Гітлер у відчаї забирав з вулиць і одягав в однострій хлопчиків і старих, Путін у такому самому стані, - генерал США Ходжес в ефірі німецького телеканалу

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес порівняв оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації в Росії зі створенням Адольфом Гітлером в останні місяці перед його поразкою у Другій світовій війні фольксштурму.

Про це він сказав в ефірі німецького телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

З допомогою фольксштурму - загонів народного ополчення, куди примусово збирали чоловіків, а потім і жінок, які ще не пішли на фронт - нацистський режим намагався запобігти своїй поразці, крім того, вони були частиною зусиль нацистської пропаганди.

Ходжес нагадав, що Гітлер "забирав з вулиць хлопчиків і людей похилого віку і одягав їх в уніформи, тому що перебував у такому відчайдушному становищі". Путін також "перебуває у відчаї і намагається знайти якийсь спосіб переламати ситуацію", упевнений американський генерал у відставці. Він назвав рішення "стратегічною помилкою".

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Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

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