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Силовикам Білорусі наказали відстежувати громадян РФ, які ховаються від мобілізації, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

окупанти

Білоруські силовики отримали усне розпорядження ідентифікувати громадян РФ, які приїхали до республіки, щоб сховатися від мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Наша Ніва" із посиланням на джерела.

"Поки що на рівні усних розпоряджень доведено спостерігати за квартирами, що здаються на добу, входити в контакт із власниками житла. Нові машини у дворах із російськими номерами також наказали відстежувати", - зазначив білоруський оперативник.

Силовик також повідомив, що, на його думку, тих, хто ухиляється від армії, надалі видаватимуть Росії.

"Загальна система штрафів налагоджена, а спіймати того, хто ухиляється від армії - просте завдання", - додав він.

Також читайте: Нові протести проти мобілізації планують провести у Росії. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Оце "по братски"!
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22.09.2022 17:20
+11
Росіянців як чуму по всьому світі сцяними ганчірками гоняють, всі кому не лінь
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22.09.2022 17:13
+6
Беларусія суровая страна !

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22.09.2022 17:11
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Беларусія суровая страна !

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22.09.2022 17:11 Відповісти
Росіянців як чуму по всьому світі сцяними ганчірками гоняють, всі кому не лінь
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22.09.2022 17:13 Відповісти
Совок.....
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22.09.2022 17:18 Відповісти
нехай вже Лука бяларусав мобілізує,скільки їм ще сидіти на шиї рашки і жити за її рахунок?
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22.09.2022 17:19 Відповісти
Оце "по братски"!
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22.09.2022 17:20 Відповісти
не всеж кадырке потеть
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22.09.2022 17:27 Відповісти
Сябри будуть брать зайчиками или долларами ?
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22.09.2022 17:32 Відповісти
Два раза в рот и три раза с тыла
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22.09.2022 20:05 Відповісти
рашисти в курсі, що куйло і лука "два сапога пара"
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22.09.2022 17:40 Відповісти
Кацраб,тебе не скрыться от могилы!Даже,,брат,,тебя направит,если ты сбился с пути!
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22.09.2022 19:45 Відповісти
Білорусів вербують у стукачі! Якщо вони не інше не здатні.
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22.09.2022 20:45 Відповісти
 
 