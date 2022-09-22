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Чим більше полонених окупантів, тим більше шансів, що всі українські захисники повернуться додому, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Україна пам’ятає про всіх полонених захисників та має зробити все, аби врятувати кожного.

Про це у Facebook заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Для цього важливо вірити у краще і довіряти один одному. Довіряти військово-політичному керівництву країни. Довіряти та тримати лад. Чим більше полонених окупантів, тим більше шансів, що всі наші хлопці і дівчата повернуться додому. Ми на стороні світла, і сила й правда за нами. І це світло переможе темряву!", - наголосив очільник Міноборони.

Міністр заявив, що з 215 героїв - 188 захисників Азовсталі, серед яких 108 "азовців", нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ. Наразі п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у безпечних умовах у Туреччині. Також з полону визволено 10 іноземців: додому повертаються п’ятеро громадян Британії, двоє – США, а також громадяни Марокко, Хорватії та Швеції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У межах обміну з полону визволено наймолодшого захисника "Азовсталі" - 19-річного парамедика Назарія Гринцевича. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
...дєдуля, це тобі твій вєрховний гавнокомандувач таке сказав? "Довіряти військово-політичному керівництву країни."(с) - військовому - так, політичному - хєр!
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22.09.2022 16:02
+4
це одна з схем женевської конвенції обміну військовополонених . по другому цих командирів рашка не видала б. Дякувати Богу за те що вони живі та в безпеці
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22.09.2022 16:22
+2
Скажу тільки за себе. Коли заходиш у селище, і бачиш, що там скоєно, падлюки не здаються в полон. Бо герої.
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22.09.2022 17:10
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...дєдуля, це тобі твій вєрховний гавнокомандувач таке сказав? "Довіряти військово-політичному керівництву країни."(с) - військовому - так, політичному - хєр!
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22.09.2022 16:02 Відповісти
хаха. Класно приторолив його. Так що військове керівництво на місці. а політичного неає, бо зайняте передпродажною підготовкою держави
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22.09.2022 16:05 Відповісти
Зразок маніпуляції.
"Наразі п'ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у безпечних умовах у Туреччині. "
Дома, в Україні, їм щось загрожує?
Домовленостями передбачено, що п'ять командирів полку "Азов" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.
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22.09.2022 16:09 Відповісти
це одна з схем женевської конвенції обміну військовополонених . по другому цих командирів рашка не видала б. Дякувати Богу за те що вони живі та в безпеці
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22.09.2022 16:22 Відповісти
Так кацапи ніяких домовленостей не дотримуються . Чому ми їх маємо дотримуватися???
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22.09.2022 19:28 Відповісти
Полк Азов знає кому дякувати.

‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.

Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!

Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!

Слава Україні!

‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.
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22.09.2022 16:18 Відповісти
Скажу тільки за себе. Коли заходиш у селище, і бачиш, що там скоєно, падлюки не здаються в полон. Бо герої.
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22.09.2022 17:10 Відповісти
Главное отлавливать побольше офицеров и росгвардейцев а с мобиков толку ноль.
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22.09.2022 17:20 Відповісти
Це чому? Ви дуже вузько дивитись на ці речі.Мобіків можно використовувати на розмінуваннях звільнених територій.
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22.09.2022 18:28 Відповісти
Ти диви,який цей юдейчик розумний...Спочатку залишив наших в оточенні в Маріуполі,пристроїв їх у полон,а тепер розробив цілу теорію,як їх визволяти....
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22.09.2022 17:35 Відповісти
Не выпустите мудил из Херсона!
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22.09.2022 19:16 Відповісти
 
 