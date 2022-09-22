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Кремль, схоже, намагається перекласти провину за поразку на Харківщині з Путіна на російських військових, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,путін

У російських збройних силах нема одностайності щодо того, як найкраще протистояти несподіваному наступу ЗСУ на сході та на півдні України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Два джерела видання, знайомі з американською та західною розвідкою, заявили, що президент Росії Володимир Путін сам дає вказівки безпосередньо генералам на місцях.

За їхніми словами, це вкрай незвичайна тактика управління в сучасних збройних силах, яка натякає на неефективну командну структуру, на яку страждала війна Росії від початку вторгнення в Україну.

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За інформацією західних розвідок, російські офіцери сперечаються між собою і скаржаться друзям і родичам на рішення, які приймає Москва.

Крім того, за словами джерел, є серйозні розбіжності щодо стратегії з воєначальниками, які намагаються домовитись про те, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних рубежів.

Міноборони Росії заявило, що воно перекидає сили у бік Харкова на північному сході, де Україна досягла найбільш разючих успіхів, але джерела в США та на Заході кажуть, що основна частина російських військ все ще залишається на півдні, де ЗСУ також розгорнули наступальні операції довкола Херсона.

Телеканал зазначає, що Путін місяцями опирався оголошенню часткової мобілізації у РФ. Представники адміністрації Байдена заявили, що той факт, що він зробив це, підкреслює серйозність нестачі робочої сили в Росії та свідчить про підвищення відчаю.

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На думку російських військових аналітиків, незрозуміло, чи мобілізація вплине на оперативні зміни на полі бою чи просто продовжить тривалість війни, не змінивши її результат.

Як розповів CNN високопосадовець НАТО, поки армія РФ воює, кремлівські чиновники та експерти у державних ЗМІ обговорюють причини провалу в Харкові.

"В типовій манері Кремль, схоже, намагається перекласти провину з Путіна на російських військових", - зазначив він.

За словами представника НАТО, у військовому керівництві РФ вже відбулися перестановки у відповідь на невдачі на полі бою, внаслідок чого структура командування Росії стала ще безладнішою, ніж раніше. Командир, який керував більшістю підрозділів у Харківській області, перебував на посаді лише 15 днів і тепер звільнений з посади.

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Американські та західні офіційні особи вважають, що Росія обмежена у своїх можливостях дати стратегічно важливу відповідь на контрнаступальні операції України які "останніми днями змінили імпульс на користь Києва".

Навіть після оголошення про часткову мобілізацію офіційні особи скептично ставляться до того, що Росія здатна швидко перекинути велику кількість військ в Україну з огляду на її постійні проблеми з лініями постачання, комунікаціями та моральним духом.

"Невеликий масштаб" російської передислокації є сигналом про її нездатність проводити будь-які серйозні операції, заявив високопосадовець Міноборони США.

Нагадаємо, з початку вересня почався контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.

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13 вересня у Міноборони повідомили, що за тиждень в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, понад 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення. Згодом там уточнили, що реальна цифра звільнених територій майже у двічі більше.

Під час відступу окупантів з Харківської області російські підрозділи втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць техніки.

Українська влада заявила про численні злочини російських військових щодо цивільного населення в регіоні, зокрема, триває ексгумація масового поховання, знайденого у звільненому Ізюмі.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
Нам-то какая разница, кто из кацапов виноват, Орда или *****, срущее в чемодан. Главное, что лапотные репоеды отгребли по полной программе.
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22.09.2022 17:48
+9
Ну не скажите. Если они передерутся ме5жду собой, нам меньше работы будет.
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22.09.2022 17:56
+6
Да уйло там взагалі не причом, душка лапочка. Навіть могілізацію оголосив буцімто після підказки війскових. А сам він ні "не при делах".
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22.09.2022 17:58
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Нам-то какая разница, кто из кацапов виноват, Орда или *****, срущее в чемодан. Главное, что лапотные репоеды отгребли по полной программе.
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22.09.2022 17:48 Відповісти
Ну не скажите. Если они передерутся ме5жду собой, нам меньше работы будет.
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22.09.2022 17:56 Відповісти
це дуже добре
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22.09.2022 17:50 Відповісти
Да уйло там взагалі не причом, душка лапочка. Навіть могілізацію оголосив буцімто після підказки війскових. А сам він ні "не при делах".
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22.09.2022 17:58 Відповісти
Да ищут виновных и у Путина что остается ? Ничего кроме ядерного удара.
Сказать что его не будет потому что будет ответка от стран НАТО если они пострадают - ЕСТЕСТВЕННО ОТВЕТКА БУДЕТ.
Только Многие не понимают Путин скоро будет здыхать и ему будет на все насрать что будет дальше и на Россию тем более знает что скоро его не будет вот и творит такое.
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22.09.2022 18:01 Відповісти
Москалі в пабліках пишуть, що максимальне число мобіків, може досягти 2-3 лями....на більше Росія не здатна....

Так що це може бути перший, справжній ГЕНОЦИД РУСНІ ВЛАШТОВАНИЙ УКРАЇНЦЯМИ...а не москалі українців... як Батурин, Голодомор, розгон Запорізької Січі...
Головне щоб Захід по-справжньому допомагав ЗСУ....лендлізом і все таке.....
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22.09.2022 18:05 Відповісти
В распоряжении путина теперь Медведчук - идеальный козёл отпущения.
Деньги украл, накупил яхт и другого барахла, а приём российским танкам с живыми цветами и хлеб-солью не обеспечил.
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22.09.2022 18:05 Відповісти
А Юстас,що не винуватий А.....а
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22.09.2022 18:36 Відповісти
интересно он сам его в зад сейчас **** или кадырке с Золотовым поручил?
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22.09.2022 18:37 Відповісти
Козлами и овцами ведает Кадыров.
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22.09.2022 19:35 Відповісти
Воуик неуиновен!
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22.09.2022 18:06 Відповісти
все одно, хто там з цих потвор більше винен, хто менше. мене хвилює тільки одне питання: як скоро вони всі виздихають?
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22.09.2022 18:16 Відповісти
Козел опущения
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22.09.2022 18:21 Відповісти
Запад продолжает разбиратся в сортах говна.
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22.09.2022 18:22 Відповісти
вы будете смеяться но в этом суть демократии.
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22.09.2022 18:40 Відповісти
царь лаптєвих копіює сталіна, той був переконаний, що змінивши командувача армією, стовідсотково досягатиме успіху.
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22.09.2022 18:38 Відповісти
Переводи, не переводи, итог будет один - муйла кремлядь травонет, бо на каазлабаде , на протяжении последних лет восемьсот нет преемственности при смене власти... а посему, любителям старины: продаю евангелие. на котором Дмитрий Донской клялся в верности своему господину Хану Золотой Орды и крест, на котором совершал кресное целование по своей клятве. Позор предателю димитрашке донскому!
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22.09.2022 21:33 Відповісти
...вниманию любителей старины! продаю посох, которым Иван Грозный убил своего сына, канделябр, которым Екатерина 2-я убила своего мужа императора петра 3-го и шарфик. которым Александр 1-й задушил своего отца императора Павла!
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22.09.2022 21:34 Відповісти
...вниманию любителей старины! продаю сапог Золотоордынского хана. который лизал Александр Невский, получая ярлык на княжество! А в это время Даниил Галицкий противостоял и Ординцам и рыцарям и венграм. Послал сына к А.Невскому за военной помощью, чтобы раз и навсегла покончить с Ордой, получил отказ. Другими словами алексашка невский самоустранился от защиты Родины Киевской Руси. Дык боже его наказал руками золотоордынцев. Те сначала отравили его тятьку, затем и его...бо предавший Русь , предаст и Орду. Шо следует подчеркнуть - алексашка невский не поквитался ордынцам за своего тятьку, терпила продолжал лизоблюдить перед ханом.
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22.09.2022 21:39 Відповісти
Вниманию любителей сбагрить вещдоки! Куплю флакончик от "новичка", которым травонут пыню.
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22.09.2022 21:42 Відповісти
 
 