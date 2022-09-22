Кремль, схоже, намагається перекласти провину за поразку на Харківщині з Путіна на російських військових, - CNN

У російських збройних силах нема одностайності щодо того, як найкраще протистояти несподіваному наступу ЗСУ на сході та на півдні України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Два джерела видання, знайомі з американською та західною розвідкою, заявили, що президент Росії Володимир Путін сам дає вказівки безпосередньо генералам на місцях.

За їхніми словами, це вкрай незвичайна тактика управління в сучасних збройних силах, яка натякає на неефективну командну структуру, на яку страждала війна Росії від початку вторгнення в Україну.

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За інформацією західних розвідок, російські офіцери сперечаються між собою і скаржаться друзям і родичам на рішення, які приймає Москва.

Крім того, за словами джерел, є серйозні розбіжності щодо стратегії з воєначальниками, які намагаються домовитись про те, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних рубежів.

Міноборони Росії заявило, що воно перекидає сили у бік Харкова на північному сході, де Україна досягла найбільш разючих успіхів, але джерела в США та на Заході кажуть, що основна частина російських військ все ще залишається на півдні, де ЗСУ також розгорнули наступальні операції довкола Херсона.

Телеканал зазначає, що Путін місяцями опирався оголошенню часткової мобілізації у РФ. Представники адміністрації Байдена заявили, що той факт, що він зробив це, підкреслює серйозність нестачі робочої сили в Росії та свідчить про підвищення відчаю.

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На думку російських військових аналітиків, незрозуміло, чи мобілізація вплине на оперативні зміни на полі бою чи просто продовжить тривалість війни, не змінивши її результат.

Як розповів CNN високопосадовець НАТО, поки армія РФ воює, кремлівські чиновники та експерти у державних ЗМІ обговорюють причини провалу в Харкові.

"В типовій манері Кремль, схоже, намагається перекласти провину з Путіна на російських військових", - зазначив він.

За словами представника НАТО, у військовому керівництві РФ вже відбулися перестановки у відповідь на невдачі на полі бою, внаслідок чого структура командування Росії стала ще безладнішою, ніж раніше. Командир, який керував більшістю підрозділів у Харківській області, перебував на посаді лише 15 днів і тепер звільнений з посади.

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Американські та західні офіційні особи вважають, що Росія обмежена у своїх можливостях дати стратегічно важливу відповідь на контрнаступальні операції України які "останніми днями змінили імпульс на користь Києва".

Навіть після оголошення про часткову мобілізацію офіційні особи скептично ставляться до того, що Росія здатна швидко перекинути велику кількість військ в Україну з огляду на її постійні проблеми з лініями постачання, комунікаціями та моральним духом.

"Невеликий масштаб" російської передислокації є сигналом про її нездатність проводити будь-які серйозні операції, заявив високопосадовець Міноборони США.

Нагадаємо, з початку вересня почався контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.

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13 вересня у Міноборони повідомили, що за тиждень в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, понад 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення. Згодом там уточнили, що реальна цифра звільнених територій майже у двічі більше.

Під час відступу окупантів з Харківської області російські підрозділи втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки.

Українська влада заявила про численні злочини російських військових щодо цивільного населення в регіоні, зокрема, триває ексгумація масового поховання, знайденого у звільненому Ізюмі.