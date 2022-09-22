Засекречений пункт указу про мобілізацію в Росії дозволяє призвати 1 млн росіян, - російські ЗМІ

Засекречений сьомий пункт указу очільника Кремля містить інформацію про обсяг мобілізації у РФ.

Про це повідомляє російське видання "Нова газета. Європа" із посиланням на джерело в адміністрації президента РФ, інформує Цензор.НЕТ.

21 вересня було опубліковано скан указу Володимира Путіна про введення в Росії "часткової мобілізації". Сьомий пункт указу - під грифом "для службового використання". Відповідаючи на запитання журналістів, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що в цьому пункті йдеться про кількість резервістів, яких можна призвати на військову службу. Пєсков назвав цифру в 300 тисяч осіб.

Проте співрозмовник "Нової газети" повідомив, що цифру кілька разів виправляли, і зрештою зупинилися на мільйоні.

Журналісти спробували уточнити цю інформацію та зв'язатися з органами виконавчої влади, які отримують доступ до цих даних. Джерела у кількох російських міністерствах заявили, що не можуть побачити повний текст документа. Сьомий пункт указу Путіна також не можна переглянути через МЕДО (систему міжвідомчого документообігу).

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про проведення в Росії "часткової мобілізації". Увечері цього ж дня в російських містах пройшли мітинги проти мобілізації на війну. У 39 містах затримали понад 1300 людей. Переважна більшість затримань відбулася у двох найбільших містах Росії: Москві та Санкт-Петербурзі.

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