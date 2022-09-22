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Кожна друга молода людина волонтерить, а кожна третя донатить на ЗСУ, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

волонтер

Від початку повномасштабної війни Росії проти України кожна друга молода людина в Україні почала волонтерити, а кожна третя - донатити чи допомагати на інформаційному фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати дослідження, "Молодіжне волонтерство в Україні", проведеного в межах програми USAID "Мріємо та діємо".

За даними дослідження, волонтерство в Україні стало більш масовим, вмотимованим та організованим. Водночас спостерігається спад волонтерської активності в останні місяці.

Якщо до повномасштабної війни волонтери найчастіше опікувалися збором коштів та придбанням обладнання, медикаментів для військових; будівництвом приміщень для внутрішньо перемішених осіб, людей похилого віку, малозабезпечених сімей; допомогою притулкам для тварин. А під час війни почали закупляти техніку для військових, займатися гуманітарною допомогою та плести маскувальні сітки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенка разом з волонтерами за пів року спрямував на допомогу ЗСУ 46 млн доларів

Для волонтерів - альтруїзм, патріотизм, бажання бути корисним сприймається як сфера можливостей для самореалізації та розвитку. Для не-волонтерів домінує прагматичний підхід. Волонтерство не є життєвим пріоритетом і практикується, якщо це не надто обтяжливо і не забирає багато їхнього ресурсу, який воліють використовувати для власних цілей (догляд за сім’єю, здобуття освіти, розвиток кар’єри та відпочинок).

Дослідження проведено Українським центром вивчення громадської думки "СОЦІОІНФОРМ" у рамках програми "Мріємо та діємо". Дослідження охопило волонтерів та молодих людей, що не залученні до волонтерства, із тилових (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська) та прифронтових (Запорізька, Київська, Одеська та Харківська) областей України. Це дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% українців готові особисто стати до лав тероборони, - дослідження Українського інституту майбутнього

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
ну зате в Києві епіцентри забиті, всі щось будують, ремонти роблять
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22.09.2022 16:37
+3
Я тоже волонтерю - хожу на работу, денег не платят уже полгода.
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22.09.2022 16:16
+1
не пи*зділа б твоя рожа, не була б на *уй похожа.
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22.09.2022 17:41
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Кожна третя донатить? Жлоби смердючі, знову думаєте, що війна десь там далеко?
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22.09.2022 15:55 Відповісти
Так нема ж прибутку. В мене були ресурси донатити до кінця весни, все літо вже було по нулям (буквально, 0 гривень) і ось тільки в вересні стало трохи краще і в мене з'явились можливості знову донатити. Мені 33, уявляю ситуацію у 23-річних.
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22.09.2022 16:07 Відповісти
ну зате в Києві епіцентри забиті, всі щось будують, ремонти роблять
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22.09.2022 16:37 Відповісти
знову думаємо шо ці гроші розпизжують хитрожопі "фонди" типу Прітули з його "спутніком"
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22.09.2022 17:06 Відповісти
не пи*зділа б твоя рожа, не була б на *уй похожа.
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22.09.2022 17:41 Відповісти
поки шо на *уй похожа тіки рожа Прітули. ти з його банди? теж притулєний?
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22.09.2022 18:34 Відповісти
А те шо "кожна друга волонтерить" (50%), тобто харчується з тих донатів що надсилають 30% - тебе не схвилювало? Вони не жлоби смердючі, нє?
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22.09.2022 18:42 Відповісти
ти, гамна кусок, 100% ні копійна на армію не передав, тобі ввижаються навколо одні шахраї, бо ти сам шахрай, крадій і жлоб.
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22.09.2022 20:41 Відповісти
Кто то волантерит а кто то тырит. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/09/22/691750/
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22.09.2022 15:57 Відповісти
Я тоже волонтерю - хожу на работу, денег не платят уже полгода.
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22.09.2022 16:16 Відповісти
а потім те, шо кожна третя молода людина донатить на ВСУ, Прітула висаджує у космос на спутнік-нєвідімку
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22.09.2022 17:04 Відповісти
Волонтерить чи оформлена як волонтер щоб виїхати за кордон?
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22.09.2022 17:30 Відповісти
ящко волонтерство не є видом підприємницької діяльності, то тоді це один з видів шахрайства, іншого не дано
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22.09.2022 18:09 Відповісти
 
 