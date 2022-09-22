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Пєсков (1443) Росія (47217) мобілізація (1458)

Засекречений пункт указу про мобілізацію в Росії дозволяє призвати 1 млн росіян, - російські ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,мобілізація

Засекречений сьомий пункт указу очільника Кремля містить інформацію про обсяг мобілізації у РФ.

Про це повідомляє російське видання "Нова газета. Європа" із посиланням на джерело в адміністрації президента РФ, інформує Цензор.НЕТ.

21 вересня було опубліковано скан указу Володимира Путіна про введення в Росії "часткової мобілізації". Сьомий пункт указу - під грифом "для службового використання". Відповідаючи на запитання журналістів, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що в цьому пункті йдеться про кількість резервістів, яких можна призвати на військову службу. Пєсков назвав цифру в 300 тисяч осіб.

Проте співрозмовник "Нової газети"  повідомив, що цифру кілька разів виправляли, і зрештою зупинилися на мільйоні.

Журналісти спробували уточнити цю інформацію та зв'язатися з органами виконавчої влади, які отримують доступ до цих даних. Джерела у кількох російських міністерствах заявили, що не можуть побачити повний текст документа. Сьомий пункт указу Путіна також не можна переглянути через МЕДО (систему міжвідомчого документообігу).

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про проведення в Росії "часткової мобілізації". Увечері  цього ж дня в російських містах пройшли мітинги  проти мобілізації на війну.  У 39 містах затримали понад 1300 людей. Переважна більшість затримань відбулася у двох найбільших містах Росії: Москві та Санкт-Петербурзі. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+54
А так всё красиво начиналось, деды на палках, дети и внуки в форме ВОВ, Юнармия, наклейки на машинах "Можем повторить".... Вот были времена, сидел и вспоминал ватник в военкомате
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22.09.2022 16:09
+39
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22.09.2022 16:14
+31
где 300 тысяч, там и миллион. будем это мясо с мосинками косить из пулеметов
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22.09.2022 16:09
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Нє....ну ненастільки дегенерати, щоб не заходити на українські пабліки... І не бачити фоти/відео, як трупаки їхніх солдат валяються десь під Херсоном....

Кожен москаль розуміє, що відбувається в Україні..... Якщо ЗСУ перемололо так просто їх славних десантників, регулярну Армію...то що буде з ними? З офісними хомячками і пузатими дядьками під 60?
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22.09.2022 17:12 Відповісти
а паніка на козлостані того ,що мобілізують тих хто знає що таке ВПН зирить Ютуб і бачив що з другою армією в Україні зробили.
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22.09.2022 18:07 Відповісти
А ще повно дохлої РУСНІ в інтернеті..... Можна навіть сказати, що 1 дохлий чи засмажений кацап десь під Херсоном і викладений на пабліках... Рятує 5-10 кацапів на росії...

Так що інформаційна війна це дуже важливо❗❗❗
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22.09.2022 18:15 Відповісти
до хрена хоч і натовп слабо мотивованих і навчених, АЛЕ до хрена.

Нам потрібно більше кулеметів та хамейрсів.

Усім українцям роздати зброю, навіть жінкам - важка буде битва - Ми повинні влаштувати ванюшкам 2-е Самалі + Афганістан
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22.09.2022 16:44 Відповісти
Треба АТАКАМС, побільше дронів-камікадзе і ще Хаймарсів. Бо без цих засобів далекобійного ураження, так орду зупинити буде важко.
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22.09.2022 16:48 Відповісти
Місцеві жартівники, на жаль, ще не розуміють, що в нас теж мобілізація сильно активізується найближчими тижнями...
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22.09.2022 16:56 Відповісти
То й що?
Є ключова різниця - чи це мобілізація на захист Батьківщини, чи заради хотєлок сцаря.
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23.09.2022 00:14 Відповісти
Різниця є, але напрямок один - фронт. Тому й кажу - це все не привід для зайвих жартів з нашого боку...
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23.09.2022 00:44 Відповісти
давайте хоч трохи думати (на відміну від москалів): москалям та мільйонна могилізація мало що дасть через брак технічного оснащення і зброї. ******** зброї а не т62.
то чому наші керівники повинні симетрично реагувати на дії москалів? адже у нас теж обмежені ресурси. І перш за все в логістиці. ТО замість умовно кажучи привезти тисячу тон снарядів і сотню гармат для стрільби цими снарядами, може краще підвезти високоточної зброї сотню тон?
І замість не навчених навіть таких як я військових запасу (азп57, с60) підготовити пару тисяч спеців з роботи тією високоточною зброєю. А на зачистку і охорону обєктів у нас і так достатньо і нацгвардії і тероборони.
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23.09.2022 14:35 Відповісти
Так хаймарсу похрєн, у казармі 10 людей, чи 500. Всі помруть. Це ж не війна стінка на стінку, кількістю не візьмеш. Тим більш - тими, хто не розуміє, що він тут робить.
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22.09.2022 16:52 Відповісти
этот пункт неимеет никакого значения, потому что вся статистика о количестве мобилизированных засекречена.
но им уже не поможет ни миллион, ни 10.
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22.09.2022 16:53 Відповісти
да більшість клавіатурних вояк не розуміють що таке 300тис воїнів а тим паче мільйон
горя вони принесуть колосальні
треба готовиться до цієї орди
треба негайно закрити правий берег в Херсоні
тобто вибити орків звідти
зробити резерв ставки порядка 40-50тис воїнів
завалити кримський міст срочно не дивлячись на зернову угоду
любими засобами
шукати способи щоб купить штук 10 хотя б F16
ну по остальному вся надія на ленд-ліз
по Херсону у Залужного єсть місяць щоб вирішить питання
ну а далі як кажуть
Господи поможи нам!
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
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22.09.2022 16:57 Відповісти
підписуюсь під кожним словом.
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22.09.2022 17:03 Відповісти
Ну в 12-13 ст. захопили б Україну за кілька місяція, а за рік дійшли до Лісабона. Але на дворі 21 ст. і успіх у війні вже давно не залежить від кількості солдат. До прикладу танковій битві на Курській дузі німці мали 186 танків проти 672 червоної армії , в результаті боїв вони втратили лише 5 танків і до 60 од. були пошкоджені , а червоні більше 200 . Але пропаганда ссср виставила цю ганебну поразку як велику перемогу і червоні генерали продовжили воювати в тому ж стилі і так само воюють і їх нащадки.
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22.09.2022 18:03 Відповісти
хотів би уточнити вам про 12-13ст. все, що офіційна московська наука брехала нам про ті часи - повна брехня. Коли татарське військо доволі швидким походом рухалося на захід, воно не йшло широким фронтом. Розкиньте сто тисяч на сто кілометрів всього і матимете один вершник на метр. А таким ріденьким фронтом багато укріплень візьмеш? А ще ж треба десь шукати провіант, коням паші, худобу за собою іншу гнати для прокорму. І татари коли так-сяк дійшли до Карпат, вони вже розуміли: затримаються надовше - місцеві зберуться в значно більші сили і їм хана.
Отож полізли через Карпати шукати своїх тюрькоязичних половців у Панонії (у угрів), аби виконати завіт чінгізхана спасти тюркоязичних від переслідувань(половці якраз і втекли туди від гніву татар). Там їм горяни непогано додали, потім інші ще і вже вертався той полководець через румунський степ без війська лише з однією своєю гвардією. За що був скараний на горло у ставці хана. Але в оправдання своє приводив багаточисельне населення Русі та Волині. Ну і дикі нрави горян, що різали прийшлих ніби своїх баранів.
Чому ж ми учили в школі іншу історію? - ну не можуть же нащадки тих татар московити признаватися що їх били українські князі, польські, чешські та угорські. Тим більше предки тих, кого вони обзивають націоналістами.
Чи брешу я слідом за В. Білінським? Ні, бо результатом того невдалого для татар походу був мирний договір між Данилом і верховним ханом, вже й не пам'ятаю його імені.
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23.09.2022 14:56 Відповісти
Дякую за адекватний коментар. А то враження, що диванні воїни радіють, що рашка проводить мобілізацію так, наче підписує капітуляцію. На фронт, хлопці, а не х"ню пишіть!
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22.09.2022 18:27 Відповісти
🙏🙏🙏 😢
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22.09.2022 19:27 Відповісти
Я звісно ні на що не намікаю. Але, при упоминанні в ворожих рашистских пабліках, в яких я плаваю, як риба в воді, при упоминанні позивного Агент Козирь, наступа тішина, потім починають відповідати ліві люди, і задавати наводящі питання. Думай те.
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22.09.2022 17:00 Відповісти
Ще запитай про агента "Лоліта", агента "Гудок", агента "Шарік". Можливо щось цікаве розкажуть.
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22.09.2022 18:08 Відповісти
під"їбав )
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23.09.2022 12:34 Відповісти
Ну резніченко ж казав що може мобілізувати ще 2 мільйони, тільки як всіх забезпечити? Владі треба добряче взятися за логістику перед новою великою мобілізацією, а не всучили повістку й думай де що дістати щоб не йти на фронт голим.
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22.09.2022 17:55 Відповісти
як х@йло засцяв,
значить півмільйона кацапів готовий утилізувати,
аби захапати хоч кусочок України
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22.09.2022 18:02 Відповісти
Мне вот не понятно, у донецких мобиков были мосинки, и один броник на 15 человек. Эти с деревянными щитами и копьями придут?
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22.09.2022 18:02 Відповісти
Хе щити і списи треба з чогось робити а в них мізків немає так що голі і босі)
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22.09.2022 19:27 Відповісти
Песков назвал ложью утверждения о том, что в указе о мобилизации предусматривается призыв до 1 миллиона человек. Ну, раз Песков назвал ложью - значит, точно правда.
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22.09.2022 18:20 Відповісти
Може і брехня. Наприклад, там сказано 2 мільйони.
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23.09.2022 03:43 Відповісти
Максим ХОЙ, респект за шикарный каламбур по поводу гротескно-патолгичсекой лживости кремлевского пресс-секретута Писькова.
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23.09.2022 08:24 Відповісти
Остання хвиля без броніків без обладнаання і форми установленого зразка без нічого голі босі і не вмотивовані.Це лайно яке зібрали зі всюди.А тепер на секундочку хоча б 100 тис потрібно нагодувати ,одіти ,обути, бронежелети ,доп знаряддя, треба десь їх тримати ,логістика не кажучи що без мотивації і залякуванням.Це тупе м'ясо на убой.
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22.09.2022 19:23 Відповісти
Новітня зброя просто буде вибивати не тільки склади а всі казарми.Противник навіть не побачить хто ,навіть мільйон можна положити не бачачи противника.
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22.09.2022 19:25 Відповісти
Мільйоном більше мільйоном менше
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22.09.2022 19:27 Відповісти
300 тисяч єто для лохов. Нужно больше хаймарсов!
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22.09.2022 19:29 Відповісти
Ця вся мобілізація може пасти коту під хвіст дуже швидко якщо ЗСУ наприклад зайдуть в Херсон до зими або всю луганщину.І тоді там взагалі обісруться.
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22.09.2022 19:29 Відповісти
Уже есть в сети скан указа,там 7й пункт о проблемных регионах для призыва,которые нужно сильнее прессовать.А вообще по указу можно грести всех подряд,много миллионов....
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22.09.2022 19:35 Відповісти
Сім місяців брехали людям що втрат нема,а тепер хочуть врятуватися фіктивнм мільйоном.
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22.09.2022 19:47 Відповісти
Н. Н. Никулин "Воспоминания о войне".
"Солдат вермахта убивал 10 солдат красной армии. 11-й солдат красной армии убивал солдата вермахта, и немецкие дивизии редели."
"Красная армия умела воевать только одним методом ДАВИТЬ МАССОЙ ТЕЛА".

Украине необходимо иметь 400-500 - М777, 100 - 200 - Хаймерсов, МЛРС, МАРС, ракеты 300-500 км.
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22.09.2022 20:26 Відповісти
Требо розуміти , що з часу прийняття рішення висуватися в Україну з кийкми й парадкою навперейми а нічого на московії не змінилося . Мізки цим путіноїдам ніхто не змінив . Й їх "хАтєлкі" це тільки їх "хАтєлкі" . Й проголосувати можно що завгодно - що й земна куля вона плоска й на трьох черепахах тримається .
В реалі відбудеться не квіти и радісний галас , а що красти герерали будуть йще більше , й буде в 10 разів більше голодного гарматного м"яса . А солдат , які зможуть якось воювати буде від цього тільки меньше . Бо є таке казкове слово "логістика" й ось її в 5 разів збільшити жодне голосування не зможе . А ось погіршити в 5 разів -- може . Дезорганізувати навіть те ., що зараз йще працює ...

Бо з "багАтєнького Буратінки" аж ніякого профі по логістиці не виховаєшь
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22.09.2022 21:21 Відповісти
В рамках часткової мобілізації планується призвати 300 000 резервістів. Міністр оборони рф також повідомив, що за час війни в Україні загинуло 5937 російських військовослужбовців. Якщо потрібно призвати 300 000 резервістів, то можливо і загнулось 300 000 (включаючи зниклих і втікачів) військовослужбовців, а не 5937.

А якщо засекречений пункт указу про мобілізацію в росії дозволяє призвати 1 млн росіян, це означає, що кремль планує, що Україна скоро перемеле 1 млн біомаси і їм потрібна заміна.
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22.09.2022 21:28 Відповісти
И всё же красная армия, это не путинская армия.
При красной армии был политруки, особисты, ГУЛАГ, особые отделы, штрафбаты, расстрелы, семьи пленных не получали хлебные карточки и т.д.

Н.Н. Никулин "Воспоминания о войне".
"Войска шли в атаку, движимые ужасом. Ужасна была встреча с немцами, с их пулеметами и танками, огненной мясорубкой бомбежки и артиллерийского обстрела. Не меньший ужас вызывала неумолимая угроза расстрела. Чтобы держать в повиновении аморфную массу плохо обученных солдат, расстрелы проводились перед боем. Хватали каких-нибудь хилых доходяг или тех, кто что-нибудь сболтнул, или случайных дезертиров, которых всегда было достаточно. Выстраивали дивизию буквой «П» и без разговоров приканчивали несчастных. Эта профилактическая политработа имела следствием страх перед НКВД и комиссарами - больший, чем перед немцами. А в наступлении, если повернешь назад, получишь пулю от заградотряда. Страх заставлял солдат идти на смерть. На это и рассчитывала наша мудрая партия, руководитель и организатор наших побед. Расстреливали, конечно, и после неудачного боя. А бывало и так, что заградотряды косили из пулеметов отступавшие без приказа полки. Отсюда и боеспособность наших доблестных войск."
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22.09.2022 21:39 Відповісти
кацапская хунта начала новый этап войны - принудительная мобилизация.
единственное что изменилось это принуждение идти воевать за вождя, вместо поиска "патриотических добровольцев" и "добровольцев за большие деньги".
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22.09.2022 22:06 Відповісти
Думается, что мобилизация по-хуйловски позволит больше чем 1 миллион голов погнать на передок, т.е. сколько понадобится. А толку то от неподготовленных и не экипированных мобиков? Скотобойня.
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22.09.2022 22:25 Відповісти
Этот пункт, специально вкинут для иностранных разведок... Что бы придать значимости и серьезности...
А по факту :
- столько они не смогут призвать

- не смогут обеспечить

- не смогут содержать

А вот инфой ввести страхи хотят
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22.09.2022 22:31 Відповісти
так чи ні, готовими треба бути. бо вже казали що війни не буде, шашлики і все інше
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22.09.2022 23:31 Відповісти
надо оружие массового поражения на кацапов иначе миллион невозможно будет перемолоть
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22.09.2022 22:39 Відповісти
Смішного тут нажаль мало
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22.09.2022 23:56 Відповісти
Э-э-эээ! Расширение набутылочное! Ты кудой со стеклотары-та слезло?

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23.09.2022 03:17 Відповісти
Може треба вбити їх всіх поки вони не відмобілізувались? Чи будемо чекати як попередній раз коли вони всі дружньою мішенню стояли на наших кордонах, а ми їх не вбивали бо почалась би війна, яка до речі і так почалась.
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23.09.2022 07:47 Відповісти
Та бабы гоффна ещё нарожают....🤣
Джавелинов и Стингеров хвате на все стадо баранов ...🦍☠️☠️☠️утилиZация приобрела режим паники на мавзолейном концлагере,потому что это реальная МогилиZaцыя...,необученное быдло путлера, просто фарш, для бойцов ВСУ...♥️🖤
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23.09.2022 08:27 Відповісти
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