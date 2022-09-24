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війна (56511) Гітлер (62) Путін (21440) мобілізація (1458) Ходжес (139)

Гітлер у відчаї забирав з вулиць і одягав в однострій хлопчиків і старих, Путін у такому самому стані, - генерал США Ходжес в ефірі німецького телеканалу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін,сталін,гітлер

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес порівняв оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації в Росії зі створенням Адольфом Гітлером в останні місяці перед його поразкою у Другій світовій війні фольксштурму.

Про це він сказав в ефірі німецького телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

З допомогою фольксштурму - загонів народного ополчення, куди примусово збирали чоловіків, а потім і жінок, які ще не пішли на фронт - нацистський режим намагався запобігти своїй поразці, крім того, вони були частиною зусиль нацистської пропаганди.

Ходжес нагадав, що Гітлер "забирав з вулиць хлопчиків і людей похилого віку і одягав їх в уніформи, тому що перебував у такому відчайдушному становищі". Путін також "перебуває у відчаї і намагається знайти якийсь спосіб переламати ситуацію", упевнений американський генерал у відставці. Він назвав рішення "стратегічною помилкою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурятських вчителів змусили вночі писати та розвозити повістки громадянам, які підлягають мобілізації, - The Insider

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

Також читайте: Мобілізація в РФ не вплине на хід війни у найближчі місяці, - ISW

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
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22.09.2022 16:05
+19
Гитлер был мразью,но тупым его не назовешь, плюс немецкие танки,авиация,флот были на таком технологическом уровне на то время что совку даже и не снилось, а пуйло это убогий кретин в армии которого если и есть какие то современные еденицы техники то от силы этого 5%, все остальное это консервы 60х, 70х годов,плюс коррупция бешеная
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22.09.2022 16:13
+18
Рашистські воєнкори волають❗️Мовляв, українці прорвали фронт та обходять район Лимана.
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22.09.2022 16:04
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гітлер і путлер-різні фігури один ідейний фашист другий-просто дерьмо
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22.09.2022 16:03 Відповісти
Ну ***** же!
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22.09.2022 16:08 Відповісти
drugij - sciklivy fashist(c)
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22.09.2022 16:12 Відповісти
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22.09.2022 16:38 Відповісти
Тільки не фашист, а націонал-соціаліст.
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22.09.2022 16:50 Відповісти
А Гитлера так пугонули(не применять хим.оружие),что погибая,так и не решился. применить.Интересно,а этот фрукт,как реагирует на предупреждение об ЯО?
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22.09.2022 18:19 Відповісти
Вся эта могилизационная камарилья, конечно, суть отмороженные убийцы - это факт. Однако далеко не факт, что они САМОубийцы. Тем более не было замечено, чтобы они с аппетитом ели мыло.
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22.09.2022 20:08 Відповісти
Вокруг Адика был уже полный саботаж в последние месяцы! Всем хотелось отпетлять, какое там хим.оружие
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22.09.2022 20:10 Відповісти
Рашистські воєнкори волають❗️Мовляв, українці прорвали фронт та обходять район Лимана.
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22.09.2022 16:04 Відповісти
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22.09.2022 16:10 Відповісти
типу не за правилами???
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22.09.2022 16:17 Відповісти
Противник отошел ,бой продолжаетс)) то відійшов чи продовжаеться наступ?
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22.09.2022 16:41 Відповісти
чекаємо нову серію про "пєрєгруппіровку"
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22.09.2022 17:12 Відповісти
Долгарьової теж увійшли до тилу.
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22.09.2022 17:15 Відповісти
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22.09.2022 16:05 Відповісти
наше хоча б дороги будує під час війни
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22.09.2022 16:18 Відповісти
У Другу світову сталін гітлера трупами закидав. Нічого ж не змінилось, орда по-іншому й не знає і не воює... все знищити, сплюндрувати і закидати трупами...
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22.09.2022 16:07 Відповісти
Половецкие бабы как враги российских оккупантов

"Украинская и мировая общественность снова в шоке от варварского поведения российских оккупационных войск в Украине. Сейчас стало известно, что эти неандертальцы рядом с недавно освобожденным городом Изюм, где только в одном месте похоронены 450 украинцев, погибших насильственной смертью, разрушили исторически известные памятники Половецких баб. Это величественные каменные монументы, которые построили Половцы как кочевой народ, прибывший из азиатских степей на территорию нынешней восточной и южной Украины в 11 в., став соседом Киевского государства Русь".
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22.09.2022 17:17 Відповісти
Гитлер фольксштурм в форму не одевал даже.

И есть ещё одна деталь: фольксштурм появился, когда уже союзники шагали по Германии.
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22.09.2022 16:08 Відповісти
восені 1944, але туди ще фройляйн з 18 пхали..чоловіків з 16, гітлерюгент ще був з 14 - зенітні війська тільки..

скоро путлерюгент підуть воювати..
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22.09.2022 16:24 Відповісти
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22.09.2022 16:09 Відповісти
Гитлер был мразью,но тупым его не назовешь, плюс немецкие танки,авиация,флот были на таком технологическом уровне на то время что совку даже и не снилось, а пуйло это убогий кретин в армии которого если и есть какие то современные еденицы техники то от силы этого 5%, все остальное это консервы 60х, 70х годов,плюс коррупция бешеная
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22.09.2022 16:13 Відповісти
Олег Пономарь: "Сегодня большой и важный день. Сегодня в немецком Бундестаге (парламент ФРГ) пройдет голосование по вопросу предоставления (-не) немецких танков Украине. Шольц хочет переложить\разделить ответственность с депутатами. Посмотрим. Сегодня проявится каждый депутат, каждая партия. Огромный маркер. И это крайне важно для всей Европы".
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22.09.2022 16:24 Відповісти
Гітлер не забирав на фронт українських юнаків, а повернулися москалі то погнали на німецькі кулемети українців навіть не перевдягнувши у військові однострої. Пів цеглини в руку і вперед на кулемети (щоб менше було кого в сибір вивозити). Тому не порівнюйте непорівнюване. (не захищаючи Гітлера)
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22.09.2022 16:45 Відповісти
3 отличия Гитлера и Уйла.
Гитлер не был трусом, не воровал и носил усы.
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22.09.2022 16:51 Відповісти
И воевал на фронте, Первой, мировой войны, и получил Железный крест.
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22.09.2022 17:30 Відповісти
Нашел еще 4е: у Гитлера не было ЯО!
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22.09.2022 20:12 Відповісти
И 5е отличие: Гитлер интересовался женщинами, а не детьми.
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22.09.2022 20:14 Відповісти
Адік був пєдіком. Він хлопцями цікавився.
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22.09.2022 20:20 Відповісти
Дивизия СС "Гитлерюгенд" состоящая в основном из 16 летних немцев, командир у них был, Бригадефюрер СС, Курт "Панцер" Майер, выходец из самой элитной дивизии СС, Лейбштандарт, очень успешно сдерживали наступление союзников, они очень удивились, когда узнавали ткто им противостоит, ничего подобного, у орков сейчас нет и близко.
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22.09.2022 17:12 Відповісти
А завтра ***** скажет, что уже провёл электронный референдум о присоединении Аляски и теперь будет защищать эти территории ядерной бомбой?
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22.09.2022 17:23 Відповісти
М-да... Знищити декілька ідіотів і все можна припинити... Ні. Треба ще смертей
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22.09.2022 17:28 Відповісти
Гитлер стрелял в голову своей овчарке и заворачивался в ковёр.
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22.09.2022 17:38 Відповісти
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22.09.2022 17:45 Відповісти
 
 