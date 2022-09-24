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Прем’єр Ізраїлю Лапід запропонував евакуювати громадян РФ, які мають право на репатріацію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мобілізація

В Ізраїлі припускають вивезення з Росії тих громадян, які мають право на репатріацію та не хочуть воювати в Україні. Наразі проводяться консультації щодо можливого збільшення кількості рейсів з Росії до Ізраїлю.

Як інформуцє Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Hayom.

Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід звернувся до керівництва авіакомпанії El Al із проханням продовжити рейси між двома країнами. Не виключено, що кількість рейсів із Росії до Ізраїлю буде збільшено.

Метою такого рішення є бажання ізраїльської влади вивезти росіян, які мають право на репатріацію до Ізраїлю та бажають уникнути мобілізації на війну в Україні.

Крім того, генеральний директор МЗС Ізраїлю Алон Ушпіз заявив, що за розпорядженням уряду в країні почалася підготовка до прибуття нової хвилі репатріантів.

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"Прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Яїр Лапід доручив нам приймати нових іммігрантів з Росії. Це вимагає оцінки на багатьох рівнях, від перельоту до в'їзних віз та прийому в країні. Ми працюємо у тісній співпраці з іншими міністерствами, нашим посольством у Росії та, звичайно ж, із компанією El-Al", - сказав Ушпіз.

Як повідомлялося, у Кремлі пропонують розширити список військовозобов'язаних. Бажають долучити до нього мігрантів із громадянством Росії.

Нагадаємо, голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
А для українських жінок і дітей обмежено давали притулок і з геноцидом (Голодомором) в них не визначено . Зате пруться кожен рік в Умань і візи їм дають
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22.09.2022 15:17
+12
Приедут и будут про нацистов в Украине рассказывать! Кедми с сыном Шапиро-Соловьева в первых рядах.
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22.09.2022 15:23
+9
що, Соловьйова-Шапіро воювати з укронациками забирають ?

а руZZкую родину любіть кто будет ?
кацапи, что ли ?
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22.09.2022 15:17
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ot debili fashistov hotjat prigretj
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22.09.2022 15:15 Відповісти
А краще, щоб оті фашики в Україні воювали?
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22.09.2022 15:18 Відповісти
krashe bi eti sciklivie ******* naveli porjadok u sebe na bolotah🤬
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22.09.2022 15:20 Відповісти
От чому ж Гітлер люто ненавидів їх ,
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22.09.2022 15:19 Відповісти
За шовінізм їх ненавиділи - за боговибраність.
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22.09.2022 15:42 Відповісти
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22.09.2022 15:33 Відповісти
що, Соловьйова-Шапіро воювати з укронациками забирають ?

а руZZкую родину любіть кто будет ?
кацапи, что ли ?
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22.09.2022 15:17 Відповісти
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22.09.2022 15:31 Відповісти
А для українських жінок і дітей обмежено давали притулок і з геноцидом (Голодомором) в них не визначено . Зате пруться кожен рік в Умань і візи їм дають
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22.09.2022 15:17 Відповісти
Шекелів закортіло? Ви ще про це пошкодуєте, на майбутніх виборах.
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22.09.2022 15:18 Відповісти
Цікаво, русня кинеться масово робити обрізання і шукати єврейське коріння у своїх мамусь?
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22.09.2022 15:19 Відповісти
В кои то веки на издревле антисемитской рашке станет почётно быть евреем.
Накладные пейсы скоро станут дефицитом.
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22.09.2022 15:35 Відповісти
В хід підуть чорні маркери
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22.09.2022 15:36 Відповісти
Бакенбарды себе рисовать?Это не кошерно.
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22.09.2022 15:37 Відповісти
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22.09.2022 15:39 Відповісти
🤣
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22.09.2022 15:43 Відповісти
...в СРСР жартували, що "еврей - это не национальность, а средство передвижения"(с)
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22.09.2022 15:39 Відповісти
Це ще раз доказує, що Гегель був правий,сказавши що історія штука циклічна і повторюється двічі:спершу як трагедія,потім як фарс.
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22.09.2022 15:48 Відповісти
Преференції за національною ознакою...
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22.09.2022 15:19 Відповісти
е, нет, ромалы кашерные !
так не пойдет !

ви патрируетесь, Свидетелям Иеговы сам Бог в армию не разрешает ходить, а кто роZZию-мать будет защищать ?
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22.09.2022 15:21 Відповісти
в рашке хорошо !
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22.09.2022 15:42 Відповісти
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22.09.2022 15:44 Відповісти
Приедут и будут про нацистов в Украине рассказывать! Кедми с сыном Шапиро-Соловьева в первых рядах.
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22.09.2022 15:23 Відповісти
армян тоже заберете, симонянов, шахназаровых и проч. ?
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22.09.2022 15:23 Відповісти
Хорошо бы, чтобы пополись среди прочих и такие, которые начнут водичку мутить там) А просто так..
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22.09.2022 15:25 Відповісти
встрєчайте мішкіних-чєпишкіних і готуйтесь почути "Ізраіль наш, расєйській"
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22.09.2022 15:25 Відповісти
Сігал,Депард'є,Рой Джонс.
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22.09.2022 15:26 Відповісти
Ну наберете ви собі ватних євреїв, як кожух вошів… А далі?
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22.09.2022 15:26 Відповісти
А україномовних громадян рф єврейської національності теж?
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22.09.2022 15:27 Відповісти
А вони існують у природі - "україномовні громадяни єврейської національності"?
Про одного точно знаю, був такий, називався - "Дідусь Панас".
Правда, виявилося, що він якось більше не Панас, а Пінхас, але це не має значення.
Добрий вечір вам малята, любі хлопчики й дівчатка.
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22.09.2022 15:34 Відповісти
Це так. Коли єврея називають русскім - то він нічого не каже, а коли кацапом, то каже, що він не кацап, а єврей.
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22.09.2022 15:41 Відповісти
Украї́нські євре́ї, євреї в Україні (івр. יהודים אוקראינים‎, їд. אוקראַינישע ייִדן‎) - єврейська діаспора на теренах Старої, Київської Русі й України. Представники різних субетносів єврейського народу (ашкеназі, сефарди, кримчаки), які віками проживали на цих теренах. Більшість - нащадки ашкеназі себто нащадки переселенців з Заходу, з Центрально-Східної Європи часів Литви і Речі Посполитої. Відомі на півдні ******** України, зокрема на території Криму з IV століття до н. е. Традиційно сповідують юдаїзм. Від часів середньовіччя складали суттєву частину західноруського, білоруського і українського міщанства. Мешкали у єврейських містечках, зберігаючи свою конфесійно-національну окремішність. Займалися переважно торгівлею, фінансами, ремісництвом, урядовим адмініструванням. Через релігійні й соціальні, мовні і світоглядні розбіжності мали складні стосунки з більшістю населення, яке було в основному східними християнами і яке стало основою для ********* українства, в більшості своїй мужиками (русинами, посполитими, крестьянами, селянами) і степовиками «руської віри» (козаками). Внаслідок різкої, революційної зміни влади постраждали під час Хмельниччини (1648-1657), Гайдамаччини, Голокосту (1939-1945). Були творцями хасидизму та унікальної літературної традиції, написаної мовою їдиш. До ХІХ ст. переважно говорили на їдиш, польською та українською. За російсько-радянської доби, внаслідок русифікації, перейшли на російську мову, частково асимілювалися з місцевим населенням, відійшли від юдаїзму. Частина українських євреїв мігрували до США, країн Західної Європи та Ізраїлю через антисемітизм в Російській імперії та СРСР.
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22.09.2022 16:27 Відповісти
"україномовний громадяни єврейської національності" - Зеленський
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22.09.2022 16:28 Відповісти
Я теж можу розмовляти українською (хоча 30 років цього не робив, та й зараз не розмовляю, а лише пишу).
Але я не україномовний, я просто знаю українську мову.
Те саме і Зеленський.
Я про інше. Назвіть мені українського громадянина єврейської національності, для якого українська - розмовна мова у побуті. Як для згаданого мною Дідуся Панаса (Пінхаса Векслера), який розмовляв лише українською навіть якщо до нього зверталися російською, і російської мови просто не знав(за що й був битий не раз)
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22.09.2022 16:36 Відповісти
Для того, щоб назвати українського громадянина єврейської національності, для якого українська - розмовна мова у побуті, потрібно Вам звернутись з запитом до ВААД УкраїниВсеукраїнський єврейський конгрес, Єврейська конфедерація України, Об'єднана єврейська община України,

Федерація єврейських громад України (ФЄГУ).
Може вони і ведуть такий облік.
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22.09.2022 16:53 Відповісти
Ці організації мене не цікавлять від слова зовсім.
Просто паразитують на національному питанні.
Щодо україномовних євреїв, то на одному мовному форумі я зустрів начебто просту, але дуже глибоку думку - головною ознакою того, що українська стане в Україні переважною мовою буде те, що українською заговорять українські євреї. Можете в це вірити, можете не вірити, справа ваша
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22.09.2022 17:09 Відповісти
В нашому місті якраз таке відбулось. І в вишиванках ходять
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22.09.2022 17:18 Відповісти
Віталій Едуардович Портников!
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22.09.2022 21:21 Відповісти
Ви робите ту саму помилку.
Я не говорю про знання мови, нехай навіть і блискуче. Я говорю про вживання мови у розмовно-побутовому плані, як рідної.
А Портніков у цьому аспекті просто двомовний автор.
Є хороший тест на цю тему - яке слово людина вимовляє, вдаривши молотком по пальцю. Якщо "*****", то це все ж таки російськомовний, без різниці на його етнічне походження. А якщо "кур**", то для України та української мови він ще не втрачений.
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22.09.2022 21:43 Відповісти
Евакуюють до ізраєльської армії на війну з арабами...)))
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22.09.2022 15:35 Відповісти
але українським біженцям безвіз скасували.
вітаю, дорогесенькі
потім не дивуйтеся на ізраїльських фашистів/рашистів
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22.09.2022 15:36 Відповісти
Зразу згадалося обмеження в 5 000 осіб для біженців з України, введене Ізраїлем на початку війни, і відміну безвізу.
Потім відміняли, але осад залишається.
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22.09.2022 15:38 Відповісти
Тепер всім зрозуміло чому вони заблокували передачу Україні зброї виготовленої ізраїльськими компаніями та продану в треті країни?
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22.09.2022 15:40 Відповісти
Фантастична перспектива - у Ізраїлі загальна військова повинність. Це як з вогню та й в полум'я. Але як то кажуть: щасливої дороги.
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22.09.2022 15:46 Відповісти
Розумна нація, від палестинських саморобних ракет, у тих хто втигне втекти до Ізраєлю, є дуже гарний шанс залишитись вживих. У тих хто поїде в Україну таких шансів немає.
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22.09.2022 15:48 Відповісти
Израиль создавался как убежище для всех евреев - в этом смысл его существования. И смею вас заверить, что приехавшим из России здесь будет не до Украины. Запасы ненависти, которыми их накачала московская пропаганда, будут быстро перенаправлены на другие цели. А потом - при отсутствии подкачки - ненависть сменится на апатию.
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22.09.2022 16:01 Відповісти
Ізраілю потрібно дивитись за ними "в оба глаза"
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22.09.2022 16:22 Відповісти
при отсутствии подкачки - ненависть сменится на апатию, а потом на

депресию, и водку под сало

якщо рашиська хромосома прилипла, то її важко виколупати навіть з єврея

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22.09.2022 18:16 Відповісти
убежище для всех евреев - в этом смысл его существования....

tak vi tak skora stranu rashistam poterjaete ibo oni evreji tolko kogda vygodno i ce nedolga.
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22.09.2022 18:22 Відповісти
Не нужно очень волноваться за Израиль. Арабская ненависть - залог сплочения и единства народа Израиля. Поскольку альтернатива понятна всем. А для самых отпетых евреев-рашистов всегда открыта Канада.
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23.09.2022 16:09 Відповісти
Хитрий "фінт ушамі" - всі репатріанти в Ізраїлі негайно стають військовозобовязаними і мають служити в Цахалі.
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28.09.2022 18:12 Відповісти
 
 