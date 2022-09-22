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Новини За кордоном
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Латвія (857) іспити (99) російська мова (283) посвідчення водія (106)

З 1 жовтня у Латвії заборонять складати іспит на водійські права російською мовою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

посвідчення,латвія

З 1 жовтня всі іспити з водіння для підданих Латвії (громадян та негромадян) проходитимуть лише державною мовою або англійською.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

21 вересня політик "Національного об'єднання" Імантс Параднієкс написав у себе в Twitter, що правління CSDD прийняло історичне рішення — з 1 жовтня всі іспити з водіння для підданих Латвії (громадян та негромадян) проходитимуть лише державною мовою, і подякував за чуйність та оперативність голові правління CSDD Андрісу Лукстіньшу.

У відділі кваліфікації CSDD порталу Delfi підтвердили, що з 1 жовтня іспит з водіння дійсно не можна буде скласти російською — тільки державною мовою Латвії чи англійською.

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Щоб здавати англійською, потрібно буде заздалегідь попередити CSDD, оскільки треба буде підібрати інструктора, який володіє англійською мовою.

У CSDD також пояснили, що російська мова — не державна мова, і співробітники CSDD ніколи не були зобов'язані використовувати її під час іспиту — CSDD просто йшла назустріч. Наразі, з огляду на події у світі, було ухвалено таке рішення.
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Топ коментарі
+16
Нам би такі закони . У них два паспорта , на латвійський їм потрібно вивчити історію та мову ) . Якщо наймають то і на вибори не пускають
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22.09.2022 15:21
+13
молодці,
кацапи знову почнуть вити що їх знову ущємляють

примушують вчити мову країни де вони постійно живуть
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22.09.2022 15:26
+7
Не почнуть. Засунуть свої русскіі язикі у свої русскіі ж.опи і будуть здавати латвійською.
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22.09.2022 15:35
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Нам би такі закони . У них два паспорта , на латвійський їм потрібно вивчити історію та мову ) . Якщо наймають то і на вибори не пускають
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22.09.2022 15:21 Відповісти
"Русафобия"!!! Це ще вони про "сегрегацію" верещать не почали! Мабуть, "не додумалися"!
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22.09.2022 15:24 Відповісти
молодці,
кацапи знову почнуть вити що їх знову ущємляють

примушують вчити мову країни де вони постійно живуть
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22.09.2022 15:26 Відповісти
Не почнуть. Засунуть свої русскіі язикі у свої русскіі ж.опи і будуть здавати латвійською.
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22.09.2022 15:35 Відповісти
o ce bude smishno koli nekotori debili v svoi 18 let nesmogut poluchitj prava - tomu sho nerozumijut instruktora a u nas takie e(blagodarja raditeljam-sovkam) pravda ih malo
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22.09.2022 15:28 Відповісти
А якщо старшим алкашам перездача на права потрібна буде )
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22.09.2022 15:34 Відповісти
tam toljko velosiped togda
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22.09.2022 15:36 Відповісти
Такси, самокат, пешком. ну или классическое
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22.09.2022 15:44 Відповісти
Надо еще не признавать водительские права выданные в Мордоре... Пусть кацапуры на лисапетах ездят
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22.09.2022 15:42 Відповісти
Дивина та й годі... Ось наприклад в Нідерландах нема такої опції, як здавати на права російською. То чому вона повинна бути в Латвії, чи там в Україні...
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22.09.2022 15:45 Відповісти
Як це? Очевидно, тому що в Латвії живе двісті кацапів! прєкратітє агалтєлую русафобію!
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22.09.2022 16:03 Відповісти
Україна буде останньою країною де заборонять російську. Гени, меньшовартість, я всю жізнь гаваріл па рускі і я патріот - замість того щоб горіти від стиду таке казати
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22.09.2022 16:00 Відповісти
Схоже на те. На жаль.
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22.09.2022 22:32 Відповісти
 
 