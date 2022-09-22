Окупанти планували залучити дітей до голосування на псевдореферендумі в "ДНР", - СБУ
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Служба безпеки перехопила документи терористичної організації "ДНР", які регламентують залучення неповнолітніх громадян до участі у фейковому референдумі РФ на тимчасово окупованій території Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Служба безпеки України.
Як зазначається, загарбники сподіваються розширити "електоральну базу" для підтримки приєднання до РФ частини сходу України і задіяти у псевдоголосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років.
Щоб посилити контроль за "явкою", неповнолітніх мають супроводжувати до "виборчих дільниць" їхні батьки, опікуни або представники так званих "дитячих будинків".
А для "накрутки показників" планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але виїхали до РФ.
У відомстві зауважують, що відповідні зміни до "виборчого процесу" доручили внести так званій "центральной избирательной комиссии ДНР".
СБУ ідентифікувала всіх організаторів, встановила їх місцезнаходження та задокументувала злочини.
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