, які мають право на репатріацію до Ізраїлю та бажають уникнути мобілізації на війну в Україні.

Крім того, генеральний директор МЗС Ізраїлю Алон Ушпіз заявив, що за розпорядженням уряду в країні почалася підготовка до прибуття нової хвилі репатріантів.

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"Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Яїр Лапід доручив нам приймати нових іммігрантів з Росії. Це вимагає оцінки на багатьох рівнях, від перельоту до в'їзних віз та прийому в країні. Ми працюємо у тісній співпраці з іншими міністерствами, нашим посольством у Росії та, звичайно ж, із компанією El-Al", - сказав Ушпіз.

Як повідомлялося, у Кремлі пропонують розширити список військовозобов'язаних. Бажають долучити до нього мігрантів із громадянством Росії.

Нагадаємо, голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.