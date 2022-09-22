Чим більше полонених окупантів, тим більше шансів, що всі українські захисники повернуться додому, - Резніков
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Україна пам’ятає про всіх полонених захисників та має зробити все, аби врятувати кожного.
Про це у Facebook заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Для цього важливо вірити у краще і довіряти один одному. Довіряти військово-політичному керівництву країни. Довіряти та тримати лад. Чим більше полонених окупантів, тим більше шансів, що всі наші хлопці і дівчата повернуться додому. Ми на стороні світла, і сила й правда за нами. І це світло переможе темряву!", - наголосив очільник Міноборони.
Міністр заявив, що з 215 героїв - 188 захисників Азовсталі, серед яких 108 "азовців", нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ. Наразі п’ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у безпечних умовах у Туреччині. Також з полону визволено 10 іноземців: додому повертаються п’ятеро громадян Британії, двоє – США, а також громадяни Марокко, Хорватії та Швеції.
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"Наразі п'ятеро звільнених командирів "Азова" перебуватимуть у безпечних умовах у Туреччині. "
Дома, в Україні, їм щось загрожує?
Домовленостями передбачено, що п'ять командирів полку "Азов" перебуватимуть у Туреччині до кінця війни.
‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.
Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!
Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!
Слава Україні!
‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.